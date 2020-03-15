527 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всем здравствуйте!
Хочу поблагодарить Алексея за увлекательную,живую,душевную и конечно же познавательную экскурсию "Вглубь столетий Тбилиси".
Непобоюсь заявить,но это была лучшая экскурсия в моей жизни,хотя я, как житель культурной столицы России,часто являюсь слушателем высококлассных туров в городе на Неве. Пройдусь по порядку о вышеупомянутой программе,конечно это будут только плюсы.
1) После регистрации на экскурсию , Алексей ответил через 10 минут, обозначив время и место встречи,приложив подробные схемы и фото место сбора.
2) Очень ценю в людях пунктуальность, и за это спасибо Алексею.
3) Немного о самом Алексее. Это невероятный человек,которому интересны история и культура Грузии. Сразу располагает к себе,очень открытый и душевный. Алексей,очень доступно, понятно и увлекательно доносит материал,а маршрут был построен по принципу от новейшего к истокам,чтобы не было никакой каши. Я не буду раскрывать все козыри,а лишь рекомендую вам,читателям данного отзыва, посетить данную экскурсию.
4) Также помимо экскурсионной программы, Алексей нам рассказал,где и какое лучше покупать вино,где продаётся настоящая чурчхела и как её правильно выбирать. Где самая вкусные хинкали и хачапури и многое другое.
5) По итогу я провёл приятно и полезно время с профессионалом своего дела и просто хорошим человеком. Узнал очень много интересных фактов о Тбилиси и Грузии в целом.
Хочу еще раз поблагодарить Алексея и пожелать ему успехов.