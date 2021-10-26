Отзыв на: Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор» A Anastasija 5 Потрясающая экскурсия! У нас был замечательный гид Генриетта и отличный водитель, которые подарили нам массу эмоций и воспоминаний о Грузии. Поездка была очень хорошо продумана и день пролетел незаметно. Советуем одеваться потеплее если вы едете осенью/зимой, а так же будьте готовы что кто-то из вашей группы захочет прыгнуть на параглайде и этим задержит группу (у нас один человек прыгал и мы задержались на 45 минут). На обратном пути будет остановка на ужин в ресторане Пасанаури и мы очень рекомендуем НЕ заказывать там шашлык, потому что он абсолютно не такой какой вы ожидаете. Этот шашлык подаётся на костях и 80% блюда это кости а остальное жесткое мясо. Гид вроде сообщила об этом заранее но мы прослушали и были разочарованы едой. Но помимо этого нам все безумно понравилось и советуем сесть в автобусе рядом с водителем потому что вид на дорогу потрясающий! Всем рекомендуем эту экскурсию!

Отзыв на: По Тбилиси — душевно и зажигательно! А Анна 5 Все отлично, отличная екскурсия по прекрасному Тбилиси! Всем рекомендую!

Отзыв на: По Тбилиси — душевно и зажигательно! A Anastasija 5 Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Нам очень понравилось как Мариам рассказывала об истории города и пешеходная экскурсия была продумана очень хорошо и мы успели посетить много локаций и многое узнали. Мариам так же показала потайные места (например маленькую пекарню в подвале которую вы иначе никак не найдёте) и мы туда вернулись ещё раз в свободное время потому что там делают самые вкусные хачапури и другие булочки! Очень рекомендуем эту экскурсию для ознакомления с городом, 4 часа пролетели быстро и мы получили массу положительных эмоции и воспоминаний о Тбилиси!

Отзыв на: Сололаки: парадные, салоны и пансионы А Анастасия 5 Вместе с Медеей погуляли по Сололаки, за 3, 5 часа узнали очень много нового и интересного далеко не только про этот район. Медея прекрасный гид, хорошо знает историю района, переживает за его развитие. Провела нас через огромное количество красивейших парадных, показала много колоритных дворов. С ней вы точно попадете в те места, куда бы не попали без неё) Также она помогла нам с маршрутом путешествия по Грузии, рассказав о самых ярких и важных достопримечательностях страны, за что мы отдельно благодарны. Экскурсия подойдёт вам, если вас интересует история и архитектура на рубеже 19-20 веков и судьбы людей того периода.

Отзыв на: Цари, прачки и тулухчи V Viktorija 5 Прекрасная экскурсия. Огромное спасибо гиду Медее за погружение в атмосферу! Очень информативно и познавательно, не перегруженно. Рекомендую!

Отзыв на: Мцхета — путешествие в прошлое Л Лариса 5 Были вчера на экскурсии с Ликой. Получили море удовольствия от экскурсии. Интересно, познавательно. Гид - выше всяких похвал. Однозначно рекомендую к посещению!

Отзыв на: По Тбилиси — душевно и зажигательно! Р Руслан 5 БОЛЬШОЕ спасибо команде Tripster и особенно гиду Мариам. Самые приятные впечатления по содержанию, манере подачи, наполненности и информативности. Мариам - большая молодец. Внимательная к вопросам, терпеливая и отзывчивая. Экскурсия была 4, 5 часа вместо запланированных 3, 5ч. Могу сказать, что такие же чувства испытывали моя супруга и двое наших знакомых. Еще раз огромное спасибо за классну экскурсию!

Отзыв на: Цари, прачки и тулухчи Ю Юля 5 Очень понравилась экскурсия- рекомендую! Время пролетело незаметно - так легко и интересно было слушать Медею!

Отзыв на: Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки! D Dastan 5 Нино супер гид. Рассказывала все на двух языках, так как были люди из 8 стран. Не только сухие цифры, но и весело разбавляла шутками. Особенно понравилась честность про Грузию и всё что связано со страной, не скрывала негативные моменты, но позитивные стороны не обошла стороной. Подскажет как вести себя на остановках и не потратиться на местные развлечения. Советую смотреть прогноз погоды перед выездом, так как мы из за сильного тумана не увидели Казбеги, но всё равно весело провели время. Надо будет повторить в летное время.