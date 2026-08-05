Сейчас актуально
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСердце Тбилиси: старинные улочки и вкус вина
Увидеть знаменитые серные бани, сказочную башню и стеклянный мост
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборСтарый Тбилиси
Прогуляться по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 15:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
€13 за человека
-
50%
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборИз Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
Проехать по Военно-Грузинской дороге и увидеть воспетую в легендах гору Казбек
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€21
€42 за человека
-
50%
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборКахетия - родина вина, чачи и красоты! (в группе)
Дегустации, очаровательный Сигнахи, монастырь Бодбе и Телави в экскурсии на микроавтобусе
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€21
€42 за человека
-
10%
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборГрупповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань возле памятника Соколу и Фаза...
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€18
€20 за человека
Индивидуальная
Лучший выборГрузинская кухня: готовим и едим
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Начало: В ресторане
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от €38 за человека
-
40%
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборВечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Площадь европы
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:15
€21
€35 за человека
Групповая
до 17 чел.
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
Вдохновиться пейзажами Военно-Грузинской дороги, слушая рассказы об истории, народе и традициях
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€15 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборЛегендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
Однодневное путешествие на минивэне по живописным историческим локациям
Начало: В центре Тбилиси 1 улице Вахтанга Горгасали,2 Площ...
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
10 авг в 06:45
€65 за человека
Групповая
до 19 чел.
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€20 за человека
Групповая
до 20 чел.
В Тбилиси есть особенная прелесть…
Прогулка по Тбилиси откроет секреты старого города: резные балконы, древние церкви и современные парки ждут вас на каждом шагу
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
-
9%
Групповая
до 17 чел.
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Вино - через край, пейзажи - глаз не оторвать, история - от самых истоков
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€20
€22 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборТбилиси, какой он есть
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
от €60
€100 за всё до 8 чел.
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборПо восточной Грузии из Тбилиси: Мцхета, Гори, Уплисцихе
От языческих культов до христианства и советского периода
Начало: У метро «Авлабари»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€25 за человека
-
50%
Групповая
до 20 чел.
По Тбилиси - душевно и зажигательно
Запах свежего хлеба, звуки итальянских двориков, потайные пути и знаковые уголки города
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:30 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€15
€30 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Красиво, интересно, по делу. Отличная возможность познакомиться с городом!
Начало: На площади Свободы
10 авг в 15:30
11 авг в 09:00
от €94
€110 за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Тбилиси с огоньком
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
Начало: Площадь Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:30, в субботу в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:30
€17 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Откройте для себя красоту Боржоми и историческое наследие Уплисцихе за один день. Погрузитесь в атмосферу древней Грузии и насладитесь природой
Начало: В районе метро Авлабар
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€50 за человека
-
50%
Групповая
до 15 чел.
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
Посетить старинный курорт, высеченный в скале город и величественную крепость за 1 день
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€43
€86 за человека
-
17%
Групповая
до 17 чел.
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари
Посетите святыни Грузии, узнайте их историю и насладитесь видами на древний город. Включены дегустации вин и трансфер
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€15
€18 за человека
-
40%
Групповая
до 15 чел.
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
10 авг в 09:10
€18
€30 за человека
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборИз Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На 1 ул. Вахтанга Горгасали 2 Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€20 за человека
-
35%
Групповая
до 15 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день (из Тбилиси)
Погрузитесь в историю Грузии за один день! Посетите древнюю Мцхету, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина в Гори. Группа до 15 человек
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Сегодня в 09:10
Завтра в 09:10
€26
€40 за человека
-
30%
Групповая
до 18 чел.
Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
Отыскать исчезнувший посёлок, посетить высокогорный храм и увидеть древнюю крепость (в группе)
Начало: В районе Площади Свободы
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
€14
€20 за человека
Групповая
до 15 чел.
Две Кахетии за 1 день: пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и город Сигнаги (в группе)
Отправиться в группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€70 за человека
-
22%
Групповая
до 17 чел.
Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
€14
€18 за человека
Групповая
до 17 чел.
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: от крепости Ананури до храма Гергети
Увидеть главные красоты Военно-Грузинской дороги и храм на горе
Начало: От площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€14 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Мцхета, Джвари и духовное сердце Грузии - в группе
Из Тбилиси - к истокам грузинской истории и христианства
Начало: На Площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€60 за человека
-
13%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Тбилиси
Насладитесь комфортом и спокойствием: наш водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и быстро доставит в нужное место. Забудьте о поисках такси
Начало: В аэропорту Тбилиси
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:30
от €26
€30 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: А пнлощади Vakhtang Gorgasali
Сегодня в 13:00
Завтра в 01:00
€15 за человека
В Тбилиси есть на что посмотреть. Вы найдёте множество потрясающих достопримечательностей, которыми можно полюбоваться: Старый город, фасад бани Орбелиане, собор Самеба, Хроники Грузии, Пизанская башня с часами или Дом-калейдоскоп – это лишь некоторые из них
Вы можете счастливо провести весь отдых, гуляя по очаровательным улочкам Тбилиси и передвигаясь между кафе и ресторанами. Но для тех, кто впервые посещает столицу Грузии, мы рекомендуем также включить в свой маршрут хотя бы несколько экскурсий. В нашем каталоге вы можете найти различные экскурсии по Тбилиси на любой вкус и бюджет — от пеших и велосипедных прогулок до посещения средневековых пещерных монастырей, замков, дегустации вин и многого другого
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 5 авг 2026
Очень классная экскурсия. У нас проводила экскурсию Тамара, очень нам интересно обо все рассказывала. Мы остались довольны
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А
Дата посещения: 4 авг 2026
Были на экскурсии с Мишей - замечательно провели время! Все прошло очень легко, в дружеской атмосфере, и при этом очень
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Н
Дата посещения: 4 авг 2026
Спасибо, спасибо , спасибо!
Всё отлично!
Если что и было не очень, это не от вас зависит ( шум строительной техники перекопанный проспект).
Сил вам и процветания!!)
Всё отлично!
Если что и было не очень, это не от вас зависит ( шум строительной техники перекопанный проспект).
Сил вам и процветания!!)
+1
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М
Дата посещения: 25 июл 2026
Всё супер!!! Георгий - топ!!!Жалею, что мало снимал видео.
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Д
Дата посещения: 28 июл 2026
Великолепная экскурсия. Комфортабельный микроавтобус, аккуратный водитель и прекрасный гид Владимир - энергичный, эрудированый с отличным чувством юмора и замечательными организаторскими
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Т
Дата посещения: 24 июл 2026
24.07 были на экскурсии с Андро по Тбилиси. Впечатления остались самые положительные, Андро погрузил нас в историю города через знаменитые
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И
Дата посещения: 16 июл 2026
Ника - отличный гид. Чувствуется, что человек обожает свою страну и ее историю. Экскурсия была очень информативной и интересной на
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А
Дата посещения: 8 июл 2026
Прекрасно и очень интересно провели время. Всем кто хочет, не просто приготовить блюда, а чему-то научиться всячески рекомендую.
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С
Дата посещения: 28 июн 2026
Маршрут экскурсии конечно можно было сделать по интересней,но в принципе понравилось.
Очень понравился гид, в имени могу ошибиться,по-моему Левани.
Молодой парень, очень
Очень понравился гид, в имени могу ошибиться,по-моему Левани.
Молодой парень, очень
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М
Дата посещения: 30 июн 2026
Все прошло замечательно!!! Вкусно! Информативно! Сытно! А главное-душевно!!! Мы, как будто, побывали в гостях у близких знакомых.
Натали очень интересный собеседник с прекрасным чувством юмора юмора!
Вечер получился чудесным!!!
P. S. А еды нам с собой собрали ещё на целый день!))))
Натали очень интересный собеседник с прекрасным чувством юмора юмора!
Вечер получился чудесным!!!
P. S. А еды нам с собой собрали ещё на целый день!))))
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Всего 54989 отзывов в Тбилиси
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Ответы на вопросы о экскурсиях в Тбилиси
Что входит в обзорную экскурсию по Тбилиси и сколько она длится?
Обзорная экскурсия по Тбилиси обычно включает главные районы, старый город и видовые точки, а также рассказ про историю и архитектуру города. По длительности есть короткие варианты на несколько часов и расширенные программы, которые занимают заметную часть дня. Удобно выбирать по темпу и насыщенности маршрута.
Какие автобусные экскурсии по Тбилиси есть: обзорные, с остановками, на двухэтажном автобусе?
Автобусные экскурсии по Тбилиси бывают обзорными — с рассказом гида и несколькими остановками для прогулок и фото. Отдельно можно выбрать формат с остановками по маршруту и вариант на двухэтажном автобусе, если важны обзор и удобная посадка. Такой способ подходит, когда хочется увидеть больше за короткое время.
Как найти экскурсии в Тбилиси на нужную дату, включая 2026 год?
Чтобы найти экскурсии в Тбилиси на нужную дату, включая 2026 год, выберите дату и количество участников — так показываются варианты со свободными местами именно на этот день. Этот способ одинаково работает для городских экскурсий и выездных маршрутов из Тбилиси. Если на выбранную дату мест нет, помогут соседние даты или другой формат.
Что выбрать: групповую или индивидуальную экскурсию в Тбилиси?
Индивидуальная экскурсия в Тбилиси — это приватный формат: свой темп, больше времени на интересные вам темы и комфортно для семьи или компании. Групповая экскурсия обычно выгоднее по цене и удобна, если хочется фиксированное расписание и общую динамику. Выбор зависит от того, важнее свобода или экономия.
Какие экскурсии из Тбилиси в Вардзию есть, это обычно автобусный тур?
У нас есть экскурсии из Тбилиси в Вардзию, часто это автобусный выездной тур для групповых и на машине для индивидуальных. Также встречаются программы, где Вардзию объединяют с каньоном Дашбаши, чтобы поездка получилась более насыщенной. При выборе ориентируйтесь на темп: больше времени на дорогу или больше времени на месте.
Какие условия возврата?
Комфортные условия возврата предоплаты. Если до начала экскурсии остается более 48 часов — 100% возврат предоплаты. При отмене организатором или из-за форс-мажора — так же 100% возврат предоплаты. Полные условия возврата можно прочитать в оферте, а так же на страницах экскурсий.
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