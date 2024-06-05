Обзорные и познавательные экскурсии Тбилиси

Найдено 73 экскурсии в категории «Обзорные» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 80%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«Покажу ее главные достопримечательности, тайные уголки и помогу ощутить, как деликатно в древний город вплетены элементы современности»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
15 за человека
В Тбилиси есть особенная прелесть…
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
710 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
«Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3015 за человека
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Нескучное знакомство с достопримечательностями»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
472 отзыва
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
«Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов»
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
12090 за всё до 7 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
50 отзывов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
«Мы начнем знакомство с городом в районе серных бань, в том самом месте, с которого началась история грузинской столицы»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
154 за всё до 4 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
179 отзывов
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
«Главное, заказать услуги специального банщика»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 10 чел.
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в картвелологию — грузиноведение»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Узнать Тбилиси за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
80 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
«При желании вы также познакомитесь с особенностями грузинского виноделия, посетив винный погреб 17-го века, где бесплатно продегустируете разные сорта вин под чутким руководством сомелье»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 180 за всё до 15 чел.
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
164 отзыва
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«Вы познакомитесь с колоритом местной жизни и неповторимой атмосферой старого Тифлиса, где из дворов выглядывает виноградная лоза, под ноги падает инжир, а в воздухе витает аромат свежеиспеченного хлеба»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3213 за человека
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
161 за всё до 4 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Знакомство со столицей Грузии не обойдется без вина: вы продегустируете несколько видов и узнаете о культуре виноделия»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Знакомство с Тифлисом
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
205 отзывов
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
«Метехский Храм Успения Богородицы, где вы познакомитесь с основателем города»
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
12090 за всё до 6 чел.
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
«В той части города, которую начали застраивать с 19 века, вы познакомитесь с тбилисской неоклассикой, барокко и модерном»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Тбилиси - сердце Сакартвело
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
176 отзывов
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 86 за всё до 5 чел.
Вглубь столетий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
591 отзыв
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
40 за человека
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
59 отзывов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Конечно, вы услышите главное из ее биографии»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 6 чел.
Тбилиси, каким его ждешь
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
350 отзывов
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
«Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы»
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
150 за человека
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
«От древней столицы вы переедете в современную, где первым делом познакомитесь с третьей по величине православной церковью в мире — кафедральным собором Святой Троицы»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
142 за всё до 3 чел.
Ну как не полюбить Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
47 отзывов
Ну как не полюбить Тбилиси: путеводитель по душе города
Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Начало: Встречаемся на пл. Свободы
«В программе — визитные карточки столицы, легенды ушедших эпох, знакомство с грузинской кухней в царских палатах и многое другое»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
13098 за всё до 6 чел.
Грузинская душа Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
80 отзывов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
175 за всё до 6 чел.
Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
«В районе Серных бань я расскажу вам об истоках истории города, а завершением обзорной прогулки по Тбилиси станет посещение водопада в Фиговом ущелье»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 189 за всё до 4 чел.
Мерцающий огнями Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
«Экскурсия на автомобиле по вечернему Тбилиси — это удивительная возможность увидеть не только основные достопримечательности, но и те уголки города, которые не входят в стандартные пешие маршруты»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 180 за всё до 15 чел.
Старый и верный традициям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
649 отзывов
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
25 за человека
Ежедневная прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
15 за человека
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
103 отзыва
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина
Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
Начало: на площади Европы
«Вы насладитесь напитками и угощениями, узнаете о Тбилиси главное и прочувствуете его дух»
16 июня в 18:00
58 за человека
Старый Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
3 часа
11 отзывов
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
«На обзорной прогулке по Тбилиси вы увидите основные локации и услышите любопытные исторические факты»
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1510 за человека
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
48%
Групповая
10 часов
40 отзывов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«И познакомитесь с историей Сигнахи, построенного королём Ираклием II в середине 18 века»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
3116 за человека
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
68%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
«С нами этот тёплый город откроется внимательным путешественникам, которые ищут обзорную и одновременно необычную экскурсию»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
289 за человека
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
«Здесь, в музее князя Александра Чавчавадзе (тестя Грибоедова), вы попробуете знаменитое одноименное вино и познакомитесь с методами кахетинского виноделия»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
8 отзывов
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
«Вы познакомитесь с историей, культурой, традициями Тбилиси и ощутите его гостеприимство»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 за человека
Тбилиси, ты такой один
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
«Я отведу вас в мастерскую своих друзей, где вы познакомитесь с искусством грузинской эмали (минанкари)»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5025 за человека
Вглубь Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
96 отзывов
Вглубь Тбилиси
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«Предлагаю вам познакомиться с прекрасным солнечным городом и увидеть все главные достопримечательности Тбилиси»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 60$54 за всё до 2 чел.
Незабываемая прогулка по основным достопримечательностям Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
238 отзывов
Групповая экскурсия по Тбилиси: история, архитектура и культура
Откройте для себя сокровища Тбилиси: знаменитые серные бани, исторические районы и памятники архитектуры
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
$15 за человека
Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
🚶 Пешая
скидка
80%
Групповая
4 часа
480 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
65$13 за человека
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
«На протяжении прогулки вы познакомитесь с самыми интересными скульптурными композициями: встретите Тамаду, Лампионщика, Дворника, сошедшего с полотна Нико Пиросмани»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
55 за всё до 10 чел.
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
«🔹 На старинных улочках района Сололаки познакомитесь с аутентичной архитектурой домов и оцените красоту их самобытных парадных»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 за человека
Панорамная экскурсия по Тбилиси
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
По Тбилиси - пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
3.5 часа
72 отзыва
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
«А еще вы осмотрите Тбилиси с обзорных площадок, заглянете в винтажные парадные на улице Дадиани, попробуете вкуснейшую чурчхелу и узнаете самое интересное о грузинском виноделии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
32 за человека
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Вы познакомитесь с ее современной и первой столицами, Тбилиси и Мцхетой»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от 145 за всё до 6 чел.
Левый берег - другая сторона Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности
Начало: Парк 9 апреля
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 50 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
    Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
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    историей и культурой страны и города. Впечатлило, с какой любовью и гордостью Георгий рассказывал о истории своего города и страны, а также о культуре Грузии. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
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    успела познакомиться в мою прошлую поездку. Вот что значит быть местным жителем в пятом поколении, личные воспоминания, дом где жили её бабушка с дедушкой, такие подробности приближают и нас, туристов, к скрытой истории Тбилиси. Спасибо, Ирэна, спасибо Давид! Елена, Санкт-Петербург

  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Тбилиси с огоньком
    Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
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    фуникулере, даже успели попасть под дождь, но это даже было плюсом, увидели Тбилиси в разную погоду. Рекомендую однозначно, все остались довольны!!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
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    с Серго все это осуществила - история, традиции, религия, легенды, самые важные и значимые уголки прекрасной столицы Грузии, прекрасные стихи знакомых и незнакомых поэтов. Не было вопроса, на который бы нам не ответил Серго. Первое, самое важное впечатление определило наше отношение - все было интересно, и хотелось узнать и увидеть больше, глубже. И это впечатление зародило то,что потом окрепло - интерес к самому городу, к стране и ее людям. Тбилиси нам очень понравился, здесь можно ходить бесконечно и каждый раз открывать новые интересные уголки, детали. Думаю, что такие люди как Серго и могут помочь все это увидеть. Жаль только, что в течение одной экскурсии не хватает времени охватить все исторические районы города - для этого нужно значительно больше времени. И наша благодарность Серго не только за прекрасное знакомство с городом, но и за его время - наша экскурсия продлилась дольше намеченного - столько нужно было показать и рассказать…

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
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    и собеседник, очень контактна и жизнерадостна) и насыщенная программа - живописные узкие улочки, тбилисские галереи-балкончики, православные храмы, канатная дорога, азербайджанский квартал, знаменитые серные бани и конечно дегустация местных вин (как в Грузии без нее). Надо ли говорить, что я могу смело рекомендовать этого прекрасного гида всем туристам из России.

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Тбилиси - любовь с первого взгляда
    Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в маленькое путешествие с местным
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    колоритом. Конечно, увидеть основные достопримечательности можно и самим, но в сопровождении гида это совсем по-другому: удобно составлен маршрут, узнаешь много нового и интересного, подмечаешь детали, окунаешься в традиции, и в итоге знакомишься с душой Тбилиси. В лёгкой непринуждённой форме мы посетили основные знаковые места Тбилиси и даже больше, и это всё за 3,5 часа. Впечатлений масса и остались самые тёплые воспоминания. Рекомендую от души!

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
    Лора отличный экскурсовод, которого мы смело можем порекомендовать! Рассказала очень много интересного про Тбилиси и Грузию в целом. Благодаря Лоре
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    мы узнали много нового и зашли в те места, куда бы самостоятельно не догадалась заглянуть. Поделилась полезной информацией (куда сходить, где купить вино и т. п.). Отвечала на все наши интересующие вопросы. Сама по себе Лора очень энергичная и позитивная, нам было с ней комфортно! И цена экскурсии демократичная! Если будем еще в Грузии - то обратимся еще раз к Лоре (она организовывает не только экскурсии по Тбилиси).

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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