527 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси — это место, где встречаются Запад и Восток, четвертый век и двадцать первый. Вы совершите незабываемое путешествие вглубь столетий и почувствуете особую атмосферу города в его старинных зданиях, улицах, храмах и даже банях. Я поделюсь с вами историческими знаниями и лайфхаками, как вкусно и насыщенно провести время самостоятельно. Надеюсь, вы полюбите Тбилиси так же, как все, кто в нем живет!

Что вас ожидает

Столица сквозь века

Наша прогулка начнется на Площади Революции Роз (Республики), где в советские времена проходили праздничные митинги и шествия, а в 2003 году именно на этом месте началась Революция Роз. Вы пройдете по главному проспекту города, который начал проектироваться в первой половине XIX века по заданию российского императора. Я покажу множество зданий разных эпох и познакомлю с историями и легендами из жизни горожан. Итак, в программе экскурсии:

Площадь Свободы — центральная площадь современного Тбилиси. Я расскажу, как и почему за свою двухсотлетнюю историю она поменяла множество названий: Штабная, Театральная, Паскевич-Эриванского. В советские времена площадь носила имя Закфедерации, Берия, Ленина и Свободы.

— центральная площадь современного Тбилиси. Я расскажу, как и почему за свою двухсотлетнюю историю она поменяла множество названий: Штабная, Театральная, Паскевич-Эриванского. В советские времена площадь носила имя Закфедерации, Берия, Ленина и Свободы. Площадь Эрекле (Царская площадь) — на ней вы узнаете, как в древнем Тбилиси еще до появления газет происходил обмен информацией между разными частями города.

— на ней вы узнаете, как в древнем Тбилиси еще до появления газет происходил обмен информацией между разными частями города. Площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан) — старейшее место «шопинга» в Тбилиси. Здесь я расскажу об интересных древних традициях, связанных с правилами торговли.

— старейшее место «шопинга» в Тбилиси. Здесь я расскажу об интересных древних традициях, связанных с правилами торговли. Храм Кашвети , расположенный на проспекте Руставели. Вы узнаете древнюю легенду, связанную с этим местом и одним из тринадцати ассирийских священников, прибывших в VI веке в Грузию в качестве миссионеров.

, расположенный на проспекте Руставели. Вы узнаете древнюю легенду, связанную с этим местом и одним из тринадцати ассирийских священников, прибывших в VI веке в Грузию в качестве миссионеров. Храм Анчисхати — самый древний храм Тбилиси. По преданию, Вахтанг Горгасали начал строительство пяти храмов в основанной им новой столице Грузии. Анчисхати — один из них. Несмотря на многочисленные разрушения, полученные во время завоеваний города ордами монголов, арабов, персов и турков, храм порадует вас своей красотой и скромным величием.

— самый древний храм Тбилиси. По преданию, Вахтанг Горгасали начал строительство пяти храмов в основанной им новой столице Грузии. Анчисхати — один из них. Несмотря на многочисленные разрушения, полученные во время завоеваний города ордами монголов, арабов, персов и турков, храм порадует вас своей красотой и скромным величием. Храм Метехи — храм и одноименная крепость были построены в этом месте еще при Вахтанге Горгасали в V веке. Нынешний храм датируется XIII веком. Здесь я расскажу разные вариации легенды, посвященной основанию Тбилиси.

— храм и одноименная крепость были построены в этом месте еще при Вахтанге Горгасали в V веке. Нынешний храм датируется веком. Здесь я расскажу разные вариации легенды, посвященной основанию Тбилиси. Абанотубани — район серных бань. Один из трех первых районов древнего Тбилиси. Вы увидите баню, которую любили посещать Пушкин и Дюма.

— район серных бань. Один из трех первых районов древнего Тбилиси. Вы увидите баню, которую любили посещать Пушкин и Дюма. Водопад в Легвтахеви (Инжировая долина) — расположен в самом сердце древнего города. Вы сможете сделать отличные снимки на фоне низвергающегося каскада воды.

Кому подойдет экскурсия

Приглашаю на прогулку всех путешественников: кто в Тбилиси впервые или неоднократно бывал в городе, но хочет раскрыть его для себя по-новому.