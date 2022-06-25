Начало: Встречаемся в центре Тбилиси, более точно место сбора будет объявлено дополнительно. В 12:00 отправляемся по маршруту на заказном микроавтобусе. Если ваш рейс прилетает ночью, мы поможем с бронированием гостиницы

Завершение: Центральный ж. - д. вокзал Тбилиси, 13:30. Рекомендуем приобретать обратные билеты на авиарейсы, отправляющиеся из Тбилиси после 16:00