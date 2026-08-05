В Тбилиси есть на что посмотреть. Вы найдёте множество потрясающих достопримечательностей, которыми можно полюбоваться: Старый город, фасад бани Орбелиане, собор Самеба, Хроники Грузии, Пизанская башня с часами или Дом-калейдоскоп – это лишь некоторые из них

Местные экскурсоводы

Вы можете счастливо провести весь отдых, гуляя по очаровательным улочкам Тбилиси и передвигаясь между кафе и ресторанами. Но для тех, кто впервые посещает столицу Грузии, мы рекомендуем также включить в свой маршрут хотя бы несколько экскурсий. В нашем каталоге вы можете найти различные экскурсии по Тбилиси на любой вкус и бюджет — от пеших и велосипедных прогулок до посещения средневековых пещерных монастырей, замков, дегустации вин и многого другого