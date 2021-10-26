Все экскурсии в Тбилиси
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тбилиси – доступно 425 экскурсий на 2021 год, 18305 ⭐ отзывов, цены от $3, посетите достопримечательности: Кахетия, Боржоми, Уплисцихе, Вардзия, Старый город, Мартвильский каньон. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тбилиси почти всё
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3ч 30м
$12
за 1 чел.
Тбилиси с Владимиром: экскурсия с местным гидом
Тбилиси - теплый, солнечный и гостеприимный город, в чем вы убедитесь на нашей прогулке
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС - начало в 15.30, СБ - начало в 13.00
3ч 30м
$12
за 1 чел.
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
Тбилиси - столица Грузии с богатой историей
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС - начало в 11.00, СБ - начало в 15.30
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
20€10
за 1 чел.
Cкрытые сокровища Тбилиси
Познакомиться с яркими образами города без утомительных лекций по истории
3ч
$12
за 1 чел.
В Тбилиси есть особенная прелесть…
Гамарджоба, на связи Лика
Экскурсия проходит каждый день
3ч 30м
20€10
за 1 чел.
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 15:30
9ч
$29
за 1 чел.
Казбеги - Ананури - Гудаури: самые живописные места Грузии
Мы проедем из Тбилиси и за 9 часов увидим основные достопримечательности Военно-грузинской дороги,...
Ежедневно в 09:00
10ч
38€25
за 1 чел.
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии
ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
9ч
$27
за 1 чел.
Кахети - винный регион Грузии
Маленькое путешествие в один из самых живописных уголков Грузии
Ежедневно в 9:30
3ч 30м
15€10
за 1 чел.
«В Тбилиси есть особенная прелесть… »
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
10ч
$20
за 1 чел.
Кахетия - грузинский Прованс
Грузия знаменита своим вином
Ежедневно в 09:30
8ч
29€25
за 1 чел.
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
Гастрономические, духовные и исторические открытия в благословенном крае
ежедневно в 09:00 и 09:30
3ч
$18
за 1 чел.
Загадки прошлого и современная реальность грузинской столицы
Во время экскурсии мы посетим самые знаковые для Тбилиси места
Ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€25
за 1 чел.
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
12ч
$39
за 1 чел.
Вардзия - Рабати - Боржоми
Хотите узнать, какие тайны скрывают Кавказские горы
пн, чт, сб в 08:30
11ч
26€17
за 1 чел.
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Вдохновиться пейзажами Военно-Грузинской дороги, слушая рассказы об истории, народе и традициях
3ч
$15
за 1 чел.
Ежедневно в 9:00
Личный мастер-класс
2ч
€23
за 1 чел.
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
9ч
$19
за 1 чел.
Кахетия и город любви Сигнаги
Маленькое путешествие в один из самых живописных уголков Грузии
Ежедневно в 9:30
4ч
€14
за 1 чел.
Мцхета — путешествие в прошлое
Легенды и древности святого города в авто-туре
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
$20
за 1 чел.
Экскурсия по городу Мцхета
Мцхета - бывшая столица Грузии, является самым священным городом для паломничества и объявлена объектом...
Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье 11:00-14:00
3ч 30м
20€10
за 1 чел.
Тбилиси с огоньком
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:30, в субботу в 13:00
4ч
$65
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
Насладитесь удивительной красотой Тбилиси во время пешей прогулки с гидом
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€50
за 1-7 чел.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
4ч
$20
за 1 чел.
Мцхета - древняя столица Грузии
Самая полная экскурсия по старинному городу Мцхета за 3 часа
Ежедневно в 10:00 и в 15:00
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Последние отзывы «Экскурсии Тбилиси»
- AAnastasija26 октября 2021Потрясающая экскурсия! У нас был замечательный гид Генриетта и отличный водитель, которые подарили нам массу эмоций и воспоминаний о Грузии. Поездка была очень хорошо продумана и день пролетел незаметно. Советуем одеваться потеплее если вы едете осенью/зимой, а так же будьте готовы что кто-то из вашей группы захочет прыгнуть на параглайде и этим задержит группу (у нас один человек прыгал и мы задержались на 45 минут). На обратном пути будет остановка на ужин в ресторане Пасанаури и мы очень рекомендуем НЕ заказывать там шашлык, потому что он абсолютно не такой какой вы ожидаете. Этот шашлык подаётся на костях и 80% блюда это кости а остальное жесткое мясо. Гид вроде сообщила об этом заранее но мы прослушали и были разочарованы едой. Но помимо этого нам все безумно понравилось и советуем сесть в автобусе рядом с водителем потому что вид на дорогу потрясающий! Всем рекомендуем эту экскурсию!
- ААнна26 октября 2021Все отлично, отличная екскурсия по прекрасному Тбилиси! Всем рекомендую!
- AAnastasija26 октября 2021Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Нам очень понравилось как Мариам рассказывала об истории города и пешеходная экскурсия была продумана очень хорошо и мы успели посетить много локаций и многое узнали. Мариам так же показала потайные места (например маленькую пекарню в подвале которую вы иначе никак не найдёте) и мы туда вернулись ещё раз в свободное время потому что там делают самые вкусные хачапури и другие булочки! Очень рекомендуем эту экскурсию для ознакомления с городом, 4 часа пролетели быстро и мы получили массу положительных эмоции и воспоминаний о Тбилиси!
- Отзыв на: Сололаки: парадные, салоны и пансионыААнастасия26 октября 2021Вместе с Медеей погуляли по Сололаки, за 3, 5 часа узнали очень много нового и интересного далеко не только про этот район. Медея прекрасный гид, хорошо знает историю района, переживает за его развитие. Провела нас через огромное количество красивейших парадных, показала много колоритных дворов. С ней вы точно попадете в те места, куда бы не попали без неё) Также она помогла нам с маршрутом путешествия по Грузии, рассказав о самых ярких и важных достопримечательностях страны, за что мы отдельно благодарны. Экскурсия подойдёт вам, если вас интересует история и архитектура на рубеже 19-20 веков и судьбы людей того периода.
- Отзыв на: Цари, прачки и тулухчиVViktorija26 октября 2021Прекрасная экскурсия. Огромное спасибо гиду Медее за погружение в атмосферу! Очень информативно и познавательно, не перегруженно. Рекомендую!
- Отзыв на: Мцхета — путешествие в прошлоеЛЛариса26 октября 2021Были вчера на экскурсии с Ликой. Получили море удовольствия от экскурсии. Интересно, познавательно. Гид - выше всяких похвал. Однозначно рекомендую к посещению!
- РРуслан25 октября 2021БОЛЬШОЕ спасибо команде Tripster и особенно гиду Мариам. Самые приятные впечатления по содержанию, манере подачи, наполненности и информативности. Мариам - большая молодец. Внимательная к вопросам, терпеливая и отзывчивая. Экскурсия была 4, 5 часа вместо запланированных 3, 5ч. Могу сказать, что такие же чувства испытывали моя супруга и двое наших знакомых. Еще раз огромное спасибо за классну экскурсию!
- Отзыв на: Цари, прачки и тулухчиЮЮля25 октября 2021Очень понравилась экскурсия- рекомендую! Время пролетело незаметно - так легко и интересно было слушать Медею!
- DDastan25 октября 2021Нино супер гид. Рассказывала все на двух языках, так как были люди из 8 стран. Не только сухие цифры, но и весело разбавляла шутками. Особенно понравилась честность про Грузию и всё что связано со страной, не скрывала негативные моменты, но позитивные стороны не обошла стороной. Подскажет как вести себя на остановках и не потратиться на местные развлечения. Советую смотреть прогноз погоды перед выездом, так как мы из за сильного тумана не увидели Казбеги, но всё равно весело провели время. Надо будет повторить в летное время.
- ЕЕкатерина25 октября 2021Прекрасное путешествие с замечательным гидом и собеседником! Маршрут продуманный, остановки или в исторических местах, которые однозначно стоит посетить, или на захватывающих дух смотровых площадках. Мы остались под большим впечатлением от этой поездки, а также от рассказов Сосо. Кстати, серпантинов на дороге мы практически не почувствовали, во многом благодаря мастерству вождения гида. Экскурсию однозначно рекомендуем, совет - одеваться теплее, в горах сильно прохладнее, чем в Тбилиси. Сосо - пунктуальный, внимательный, тактичный и опытный гид! Еще раз большое ему спасибо!