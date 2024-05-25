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спасибо, что хотя бы на него было выделено достаточно времени;

- ненавязчивые щедрые дегустации, не лезут, если что-то не хочется брать;

Минусы:

- время тура распределено неравномерно и неудобно, из 10+ часов экскурсии культурная программа занимает от силы 2-2.5 часа (полчаса на монастырь, ~1.5 часа на Сигнаги и полчаса экскурсия по винному погребу), остальное это ресторан (про него ниже), посещение комнатки с тандыром на трассе, где делают хлеб и магазин чурчхеллы с ценами x2 от городских;

- ресторан с наценкой х1.5-2.5 от хороших мест в городе, порции не грузинские, + 10% за обслуживание в чеке. На него уходит больше всего времени в поездке, и по факту весь фокус на его посещение;

- Телави проехали мимо, т. к. там якобы кроме старого дерева ничего нет, про крепость и дворец царя Ираклия рядом с деревом не было ни слова;

- в процессе поездки было заявлено о возвращении через живописный Гомборский перевал, в итоге было сказано, что он якобы закрыт для проезда и возвращались той же дорогой. При этом на картах и навигаторе никаких перекрытий не было, позже в городе спросил об этом у сотрудников патрульной полиции, они заявили, что такого не может быть, т. к. его перекрывают в непогоду в межсезонье, но никак не в сухую жаркую погоду.



В итоге если вы не готовы переплачивать за ресторан и прочие национальные яства и пробегать в спешке или пропускать достопримечательности, практичнее будет добраться на общественном транспорте (такой же микроавтобус) до Сигнаги и дальше (т. к. по факту после Сигнаги тур превращается в поездку и долгое сидение в ресторане), выйдет практичнее по времени, с большим временем на достопримечательности, так ещё и с экономией за счёт обеда в более адекватном по ценам месте