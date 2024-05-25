Кахетия славится не только своими виноградниками, но и богатой историей.
Групповая экскурсия включает посещение 900-летнего платана в Телави, дегустацию вина, коньяка и чачи, а также прогулку по городу любви Сигнаги.
В Сигнаги
Групповая экскурсия включает посещение 900-летнего платана в Телави, дегустацию вина, коньяка и чачи, а также прогулку по городу любви Сигнаги.
В Сигнаги
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация традиционного вина и чачи
- 🏰 Посещение города любви Сигнаги
- 🕍 Экскурсия в монастырь Бодбе
- 🌳 900-летний платан в Телави
- 🍬 Мастер-класс по приготовлению чурчхелы
Что можно увидеть
- 900-летний платан
- Винный погреб 19-го века
- Город Сигнаги
- Монастырь Бодбе
- Алазанская долина
- Кавказский хребет
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Телави
Вы увидите 900-летний платан и продегустируете изготовленные традиционным способом вино, коньяк и чачу из винного погреба 19-го века.
Сигнаги
Мы продолжим путь к городу любви — Сигнаги. Его архитектура не привычна для Грузии и больше напоминает Италию. Вы прогуляетесь по древним улочкам и поднимитесь на оборонительную стену, откуда откроются виды на Алазанскую долину и Кавказский хребет.
Монастырь Бодбе
Это место упокоения особо почитаемой в Грузии святой Нино. Здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.
Мастер-класс по приготовлению чурчхелы
На обратном пути в Тбилиси мы остановимся у местного фермера, и вы примете участие в создании грузинской сладости — чурчхелы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Sprinter. Транспортные расходы включены в стоимость
- Дополнительно оплачиваются обед — от 30 лари/чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
ежедневно в 09:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магда — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 138 туристов
Добро пожаловать на родину вина и любви. Меня зовут Магда и я работаю гидом уже более 9 лет в нашей собственной туристической компании, которую мы основали вместе с мужем. МнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ж
Жанна
25 мая 2024
Мы с мамой недавно посетили экскурсию "Кахетия — родина вина, чачи и красоты", и это был поистине незабываемый опыт! С первых минут мы были очарованы живописными пейзажами Кахетии, где каждое
К
Кристина
25 мая 2024
Замечательная организация поездки, внимательный подход к каждому гостю. Владимир заинтересовал и поразил знаниями истории. Отдельное спасибо водителю Тимуру за безопасность и внимание. Однозначно советую.
К
Константин
25 мая 2024
Очень довольны остались поездкой! Интересная программа, продуманный маршрут. Очень комфортная машина, и опытный водитель. Дегустации все вовремя и ненавязчиво)
Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов.
Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию.
Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов.
Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию.
Л
Лера
25 мая 2024
Добрый день! Только доехала до дома и пишу отзыв с задержкой (с телефона было неудобно). Благодарим всю вашу команду за неообычную поездку в Кахетию. Особое спасибо гиду Лане. С удовольствием
А
Арина
25 мая 2024
Отлично провели время, гид Лана потрясающе вела экскурсию, было очень интересно и познавательно! Шикарные места и виды. Вкуснейшее вино и чача на дегустации и прекрасный винный гид Тока. Огромное спасибо вашей команде за работу 🙏🏽
С
Светлана
20 мая 2024
Экскурсия прошла на отлично. Огромное спасибо Владимиру. С его слов он не является гидом и наша группа ему досталась случайно. Возможно один из организаторов… В начале экскурсии вином напоили, чурчхелой,
А
Артём
20 мая 2024
Очень довольны остались поездкой! Интересная программа, продуманный маршрут. Очень комфортная машина, и опытный водитель. Дегустации все вовремя и ненавязчиво)
Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов.
Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов.
Е
Екатерина
20 мая 2024
Экскурсия - восторг. Гид Владимир очень хорошо знает историю своей страны, почти всю дорогу что-то рассказывал, и это было не навязчиво, все факты и истории интересные (без сплошного перечислений дат), что не вопрос от туриста, то очень интересный ответ. Владимиру - браво!
Все места, посещенные на маршруте, впечатляющие. Короче, топчик, рекомендую.
Все места, посещенные на маршруте, впечатляющие. Короче, топчик, рекомендую.
K
Ksenia
19 мая 2024
Я влюбилась в Кахетию и благодарю за это нашего гида Лану. которая сделала все для этого. Особенно мне понравился и наполнил любовью к Богу монастырь Бодбе. В Телави мы увидели 900-летний Платан и попробовали вкусное вино. Спасибо и всем рекомендую
А
Андей
19 мая 2024
Лана очень веселая девочка, которая подружила всю группу. Она с большой любовью рассказала нам об истории Грузии и всех местах региона. Мне все понравилось и погода нам помогла. Спасибо организаторам за такую хорошую экскурсию.
М
Милана
19 мая 2024
Я была в Кахетии с Ланой. Это была лучшая поездка, потому что я раньше была в Кахетии и мне очень нравится этот регион. Погода хорошая, гид лучший, локации красивые и вино вкусное, что нужно для большего счастья. Спасибо, Лана ❤️❤️❤️
А
Алексей
7 мая 2024
Лана самый лучший экскурсовод,10/10😚🔥🔥🔥
Я
Яна
5 мая 2024
Замечательный гид Роберт.
А
Александр
29 апр 2024
Начать можно с плюсов, их не так много:
- комфортный микроавтобус, кондиционер работал большую часть дороги;
- приятная девушка - экскурсовод знает свое дело, интересно рассказывает и грамотно даёт информацию;
- Сигнаги прекрасен,
- комфортный микроавтобус, кондиционер работал большую часть дороги;
- приятная девушка - экскурсовод знает свое дело, интересно рассказывает и грамотно даёт информацию;
- Сигнаги прекрасен,
Магда
Ответ организатора:
Большое спасибо за комментарий, Александр. Что касается цен, то в ресторане цены стандартные, а во всех ресторанах Грузии есть плата
А
Антонина
27 апр 2024
Красиво, интересно, комфортно,гид умничка 👍 Снижение только за очень длинный путь впустую без остановок,который можно сделать компактнее, за счёт другой точки для обеда.
Магда
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Я рад, что вам понравилась наш гид и экскурсия. Что касается опоздания в ресторан, то скажу
Я рад, что вам понравилась наш гид и экскурсия. Что касается опоздания в ресторан, то скажу
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