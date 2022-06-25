Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Для въезда в Грузию гражданам России достаточно иметь свежие результаты ПЦР-теста либо сертификат о прохождении вакцинации любым типом вакцины от Covid-19.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилете обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно!
Ориентировочный курс: 1 лари = 22 рубля.
Во время путешествия мы будем перемещаться на арендованных микроавтобусах. Кроме того, мы едем и в поездах: в 5-й день (вагон 2-го класса, 6 часов в пути) и в 10-й день (вагон 2-го класса, 3 часа). Общий километраж: на автобусах ~ 850 км, на поезде 590 км.
Как добраться до Грузии: 1. Самолётом до Тбилиси — прямых рейсов нет, летим с пересадкой в Минске, Ереване, Стамбуле. 2. Самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси. 3. Самолётом до Еревана (Армения), затем на такси, маршрутке или поезде до Тбилиси.