Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)

Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Кахетия славится не только своими виноградниками, но и богатой историей.

Групповая экскурсия включает посещение 900-летнего платана в Телави, дегустацию вина, коньяка и чачи, а также прогулку по городу любви Сигнаги.

В Сигнаги
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можно подняться на оборонительную стену и насладиться видами на Алазанскую долину и Кавказский хребет. Монастырь Бодбе, место упокоения святой Нино, расскажет о начале грузинской православной истории.

На обратном пути в Тбилиси запланирована остановка у местного фермера для участия в мастер-классе по приготовлению чурчхелы.

Экскурсия проходит на комфортабельном Mercedes-Benz Sprinter, транспортные расходы включены в стоимость. Дополнительно оплачивается обед. Экскурсию проводит опытный гид-водитель

4.83
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍷 Дегустация традиционного вина и чачи
  2. 🏰 Посещение города любви Сигнаги
  3. 🕍 Экскурсия в монастырь Бодбе
  4. 🌳 900-летний платан в Телави
  5. 🍬 Мастер-класс по приготовлению чурчхелы

Что можно увидеть

  • 900-летний платан
  • Винный погреб 19-го века
  • Город Сигнаги
  • Монастырь Бодбе
  • Алазанская долина
  • Кавказский хребет
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Телави

Вы увидите 900-летний платан и продегустируете изготовленные традиционным способом вино, коньяк и чачу из винного погреба 19-го века.

Сигнаги

Мы продолжим путь к городу любви — Сигнаги. Его архитектура не привычна для Грузии и больше напоминает Италию. Вы прогуляетесь по древним улочкам и поднимитесь на оборонительную стену, откуда откроются виды на Алазанскую долину и Кавказский хребет.

Монастырь Бодбе

Это место упокоения особо почитаемой в Грузии святой Нино. Здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.

Мастер-класс по приготовлению чурчхелы

На обратном пути в Тбилиси мы остановимся у местного фермера, и вы примете участие в создании грузинской сладости — чурчхелы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Sprinter. Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются обед — от 30 лари/чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

ежедневно в 09:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Вино и история Кахетии (групповая экскурсия) (Алексей)
Ж
25 мая 2024
Мы с мамой недавно посетили экскурсию "Кахетия — родина вина, чачи и красоты", и это был поистине незабываемый опыт! С первых минут мы были очарованы живописными пейзажами Кахетии, где каждое
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место пропитано историей и культурой.

Наш гид, Владимир, оказался настоящим профессионалом и прекрасным рассказчиком. Он смог не только рассказать нам множество интересных фактов о регионе и его богатом наследии, но и передать свою любовь к стране и её традициям. Каждая его история была наполнена теплом и искренностью, что делало наше путешествие ещё более увлекательным.

Особенно запомнились визиты в винодельни, где мы смогли попробовать разнообразные вина и чачу, узнать тонкости их производства и даже поучаствовать в процессе дегустации. Наш гид с удовольствием делился своими знаниями и отвечал на все вопросы, делая наше знакомство с кахетинской культурой вина настоящим праздником для нас обеих.

Кульминацией экскурсии стал потрясающий вид на горы и виноградники, который открылся с одной из обзорных площадок. В этот момент мы поняли, что Кахетия — это не только родина вина и чачи, но и настоящая жемчужина природы, где каждый уголок дышит красотой и спокойствием.

Благодарим нашего экскурсовода за прекрасно проведённое время. Это было путешествие, которое останется в наших сердцах надолго. Мы уехали с массой впечатлений, новых знаний и с твёрдым намерением вернуться сюда снова.

К
25 мая 2024
Замечательная организация поездки, внимательный подход к каждому гостю. Владимир заинтересовал и поразил знаниями истории. Отдельное спасибо водителю Тимуру за безопасность и внимание. Однозначно советую.
К
25 мая 2024
Очень довольны остались поездкой! Интересная программа, продуманный маршрут. Очень комфортная машина, и опытный водитель. Дегустации все вовремя и ненавязчиво)

Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов.

Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию.
Л
25 мая 2024
Добрый день! Только доехала до дома и пишу отзыв с задержкой (с телефона было неудобно). Благодарим всю вашу команду за неообычную поездку в Кахетию. Особое спасибо гиду Лане. С удовольствием
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проехались по красивым местам, продегустировали все что возможно съесть и выпить. И самое главное Лане удалось нас убедить что Алазанская долина там есть! Это я к тому что был дождь и сильный непроглядный туман. Фото-видео получились эпические, впечатления это не испортило. Есть стимул вернуться! Ещё раз спасибо!

А
25 мая 2024
Отлично провели время, гид Лана потрясающе вела экскурсию, было очень интересно и познавательно! Шикарные места и виды. Вкуснейшее вино и чача на дегустации и прекрасный винный гид Тока. Огромное спасибо вашей команде за работу 🙏🏽
С
20 мая 2024
Экскурсия прошла на отлично. Огромное спасибо Владимиру. С его слов он не является гидом и наша группа ему досталась случайно. Возможно один из организаторов… В начале экскурсии вином напоили, чурчхелой,
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свежеиспеченым хлебом и сыром накормили. Много интересно и познавательного в процессе узнала. Виды потрясающие. Водитель профессионал. Кажется зовут Тимур. В целом осталась в восторге. Желаю удачи ребятам и успешного развития их компании!

А
20 мая 2024
Очень довольны остались поездкой! Интересная программа, продуманный маршрут. Очень комфортная машина, и опытный водитель. Дегустации все вовремя и ненавязчиво)

Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов.
Е
20 мая 2024
Экскурсия - восторг. Гид Владимир очень хорошо знает историю своей страны, почти всю дорогу что-то рассказывал, и это было не навязчиво, все факты и истории интересные (без сплошного перечислений дат), что не вопрос от туриста, то очень интересный ответ. Владимиру - браво!
Все места, посещенные на маршруте, впечатляющие. Короче, топчик, рекомендую.
K
19 мая 2024
Я влюбилась в Кахетию и благодарю за это нашего гида Лану. которая сделала все для этого. Особенно мне понравился и наполнил любовью к Богу монастырь Бодбе. В Телави мы увидели 900-летний Платан и попробовали вкусное вино. Спасибо и всем рекомендую
А
19 мая 2024
Лана очень веселая девочка, которая подружила всю группу. Она с большой любовью рассказала нам об истории Грузии и всех местах региона. Мне все понравилось и погода нам помогла. Спасибо организаторам за такую хорошую экскурсию.
М
19 мая 2024
Я была в Кахетии с Ланой. Это была лучшая поездка, потому что я раньше была в Кахетии и мне очень нравится этот регион. Погода хорошая, гид лучший, локации красивые и вино вкусное, что нужно для большего счастья. Спасибо, Лана ❤️❤️❤️
А
7 мая 2024
Лана самый лучший экскурсовод,10/10😚🔥🔥🔥
Лана самый лучший экскурсовод,10/10😚🔥🔥🔥
Я
5 мая 2024
Замечательный гид Роберт.
А
29 апр 2024
Начать можно с плюсов, их не так много:
- комфортный микроавтобус, кондиционер работал большую часть дороги;
- приятная девушка - экскурсовод знает свое дело, интересно рассказывает и грамотно даёт информацию;
- Сигнаги прекрасен,
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спасибо, что хотя бы на него было выделено достаточно времени;
- ненавязчивые щедрые дегустации, не лезут, если что-то не хочется брать;
Минусы:
- время тура распределено неравномерно и неудобно, из 10+ часов экскурсии культурная программа занимает от силы 2-2.5 часа (полчаса на монастырь, ~1.5 часа на Сигнаги и полчаса экскурсия по винному погребу), остальное это ресторан (про него ниже), посещение комнатки с тандыром на трассе, где делают хлеб и магазин чурчхеллы с ценами x2 от городских;
- ресторан с наценкой х1.5-2.5 от хороших мест в городе, порции не грузинские, + 10% за обслуживание в чеке. На него уходит больше всего времени в поездке, и по факту весь фокус на его посещение;
- Телави проехали мимо, т. к. там якобы кроме старого дерева ничего нет, про крепость и дворец царя Ираклия рядом с деревом не было ни слова;
- в процессе поездки было заявлено о возвращении через живописный Гомборский перевал, в итоге было сказано, что он якобы закрыт для проезда и возвращались той же дорогой. При этом на картах и навигаторе никаких перекрытий не было, позже в городе спросил об этом у сотрудников патрульной полиции, они заявили, что такого не может быть, т. к. его перекрывают в непогоду в межсезонье, но никак не в сухую жаркую погоду.

В итоге если вы не готовы переплачивать за ресторан и прочие национальные яства и пробегать в спешке или пропускать достопримечательности, практичнее будет добраться на общественном транспорте (такой же микроавтобус) до Сигнаги и дальше (т. к. по факту после Сигнаги тур превращается в поездку и долгое сидение в ресторане), выйдет практичнее по времени, с большим временем на достопримечательности, так ещё и с экономией за счёт обеда в более адекватном по ценам месте

Магда
Магда
Ответ организатора:
Большое спасибо за комментарий, Александр. Что касается цен, то в ресторане цены стандартные, а во всех ресторанах Грузии есть плата
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за обслуживание, которая описана в стоимости тура. Перевал Гомбори закрыт на Ремонт уже 3 недели, и вы можете узнать больше, позвонив на горячую линию дорожного департамента. Перед покупкой нашего тура вы ознакомились с программой в описании, это групповой тур и время у нас везде ограничено. А в Телаци мы едем дегустировать вино, изготовленное традиционным грузинским способом в винном погребе 19 века. Я рад, что вам понравился наш гид. С группой провести более качественный тур невозможно, а цену индивидуального тура вы можете уточнить на сайте. Для меня важны все мои отзивы, но я учитываю, что объективно, и что могу исправить. Вы упомянули, что опоздали. Да, если бы мы въехали в Телави и Гомбори был закрыт, как я сказал, мы бы приехали, часов в 11-12.

А
27 апр 2024
Красиво, интересно, комфортно,гид умничка 👍 Снижение только за очень длинный путь впустую без остановок,который можно сделать компактнее, за счёт другой точки для обеда.
Магда
Магда
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Я рад, что вам понравилась наш гид и экскурсия. Что касается опоздания в ресторан, то скажу
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вам, что вы знали об этом заранее, когда мы остановились у пекарни традиционного грузинского хлеба Шоти и гид сказал вам, что мы приедем в ресторан в 4 часа. Это частично происходит из-за дорожных работ, и нам приходится проезжать лишние 30 километров по деревням, где машина движется медленно и требует времени но у вас было несколько вазможносиеи перекусить. Еще раз спасибо за отзыв и удачных путешествий!

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