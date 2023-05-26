Кахетия - родина вина, чачи и красоты

Дегустации, очаровательный Сигнахи, монастырь Бодбе и Телави в экскурсии на микроавтобусе

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Менялись эпохи, создавались и разрушались империи, но Кахетия как родина вина существовала всегда. Откройте этот живописный и благословенный край на нашей экскурсии в группе до 15 человек. Вы побываете в Алазанской долине и монастыре Бодбе, погуляете по городкам Сигнахи и Телави. Узнаете, кто такие кахетинцы, услышите историю региона и поймёте особенности грузинского виноделия.
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кахетия на вкус. Выезжаем из центра Тбилиси и по пути к нашей первой цели остановимся в двух кахетинских сёлах. В Бадиаури вы увидите, как выпекается традиционный хлеб шоти и попробуете его с сыром (около 30 минут). А в Манави оцените грузинские сникерсы — чурчхелу — и домашнее вино (35-40 минут).

Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.

Грузия + Италия = Сигнахи. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви: прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами и заглянете в музей Нико Пиросмани — художника, который подарил любимой тот самый «миллион алых роз». А ещё вы пройдете по древней крепости, любуясь Алазанской долиной как на ладони.

Телави: Мимино и вино. В столице Кахетии вы вспомните персонажа из легендарного фильма, увидите 1000-летний дуб и дворец царя Ираклия II. Затем продегустируете 8 видов вина и чачи в винном погребе: параллельно сомелье расскажет о грузинском виноделии, которое принципиально отличается от способов других стран.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды
  • Если в группе до 3 чел. вкл., то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — 25-30 лари на человека, билет в музей Нико Пиросмани — 5 лари.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Галактиона Табидзе N1, площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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