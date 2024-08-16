Мы знаем идеальное место, где можно раскрыть все его грани и насладиться им сполна! В секретном винном погребе вы попробуете высококачественное вино и чачу и освоите целый ритуал оценки винного экземпляра. А ещё узнаете о местном виноделии, насладитесь прохладой и отличным настроением.
Описание экскурсии
История производства грузинского вина насчитывает порядка 8000 лет и наши сомелье расскажут вам удивительные факты о древнем традиционном способе его изготовления. Вы познакомитесь со всеми видами вина, и, надеемся, полюбите их так же, как их любим мы. А ещё у вас будет возможность попробовать нашу огненную чачу, чтобы оценить всё разнообразие любимых грузинских напитков.
Ваша дегустация пройдёт в аутентичном погребе 17-го века. Всего вы продегустируете 9 разновидностей вин и чачу и точно не останетесь разочарованными, ведь у нас представлены не заводские напитки. Все вина нашего погреба — авторские, сделаны маленькими частными винодельнями и выпускаются очень ограниченным тиражом, что позволяет сохранить высокий уровень качества и индивидуальность.
Организационные детали
- До места проведения дегустации вы добираетесь самостоятельно
- После дегустации можно приобрести бутылочку понравившегося вина, заказать доставку в свой город или же просто насладиться другими образцами эксклюзивных напитков (за отдельную плату). Мы принимаем и карты, и наличные.
в понедельник в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в среду в 12:30, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00 и 22:00, в четверг в 13:00, 14:00, 15:30, 17:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 13:30, 15:00, 17:45, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в субботу в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 20:30, в воскресенье в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 20:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€17
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Заходишь уважительно склонив голову, потому что проем невелик и садишься за столик, уставленный самыми разнообразными
Мадлоба!