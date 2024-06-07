1 чел.
По популярности
скидка
27%
Групповая
10 часов
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Вы побываете в Алазанской долине с множеством средневековых монастырей и виноделен, узнаете легенды самого романтичного города нашей страны — Сигнахи, посетите древний замок Гриме»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26€19 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Вы побываете в Алазанской долине и монастыре Бодбе, погуляете по городкам Сигнахи и Телави»
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
скидка
45%
Групповая
10 часов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«Сигнахи: маленькая Италия и большой обед»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
47€26 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«Сигнахи — не только город любви»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
«Прогулка по романтичному Сигнахи»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Мы посетим основные природные и культурные достопримечательности Кахетии: заедем в город любви Сигнахи и полюбуемся видом на Алазанскую долину, посетим кахетинские озера, обрамленные горными хребтами»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Очаровательный Сигнахи, который прозвали «городом любви»»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€285 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
«Достопримечательности района Сигнахи»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €159 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
«Сигнахи — очаровательный городок, восхищающий своей панорамой Алазанской долины и богатой историей»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
«А затем отправитесь в один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
10 часов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«Мы посетим город любви и столицу непокорных кизикинцев — прекрасный Сигнахи»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €185 за всё до 5 чел.
скидка
50%
Групповая
10 часов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
«Посетите замок Сигнахи и монастырь Бодбе, по желанию приготовите шоти, узнаете богатую историю виноделия в Грузии и познакомитесь с традициями региона»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
30€15 за человека
скидка
48%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«И познакомитесь с историей Сигнахи, построенного королём Ираклием II в середине 18 века»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
31€16 за человека
Индивидуальная
10 часов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
«Следом вы попадете в замечательный город любви Сигнахи, который после реставрации стал похож на сказочное место»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
24%
Групповая
10 часов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
«Сигнахи, Телави и монастырь Бодбе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
25€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Грузия + Италия = городок Сигнахи»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
50€25 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«🍇 Затем отправляемся в Сигнахи — «город любви» с домами словно из Италии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89€27 за человека
скидка
32%
Групповая
10 часов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28€19 за человека
Групповая
11 часов
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
«Здесь, на востоке Грузии, вас ждёт залитая солнцем Алазанская долина, многовековой монастырь Бодбе, европейские улочки Сигнахи, традиционная грузинская кухня и море вина — не тур, а истинное наслаждение»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Групповая
11 часов
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Солнечная Алазанская долина, возвышающийся над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улицы Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и вино»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Групповая
10 часов
Кахетия за один день: винные туры, Сигнахи и монастырь Бодбе
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: уникальные вина, исторические места и живописные пейзажи ждут вас
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«Затем отправляемся в Сигнахи, город любви, со стилем южно-итальянского классицизма»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $26 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
«Одна из точек маршрута — город Сигнахи: он отличается маленькими колоритными улочками и шикарной панорамой, на фоне которой получаются потрясающие фотографии»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180€171 за всё до 4 чел.
скидка
69%
Групповая
10 часов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
«Сигнахи, Телави и монастырь Бодбе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
45€14 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
«Сигнахи впечатляет своей архитектурой, многие считают его самым красивым городом Грузии»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
50€25 за человека
Мини-группа
10 часов
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Начало: У фонтана в сквере Пушкина
«Город любви и вина Сигнахи — маленький городок в восточной Грузии, расположенный на склоне горы»
Расписание: Пятница 8:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
$250 за человека
Индивидуальная
8 часов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
«Сигнахи — самый красивый город региона»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кахетия - Сигнахи - Бодбе - Цинандали (княжеское поместье) - Телави
Начало: Тбилиси, ул. Абано№15
«Отправляемся в «Сигнахи», город любви в стиле южно-итальянского классицизма, который славится своей одноименной крепостью, входящую в список самых известных и крупных крепостей Грузии (XVIII век)»
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Паломнический тур: Мцхета и Сигнахи
Исследуйте духовные сокровища Грузии, следуя путем святой Нино и открывая историю христианства
«Поговорим о далеких временах правителя Ираклия II, предании о знаменитом эпизоде из жизни художника Нико Пиросмани и круглосуточном Доме бракосочетания, благодаря которому Сигнахи и назвали городом влюбленных»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
«Небольшой «город любви» Сигнахи очарует почти итальянскими улочками и панорамой кахетинских виноградников с самой длинной в Европе крепостной стены — я участвовал в ее восстановлении и расскажу, как это было»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край
Начало: в районе площади Мейдан
«Сигнахи тепло называют городом влюблённых: здесь можно пожениться в любое время суток»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
7 часов
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
«Вдоль пейзажей Кахетинского края вы отправитесь в Сигнахи — небольшой живописный городок, где полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в Бодбийском монастыре»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Такая разная Кахетия. Бюджетный тур для небольшой компании
Начало: Сообщите адрес Вашего проживания
«Совершим прогулку по городу — любви Сигнахи с его неповторимыми улочками–террасами, круглосуточным Дворцом Бракосочетания и самой длинной в Европе крепостной стене»
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Алазанская долина - старинный край виноградарства
Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии
«Маленький Сигнахи не обладает могучей историей, ведь основан он был уже в 18 веке»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия: монастырь, Сигнахи и дегустация вина
Исследуйте духовное наследие и винодельческие традиции Кахетии, наслаждаясь уникальной атмосферой и гостеприимством
Начало: подъедем к отелю
«Гулять по небольшому и полностью отреставрированному Сигнахи — одно удовольствие»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - столица великих грузинских вин
Путешествие по живописному региону с акцентом на напитке-символе Грузии
Начало: в вашем отеле
«Сигнахи и Бодбе: красота и вера в Кахетии»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€169 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сигнахи: влюбиться в город любви
Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино
Начало: по договоренности
«Небольшой, но очень уютный, Сигнахи очарует вас неспешным ритмом и пасторальными пейзажами»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
€138 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
«“город любви” Сигнахи, с крепостных стен которого в ясную погоду открываются чудесные виды на седой Кавказский хребет и долину Алазани»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€1 200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
«Необыкновенно живописный Сигнахи»
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Нынешний Сигнахи является результатом объединенных трудов выдающихся дизайнеров и архитекторов»
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Посетить крепость Манави, попить вина у дедушки Дито, испечь хлеб и полюбоваться Алазанской долиной
«После вы посетите романтичный Сигнахи, погуляете по его атмосферным улочкам и пройдёте по стене крепости»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
от 250€188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия: между Европой и Азией
Познакомиться с историей и традициями винного края в путешествии по самым живописным местам региона
Начало: По договоренности
«В городе любви Сигнахи погуляем по неповторимым улочкам-террасам и знаменитой крепостной стене»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте
Расписание: В любой день, в любое время по запросу.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия, Алазанская долина, Сигнахи и монастырь Бодбе в один день
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
«ws/ Что вас ожидает: Для тех, кто хочет полюбоваться роскошными видами на знаменитую Алазанскую долину с высоты птичьего полета, насладиться прогулкой среди сказочной колоритной архитектуры, Сигнахи лучший выбор»
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
$80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли7 июня 2024Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
- ЯЯрослав5 июня 2024Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
- ААнна5 июня 2024Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
- ННина5 июня 2024Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
- ААнгелина4 июня 2024Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается с улыбкой на лице
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный, водитель профессиональный. Домой вернулись
- ИИнна3 июня 2024Грамотно построен маршрут, комфортные условия в транспорте, остались приятные воспоминания. Спасибо:)
- ЮЮра3 июня 2024Всё хорошо, большое спасибо!!!
- ЕЕкатерина2 июня 2024прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!
- ВВиктория2 июня 2024Отличная экскурсия - это незабываемое путешествие, которое расширяет наш кругозор и оставляет в душе неизгладимые впечатления. А замечательный гид Анри - это кладезь знаний, источник вдохновения и гарантия того, что экскурсия станет по-настоящему отличной.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Сигнахи»
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