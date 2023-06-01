Город Любви Сигнахи, Бодбе, Корпорация Киндзмараули, Тоннель Хареба

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Город Любви Сигнахи, Бодбе, Корпорация Киндзмараули, Тоннель Хареба
Город Любви Сигнахи, Бодбе, Корпорация Киндзмараули, Тоннель Хареба
Город Любви Сигнахи, Бодбе, Корпорация Киндзмараули, Тоннель Хареба
Город Любви Сигнахи, Бодбе, Корпорация Киндзмараули, Тоннель Хареба
Город Любви Сигнахи, Бодбе, Корпорация Киндзмараули, Тоннель Хареба
Город Любви Сигнахи, Бодбе, Корпорация Киндзмараули, Тоннель Хареба
Город Любви Сигнахи, Бодбе, Корпорация Киндзмараули, Тоннель Хареба
Город Любви Сигнахи, Бодбе, Корпорация Киндзмараули, Тоннель Хареба
Город Любви Сигнахи, Бодбе, Корпорация Киндзмараули, Тоннель Хареба
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Монастырь Бодбе
  • Город Любви Сигнаги
  • Корпорация Киндзмараули
  • Тоннель Хараба в Кварели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет полная впечатлений поездка на восток Грузии, в регион Кахети. Солнечная долина Алазни, возвышающийся над ней древний монастырь Бодби, итальянские улочки Сигнаги, длинная стена замка, Кварели Хареба Тулели, где можно попробовать грузинские вина микрозоны, и винодельня Киндзмараули. Вкус грузинских блюд и вина. Будьте готовы наслаждаться.

Экскурсии начинаются в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортная машина
  • Высококвалифицированный гид
Что не входит
  • Завтрак
  • Ужин
  • 4 дегустации вина Киндзмараули $3
  • Дегустация туннеля Хареба 5 $
  • Билет в туннель стоит 3 $
Место начала и завершения?
улица Вахтанга Горгасали, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии начинаются в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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