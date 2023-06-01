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Что вас ожидает:
- Монастырь Бодбе
- Город Любви Сигнаги
- Корпорация Киндзмараули
- Тоннель Хараба в Кварели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет полная впечатлений поездка на восток Грузии, в регион Кахети. Солнечная долина Алазни, возвышающийся над ней древний монастырь Бодби, итальянские улочки Сигнаги, длинная стена замка, Кварели Хареба Тулели, где можно попробовать грузинские вина микрозоны, и винодельня Киндзмараули. Вкус грузинских блюд и вина. Будьте готовы наслаждаться.
Экскурсии начинаются в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортная машина
- Высококвалифицированный гид
- Что не входит
- Завтрак
- Ужин
- 4 дегустации вина Киндзмараули $3
- Дегустация туннеля Хареба 5 $
- Билет в туннель стоит 3 $
- Место начала и завершения?
- улица Вахтанга Горгасали, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсии начинаются в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Свяжитесь с нами после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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