Менялись эпохи, создавались и разрушались империи, но Кахетия как родина вина существовала всегда. Откройте этот живописный и благословенный край на нашей экскурсии в группе до 15 человек. Вы побываете в Алазанской долине и монастыре Бодбе, погуляете по городкам Сигнахи и Телави. Узнаете, кто такие кахетинцы, услышите историю региона и поймёте особенности грузинского виноделия.

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Описание

Что вас ожидает

Кахетия на вкус. Выезжаем из центра Тбилиси и по пути к нашей первой цели остановимся в двух кахетинских сёлах. В Бадиаури вы увидите, как выпекается традиционный хлеб шоти и попробуете его с сыром (около 30 минут). А в Манави оцените грузинские сникерсы — чурчхелу — и домашнее вино (35-40 минут).

Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.

Грузия + Италия = Сигнахи. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви: прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами и заглянете в музей Нико Пиросмани — художника, который подарил любимой тот самый «миллион алых роз». А ещё вы пройдете по древней крепости, любуясь Алазанской долиной как на ладони.

Телави: Мимино и вино. В столице Кахетии вы вспомните персонажа из легендарного фильма, увидите 1000-летний дуб и дворец царя Ираклия II. Затем продегустируете 8 видов вина и чачи в винном погребе: параллельно сомелье расскажет о грузинском виноделии, которое принципиально отличается от способов других стран.

Организационные детали