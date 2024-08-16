Пьём вино в сердце Старого Тбилиси

Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Тбилиси известен своим богатым винным наследием.

Мы знаем идеальное место, где можно раскрыть все его грани и насладиться им сполна! В секретном винном погребе вы попробуете высококачественное вино и чачу и освоите целый ритуал оценки винного экземпляра. А ещё узнаете о местном виноделии, насладитесь прохладой и отличным настроением.
4.67
6 отзывов
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:45, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 20:45, 21:00, 22:00

Описание экскурсии

История производства грузинского вина насчитывает порядка 8000 лет и наши сомелье расскажут вам удивительные факты о древнем традиционном способе его изготовления. Вы познакомитесь со всеми видами вина, и, надеемся, полюбите их так же, как их любим мы. А ещё у вас будет возможность попробовать нашу огненную чачу, чтобы оценить всё разнообразие любимых грузинских напитков.

Ваша дегустация пройдёт в аутентичном погребе 17-го века. Всего вы продегустируете 9 разновидностей вин и чачу и точно не останетесь разочарованными, ведь у нас представлены не заводские напитки. Все вина нашего погреба — авторские, сделаны маленькими частными винодельнями и выпускаются очень ограниченным тиражом, что позволяет сохранить высокий уровень качества и индивидуальность.

Организационные детали

  • До места проведения дегустации вы добираетесь самостоятельно
  • После дегустации можно приобрести бутылочку понравившегося вина, заказать доставку в свой город или же просто насладиться другими образцами эксклюзивных напитков (за отдельную плату). Мы принимаем и карты, и наличные.

в понедельник в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в среду в 12:30, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00 и 22:00, в четверг в 13:00, 14:00, 15:30, 17:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 13:30, 15:00, 17:45, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в субботу в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 20:30, в воскресенье в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 20:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Коте Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в среду в 12:30, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00 и 22:00, в четверг в 13:00, 14:00, 15:30, 17:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 13:30, 15:00, 17:45, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в субботу в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 20:30, в воскресенье в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 20:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
А
16 авг 2024
Очень атмосферно. Винный погреб в центре старого города, приглушенный свет, кругом полки, уставленные бутылками с вином.
Заходишь уважительно склонив голову, потому что проем невелик и садишься за столик, уставленный самыми разнообразными
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винами.
А дальше погружаешься в ароматы, вкусы и впечатления.
Именно там начинаешь понимать описания на этикетках о вкусе вина, которые раскрывается и играет на языке самыми разными оттенками и нюансами.
Коллекция вин впечатляет. А когда понимаешь, что некоторые бутылки - это штучное производство, к рассказу гида прислушиваешься ещё внимательнее.
Невозможно уйти без покупки: понимаешь, что вот, наконец-то вино, которое стоит пить. А не вся эта бормотуха на полках наших магазинов.

О
30 июл 2024
Очень приятно провела свой первый вечер в Тбилиси. Дегустация состоялась, даже несмотря на то, что в этот день я записалась одна, - получилось индивидуальное мероприятие. Хорошие вина, лёгкий и приятный рассказ, почти дружеская беседа. Само место тоже отличное: настоящий винный погреб в Старом городе. Душевно.
Elena
1 июл 2024
Не атмосферно от слова совсем, может гид такой попался🫤 +-30 минут без особых рассказов. Скучно
Giorgi
Giorgi
Ответ организатора:
Мы искренне сожалеем, что ваши ожидания от экскурсии-дегустации в аутентичном погребе не оправдались и атмосфера вам не была близка. Наши
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гиды - постоянные сомелье, которые могут говорить о вине бесконечно, и нам очень жаль, что информации вам показалось недостаточно. На групповой экскурсии вы присутствовали одна, возможно поэтому программа прошла быстрее запланированного времени. Мы обещаем исправиться и постараемся еще более подробно предоставлять информацию, тщательнее выбирая самые интересные моменты. Приходите к нам еще на более глубокое погружение в тонкости грузинского виноделия.

A
15 июн 2024
Все прям как нужно, выпили, пообщались, многое узнали, большой выбор вин с объяснениями о районах производства, способах и видов винограда. Заценили чачу, безумно вкусная. Приятный гид.
Д
8 июн 2024
Очень интересно!
А
5 дек 2023
Гамарджоба! Очень уютное, колоритное и атмосферное мероприятие, а главное - вкусное. Всем любителям вина - обязательно к посещению. Giorgi провел нам замечательный экскурс в мир грузинского вина и чачи, научил правильно слышать ароматы и наслаждаться вкусом большого количества эксклюзивных сортов.
Мадлоба!
Гамарджоба! Очень уютное, колоритное и атмосферное мероприятие, а главное - вкусное. Всем любителям вина - обязательно

Входит в следующие категории Тбилиси

ГрупповыеМожно с детьмиНочныеЛетниеНа выходныеГастрономическиеРомантическиеВ помещенииВинные турыДегустационные туры

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