Экскурсии в Сигнахи из Тбилиси

Найдено 45 экскурсий в категории «Сигнахи» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Кахетии
🚌 На автобусе
скидка
27%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Вы побываете в Алазанской долине с множеством средневековых монастырей и виноделен, узнаете легенды самого романтичного города нашей страны — Сигнахи, посетите древний замок Гриме»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2619 за человека
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Вы побываете в Алазанской долине и монастыре Бодбе, погуляете по городкам Сигнахи и Телави»
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
10 часов
1539 отзывов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«Сигнахи: маленькая Италия и большой обед»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
4726 за человека
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«Сигнахи — не только город любви»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
«Прогулка по романтичному Сигнахи»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
101 отзыв
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Мы посетим основные природные и культурные достопримечательности Кахетии: заедем в город любви Сигнахи и полюбуемся видом на Алазанскую долину, посетим кахетинские озера, обрамленные горными хребтами»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
59 отзывов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Очаровательный Сигнахи, который прозвали «городом любви»»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 6 чел.
По Кахетии с кахетинцем
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
154 отзыва
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
«Достопримечательности района Сигнахи»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 159 за всё до 6 чел.
Грузинская душа Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
80 отзывов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
«Сигнахи — очаровательный городок, восхищающий своей панорамой Алазанской долины и богатой историей»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
175 за всё до 6 чел.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
🚗 На машине
Групповая
10 часов
304 отзыва
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
«А затем отправитесь в один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
96 отзывов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«Мы посетим город любви и столицу непокорных кизикинцев — прекрасный Сигнахи»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 185 за всё до 5 чел.
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
10 отзывов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
«Посетите замок Сигнахи и монастырь Бодбе, по желанию приготовите шоти, узнаете богатую историю виноделия в Грузии и познакомитесь с традициями региона»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3015 за человека
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
48%
Групповая
10 часов
40 отзывов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«И познакомитесь с историей Сигнахи, построенного королём Ираклием II в середине 18 века»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
3116 за человека
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
«Следом вы попадете в замечательный город любви Сигнахи, который после реставрации стал похож на сказочное место»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
10 часов
168 отзывов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
«Сигнахи, Телави и монастырь Бодбе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2519 за человека
Золотое кольцо Кахетии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Грузия + Италия = городок Сигнахи»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
5025 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
87 отзывов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«🍇 Затем отправляемся в Сигнахи — «город любви» с домами словно из Италии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8927 за человека
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
10 часов
19 отзывов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2819 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
544 отзыва
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
«Здесь, на востоке Грузии, вас ждёт залитая солнцем Алазанская долина, многовековой монастырь Бодбе, европейские улочки Сигнахи, традиционная грузинская кухня и море вина — не тур, а истинное наслаждение»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
16 отзывов
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Солнечная Алазанская долина, возвышающийся над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улицы Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и вино»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Кахетия - тур на один день в комфорте - с кондиционером и вайфаем
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
68 отзывов
Кахетия за один день: винные туры, Сигнахи и монастырь Бодбе
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: уникальные вина, исторические места и живописные пейзажи ждут вас
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«Затем отправляемся в Сигнахи, город любви, со стилем южно-итальянского классицизма»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $26 за человека
Кахетия от К до Я
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
«Одна из точек маршрута — город Сигнахи: он отличается маленькими колоритными улочками и шикарной панорамой, на фоне которой получаются потрясающие фотографии»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180171 за всё до 4 чел.
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
«Сигнахи, Телави и монастырь Бодбе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
4514 за человека
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
«Сигнахи впечатляет своей архитектурой, многие считают его самым красивым городом Грузии»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
5025 за человека
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Начало: У фонтана в сквере Пушкина
«Город любви и вина Сигнахи — маленький городок в восточной Грузии, расположенный на склоне горы»
Расписание: Пятница 8:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
$250 за человека
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
«Сигнахи — самый красивый город региона»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
420 за всё до 4 чел.
Кахетия - Сигнахи - Бодбе - Цинандали (княжеское поместье) - Телави
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Кахетия - Сигнахи - Бодбе - Цинандали (княжеское поместье) - Телави
Начало: Тбилиси, ул. Абано№15
«Отправляемся в «Сигнахи», город любви в стиле южно-итальянского классицизма, который славится своей одноименной крепостью, входящую в список самых известных и крупных крепостей Грузии (XVIII век)»
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$160 за всё до 5 чел.
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Паломнический тур: Мцхета и Сигнахи
Исследуйте духовные сокровища Грузии, следуя путем святой Нино и открывая историю христианства
«Поговорим о далеких временах правителя Ираклия II, предании о знаменитом эпизоде из жизни художника Нико Пиросмани и круглосуточном Доме бракосочетания, благодаря которому Сигнахи и назвали городом влюбленных»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
По Кахетии с виноделом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
«Небольшой «город любви» Сигнахи очарует почти итальянскими улочками и панорамой кахетинских виноградников с самой длинной в Европе крепостной стены — я участвовал в ее восстановлении и расскажу, как это было»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
🚗 На машине
Групповая
10 часов
26 отзывов
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край
Начало: в районе площади Мейдан
«Сигнахи тепло называют городом влюблённых: здесь можно пожениться в любое время суток»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
50 за человека
Страна Кахетия: дивные уголки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
«Вдоль пейзажей Кахетинского края вы отправитесь в Сигнахи — небольшой живописный городок, где полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в Бодбийском монастыре»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Такая разная Кахетия. Бюджетный тур для небольшой компании
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Такая разная Кахетия. Бюджетный тур для небольшой компании
Начало: Сообщите адрес Вашего проживания
«Совершим прогулку по городу — любви Сигнахи с его неповторимыми улочками–террасами, круглосуточным Дворцом Бракосочетания и самой длинной в Европе крепостной стене»
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Алазанская долина - старинный край виноградарства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Алазанская долина - старинный край виноградарства
Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии
«Маленький Сигнахи не обладает могучей историей, ведь основан он был уже в 18 веке»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.
Самобытная Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Кахетия: монастырь, Сигнахи и дегустация вина
Исследуйте духовное наследие и винодельческие традиции Кахетии, наслаждаясь уникальной атмосферой и гостеприимством
Начало: подъедем к отелю
«Гулять по небольшому и полностью отреставрированному Сигнахи — одно удовольствие»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
190 за всё до 6 чел.
Кахетия - столица великих грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Кахетия - столица великих грузинских вин
Путешествие по живописному региону с акцентом на напитке-символе Грузии
Начало: в вашем отеле
«Сигнахи и Бодбе: красота и вера в Кахетии»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
169 за всё до 4 чел.
Сигнахи: влюбиться в город любви
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Сигнахи: влюбиться в город любви
Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино
Начало: по договоренности
«Небольшой, но очень уютный, Сигнахи очарует вас неспешным ритмом и пасторальными пейзажами»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
138 за всё до 7 чел.
Вино и храмы Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
«“город любви” Сигнахи, с крепостных стен которого в ясную погоду открываются чудесные виды на седой Кавказский хребет и долину Алазани»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
1 200 за всё до 10 чел.
В Кахетию - край виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
75 отзывов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
«Необыкновенно живописный Сигнахи»
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Нынешний Сигнахи является результатом объединенных трудов выдающихся дизайнеров и архитекторов»
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Посетить крепость Манави, попить вина у дедушки Дито, испечь хлеб и полюбоваться Алазанской долиной
«После вы посетите романтичный Сигнахи, погуляете по его атмосферным улочкам и пройдёте по стене крепости»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
от 250188 за всё до 10 чел.
Кахетия: между Европой и Азией
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Кахетия: между Европой и Азией
Познакомиться с историей и традициями винного края в путешествии по самым живописным местам региона
Начало: По договоренности
«В городе любви Сигнахи погуляем по неповторимым улочкам-террасам и знаменитой крепостной стене»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
161 за всё до 4 чел.
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте
Расписание: В любой день, в любое время по запросу.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Кахетия, Алазанская долина, Сигнахи и монастырь Бодбе в один день
Индивидуальная
10 часов
Кахетия, Алазанская долина, Сигнахи и монастырь Бодбе в один день
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
«ws/ Что вас ожидает: Для тех, кто хочет полюбоваться роскошными видами на знаменитую Алазанскую долину с высоты птичьего полета, насладиться прогулкой среди сказочной колоритной архитектуры, Сигнахи лучший выбор»
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
$80 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    7 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают
  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
    Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
    читать дальше

    и познавательного. Поражаемся её самоотдаче, так как она всё успевала рассказывать и на русском, и на английском языке:) Интересно, что сумели заехать и на пешую прогулку, и в храм святой Нино, и конечно попробовать чурчхелу, шоти, вино и чачу. Изюминкой были фото с видом на Алазанскую долину. Единственный момент, который хочется посоветовать организатору - это продумать небольшой ланч в первой половине экскурсии. Единственный обед будет в 17:00, и к этому моменту мы сильно проголодались. В 11:00 есть мастер-класс и дегустация грузинского хлеба шоти, но этим наесться сложно. Было бы здорово вместе с шоти делать дополнительно какой-то перекус. Также мы не остались в большом восторге от вина, произведённом в винодельне Sekhnika, где проходит дегустация, но здесь на вкус и цвет - Грузия как раз и существует, чтобы найти то вино, которое нравится:)

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
    Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
    читать дальше

    получилось. На вопросы по истории и современном быте в Грузии Лана отвечала охотно и подробно. Еда и напитки на дегустациях были очень вкусными. Отдельное спасибо хозяевам винодельни Sekhnika, которые сами рассказали о своём вине и технологии производства. Всегда приятно слушать увлеченных и опытных людей.

  • А
    Ангелина
    4 июня 2024
    Все краски Кахетии
    Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается с улыбкой на лице
    читать дальше

    и гостеприимством в сердце. Такое сочетание природной красоты и теплоты людей делает Кахетию по-настоящему уникальным местом, куда хочется возвращаться снова и снова. СПАСИБО ВАШЕЙ КОМАНДЕ, ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ.

    Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный, водитель профессиональный. Домой вернулись
    читать дальше

    примерно в 21/00. Обратно возвращались по живописному перевалу. Мы ожидали,что это будет алко тур, но ничего такого. Алкоголь в меру. Напиться не получится. Наш гид Владимир очень информативно рассказывает, интересно. Очень приятной неожиданностью было поздравление от гида и подарок в виде торта (у подруги был день рождения).

    Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортныйЭкскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортныйЭкскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
    Грамотно построен маршрут, комфортные условия в транспорте, остались приятные воспоминания. Спасибо:)
  • Ю
    Юра
    3 июня 2024
    Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
    Всё хорошо, большое спасибо!!!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
    прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!
  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
    Отличная экскурсия - это незабываемое путешествие, которое расширяет наш кругозор и оставляет в душе неизгладимые впечатления. А замечательный гид Анри - это кладезь знаний, источник вдохновения и гарантия того, что экскурсия станет по-настоящему отличной.
    Отличная экскурсия - это незабываемое путешествие, которое расширяет наш кругозор и оставляет в душе неизгладимые впечатленияОтличная экскурсия - это незабываемое путешествие, которое расширяет наш кругозор и оставляет в душе неизгладимые впечатленияОтличная экскурсия - это незабываемое путешествие, которое расширяет наш кругозор и оставляет в душе неизгладимые впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Сигнахи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Все краски Кахетии
  2. Кахетия - родина вина, чачи и красоты
  3. Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
  4. Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
  5. Гамарджоба, Кахетия, винный край
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Сигнахи" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 14 до 1 200 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 4532 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 45 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Сигнахи», 4532 ⭐ отзыва, цены от €14. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам