Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней

Исследовать знаменитые и труднодоступные уголки и познакомиться с несколькими столицами

За время автопутешествия вы прикоснётесь к культуре колоритной страны Закавказья, узнаете её историю и погуляете по Тбилиси, Мцхете и Кутаиси. Мы заедем в высокогорные селения, осмотрим старинные храмы, поднимемся на вершины гор.

Вы отведаете знаменитую грузинскую кухню, побываете на «родине хинкали» и, конечно, продегустируете вино, а при желании искупаетесь в море.

Мы поможем почувствовать Грузию сердцем, проникнуться её чарующей атмосферой и раскрыть её по максимуму.
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Для въезда в Грузию гражданам России достаточно иметь свежие результаты ПЦР-теста либо сертификат о прохождении вакцинации любым типом вакцины от Covid-19.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилете обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно!
Ориентировочный курс: 1 лари = 22 рубля.
Во время путешествия мы будем перемещаться на арендованных микроавтобусах. Кроме того, мы едем и в поездах: в 5-й день (вагон 2-го класса, 6 часов в пути) и в 10-й день (вагон 2-го класса, 3 часа). Общий километраж: на автобусах ~ 850 км, на поезде 590 км.
Как добраться до Грузии: 1. Самолётом до Тбилиси — прямых рейсов нет, летим с пересадкой в Минске, Ереване, Стамбуле. 2. Самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси. 3. Самолётом до Еревана (Армения), затем на такси, маршрутке или поезде до Тбилиси.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся в центре Тбилиси, более точно место сбора будет объявлено дополнительно. В 12:00 отправляемся по маршруту на заказном микроавтобусе. Если ваш рейс прилетает ночью, мы поможем с бронированием гостиницы
Завершение: Центральный ж. - д. вокзал Тбилиси, 13:30. Рекомендуем приобретать обратные билеты на авиарейсы, отправляющиеся из Тбилиси после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 7% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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