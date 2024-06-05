1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«Покажу ее главные достопримечательности, тайные уголки и помогу ощутить, как деликатно в древний город вплетены элементы современности»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
«Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Нескучное знакомство с достопримечательностями»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
«Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов»
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
120€90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
«Мы начнем знакомство с городом в районе серных бань, в том самом месте, с которого началась история грузинской столицы»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
«Главное, заказать услуги специального банщика»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от €50 за всё до 10 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 75€53 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в картвелологию — грузиноведение»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
«При желании вы также познакомитесь с особенностями грузинского виноделия, посетив винный погреб 17-го века, где бесплатно продегустируете разные сорта вин под чутким руководством сомелье»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €180 за всё до 15 чел.
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«Вы познакомитесь с колоритом местной жизни и неповторимой атмосферой старого Тифлиса, где из дворов выглядывает виноградная лоза, под ноги падает инжир, а в воздухе витает аромат свежеиспеченного хлеба»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
32€13 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Знакомство со столицей Грузии не обойдется без вина: вы продегустируете несколько видов и узнаете о культуре виноделия»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от €52 за всё до 9 чел.
Мини-группа
3 часа
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€48 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
«Метехский Храм Успения Богородицы, где вы познакомитесь с основателем города»
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
120€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
«В той части города, которую начали застраивать с 19 века, вы познакомитесь с тбилисской неоклассикой, барокко и модерном»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от €86 за всё до 5 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Конечно, вы услышите главное из ее биографии»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€285 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
«Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы»
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
9 часов
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
«От древней столицы вы переедете в современную, где первым делом познакомитесь с третьей по величине православной церковью в мире — кафедральным собором Святой Троицы»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Ну как не полюбить Тбилиси: путеводитель по душе города
Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Начало: Встречаемся на пл. Свободы
«В программе — визитные карточки столицы, легенды ушедших эпох, знакомство с грузинской кухней в царских палатах и многое другое»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
«В районе Серных бань я расскажу вам об истоках истории города, а завершением обзорной прогулки по Тбилиси станет посещение водопада в Фиговом ущелье»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
«Экскурсия на автомобиле по вечернему Тбилиси — это удивительная возможность увидеть не только основные достопримечательности, но и те уголки города, которые не входят в стандартные пешие маршруты»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
€15 за человека
Групповая
3 часа
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина
Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
Начало: на площади Европы
«Вы насладитесь напитками и угощениями, узнаете о Тбилиси главное и прочувствуете его дух»
16 июня в 18:00
€58 за человека
скидка
33%
Групповая
3 часа
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
«На обзорной прогулке по Тбилиси вы увидите основные локации и услышите любопытные исторические факты»
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
15€10 за человека
Индивидуальная
10 часов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
48%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«И познакомитесь с историей Сигнахи, построенного королём Ираклием II в середине 18 века»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
31€16 за человека
скидка
68%
Групповая
3 часа
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
«С нами этот тёплый город откроется внимательным путешественникам, которые ищут обзорную и одновременно необычную экскурсию»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
28€9 за человека
Индивидуальная
10 часов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
«Здесь, в музее князя Александра Чавчавадзе (тестя Грибоедова), вы попробуете знаменитое одноименное вино и познакомитесь с методами кахетинского виноделия»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
«Вы познакомитесь с историей, культурой, традициями Тбилиси и ощутите его гостеприимство»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€15 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
«Я отведу вас в мастерскую своих друзей, где вы познакомитесь с искусством грузинской эмали (минанкари)»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
50€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вглубь Тбилиси
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«Предлагаю вам познакомиться с прекрасным солнечным городом и увидеть все главные достопримечательности Тбилиси»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 60$54 за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Тбилиси: история, архитектура и культура
Откройте для себя сокровища Тбилиси: знаменитые серные бани, исторические районы и памятники архитектуры
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
$15 за человека
скидка
80%
Групповая
4 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
65$13 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
«На протяжении прогулки вы познакомитесь с самыми интересными скульптурными композициями: встретите Тамаду, Лампионщика, Дворника, сошедшего с полотна Нико Пиросмани»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
€55 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
«🔹 На старинных улочках района Сололаки познакомитесь с аутентичной архитектурой домов и оцените красоту их самобытных парадных»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€10 за человека
Групповая
2 часа
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Групповая
3.5 часа
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
«А еще вы осмотрите Тбилиси с обзорных площадок, заглянете в винтажные парадные на улице Дадиани, попробуете вкуснейшую чурчхелу и узнаете самое интересное о грузинском виноделии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€32 за человека
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Вы познакомитесь с ее современной и первой столицами, Тбилиси и Мцхетой»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности
Начало: Парк 9 апреля
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от €50 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
- ДДиана4 июня 2024Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
- ИИрина3 июня 2024Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
- ИИнна3 июня 2024Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
- ГГеннадий3 июня 2024Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
- ООксана2 июня 2024Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
- ННаталья2 июня 2024Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в маленькое путешествие с местным
- ААлександр2 июня 2024Лора отличный экскурсовод, которого мы смело можем порекомендовать! Рассказала очень много интересного про Тбилиси и Грузию в целом. Благодаря Лоре
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Обзорные»
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