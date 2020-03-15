527 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ежедневная обзорная экскурсия по главным местам города

Алексей
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Алексей – ваш гид
Тбилиси — это место, где встречаются Запад и Восток, четвертый век и двадцать первый.

Вы совершите незабываемое путешествие вглубь столетий и почувствуете особую атмосферу города в его старинных зданиях, улицах, храмах и даже банях.

Я поделюсь с вами историческими знаниями и лайфхаками, как вкусно и насыщенно провести время самостоятельно.

Надеюсь, вы полюбите Тбилиси так же, как все, кто в нем живет!
€10
4 за человека
скидка60%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Первой Республики (Революции Роз)
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У этой экскурсии527 отзывов
4.98
Вглубь столетий Тбилиси
Вглубь столетий Тбилиси

Что вас ожидает

Столица сквозь века
Наша прогулка начнется на Площади Революции Роз (Республики), где в советские времена проходили праздничные митинги и шествия, а в 2003 году именно на этом месте началась Революция Роз. Вы пройдете по главному проспекту города, который начал проектироваться в первой половине XIX века по заданию российского императора. Я покажу множество зданий разных эпох и познакомлю с историями и легендами из жизни горожан. Итак, в программе экскурсии:

  • Площадь Свободы — центральная площадь современного Тбилиси. Я расскажу, как и почему за свою двухсотлетнюю историю она поменяла множество названий: Штабная, Театральная, Паскевич-Эриванского. В советские времена площадь носила имя Закфедерации, Берия, Ленина и Свободы.
  • Площадь Эрекле (Царская площадь) — на ней вы узнаете, как в древнем Тбилиси еще до появления газет происходил обмен информацией между разными частями города.
  • Площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан) — старейшее место «шопинга» в Тбилиси. Здесь я расскажу об интересных древних традициях, связанных с правилами торговли.
  • Храм Кашвети, расположенный на проспекте Руставели. Вы узнаете древнюю легенду, связанную с этим местом и одним из тринадцати ассирийских священников, прибывших в VI веке в Грузию в качестве миссионеров.
  • Храм Анчисхати — самый древний храм Тбилиси. По преданию, Вахтанг Горгасали начал строительство пяти храмов в основанной им новой столице Грузии. Анчисхати — один из них. Несмотря на многочисленные разрушения, полученные во время завоеваний города ордами монголов, арабов, персов и турков, храм порадует вас своей красотой и скромным величием.
  • Храм Метехи — храм и одноименная крепость были построены в этом месте еще при Вахтанге Горгасали в V веке. Нынешний храм датируется XIII веком. Здесь я расскажу разные вариации легенды, посвященной основанию Тбилиси.
  • Абанотубани — район серных бань. Один из трех первых районов древнего Тбилиси. Вы увидите баню, которую любили посещать Пушкин и Дюма.
  • Водопад в Легвтахеви (Инжировая долина) — расположен в самом сердце древнего города. Вы сможете сделать отличные снимки на фоне низвергающегося каскада воды.

Кому подойдет экскурсия

Приглашаю на прогулку всех путешественников: кто в Тбилиси впервые или неоднократно бывал в городе, но хочет раскрыть его для себя по-новому.

Вглубь столетий Тбилиси
Вглубь столетий Тбилиси
Вглубь столетий Тбилиси
Вглубь столетий Тбилиси
Вглубь столетий Тбилиси
Вглубь столетий Тбилиси
Вглубь столетий Тбилиси
Вглубь столетий Тбилиси
Вглубь столетий Тбилиси
Вглубь столетий Тбилиси

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Первой Республики (Революции Роз).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мне 47 лет. Родился и вырос в Тбилиси, с детства интересуюсь историей. С 1991 г. жил в Москве, закончил МГИМО. В 2018 году приехал в Тбилиси в отпуск и решил остаться. Я много путешествовал, был и на Камчатке, и в старой Европе. Знаю, что интересно туристам, и, надеюсь, смогу рассказать о родном крае так, чтобы вы смогли его почувствовать и полюбить.
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527 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Алейсей ,уникальнъй человек- енциклопедия(бъли во многих странах,но такого уникального Гида встречаем в первъй раз),нас бъло 9 человек и все благодаря Алексею полюбили еще больше Грузию.Мъ получили такой обьем информации,что еще долго обсуждали и нам не хватала Алексея.Рекомендую от себя лично и от моих друзей Алексея поверьте ,въ останетесь доволь и насладитесь етой доброй,красивой и с большой историей страной,маршрут изумительнъй вместо 4 часов мъ провели 6,5 часов и ето время промелькнуло как один миг.Все рекомендации по ресторанам,винам и покупкам нам очень помогли.Дорогой наш друг ,спасибо большое за проведенное время,удачи вам и пусть ваша гостиприимная страна процветает.
15 марта 2020
Всем здравствуйте!
Хочу поблагодарить Алексея за увлекательную,живую,душевную и конечно же познавательную экскурсию "Вглубь столетий Тбилиси".
Непобоюсь заявить,но это была лучшая экскурсия в моей жизни,хотя я, как житель культурной столицы России,часто являюсь слушателем высококлассных туров в городе на Неве. Пройдусь по порядку о вышеупомянутой программе,конечно это будут только плюсы.
1) После регистрации на экскурсию , Алексей ответил через 10 минут, обозначив время и место встречи,приложив подробные схемы и фото место сбора.
2) Очень ценю в людях пунктуальность, и за это спасибо Алексею.
3) Немного о самом Алексее. Это невероятный человек,которому интересны история и культура Грузии. Сразу располагает к себе,очень открытый и душевный. Алексей,очень доступно, понятно и увлекательно доносит материал,а маршрут был построен по принципу от новейшего к истокам,чтобы не было никакой каши. Я не буду раскрывать все козыри,а лишь рекомендую вам,читателям данного отзыва, посетить данную экскурсию.
4) Также помимо экскурсионной программы, Алексей нам рассказал,где и какое лучше покупать вино,где продаётся настоящая чурчхела и как её правильно выбирать. Где самая вкусные хинкали и хачапури и многое другое.
5) По итогу я провёл приятно и полезно время с профессионалом своего дела и просто хорошим человеком. Узнал очень много интересных фактов о Тбилиси и Грузии в целом.
Хочу еще раз поблагодарить Алексея и пожелать ему успехов.
11 марта 2020
Посетили пешую экскурсию с Алексеем! Сказать, что мы в восторге...не сказать ничего!
Информативно, интересно и главное понятно! На любые возникающие вопросы Алексей отвечал не сухим ответом, а целой исторической сводкой.
Выражаем ОГРОМНУЮ благорадрость Алексею!
27 февраля 2020
Каждая отдельная история увлекательна, а все вместе - прекрасно иллюстрированная антология по истории города. Лучший жанр. Лучший гид.
15 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Алексей просто молодец! Желаю Алексею исполнения его планов!
8 февраля 2020
Отличный гид во всех отношениях.
24 января 2020
Шикарная экскурсия, очень интересно !
5 января 2020
Вчера с супругой были на экскурсии с Алексеем. Это был наш первый день и первый раз в Грузии и Тбилиси. Даже не знаю, как написать отзыв, чтобы его не восприняли как заказной). Мы много путешествуем, были в более чем в тридцати странах. Во многих по несколько раз. Иногда берём экскурсии, иногда самостоятельно. Вчерашняя экскурсия, наверное, лучшая или одна из лучших, которые мы посетили. Или нам попало в точку или гид под нас очень грамотно подстроился. Получили такой объём информации и впечатлений, что передумали сегодня ехать в Мцхету Нужно «переварить» и пройти те места, что вчера посоветовал Алексей. Вчера было очень много информации по истории, архитектуре, культуре Грузии, но не было ничего лишнего. Нам было всё очень интересно и ни разу не скучно, хотя экскурсия довольно длительная. Короче, мы в восторге от Тбилиси, от Грузии. Большое спасибо за это нашему гиду Алексею! Могу смело рекомендовать и Алексея и его авторскую экскурсию!!!
4 января 2020
Великолепная экскурсия от человека, который не только сильно любит свою страну и город, но и обладает обширными знаниями об их истории. Во время экскурсии вы узнаете некоторые факты, которые не найдёте даже в интернете.
1 января 2020
Друзья, это наша 4я обзорная экскурсия по Тбилиси с гидом, и я могу однозначно сказать, что лучшая! Не хочу обижать остальных гидов, они были тоже достаточно интересны. Но Алексей - это высший пилотаж, это совершенно другой уровень, это профи. У вас не получится за пару часов по-быстрому проскакать город. Здесь самый подробный и очень логичный маршрут абсолютно по всем знаковым местам. Грамотно спланирован перерыв на короткий обед в хорошей недорогой кафешке. Очень жалеем, что не взяли экскурсию с Алексеем раньше. Мы бы сэкономили столько времени и денег на поиски хорошего вина и лучших трапезных мест. Вся наша семья говорит вам большое спасибо и ждёт новой встречи! С вами можно гулять бесконечно..
Ещё 517 отзывов

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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