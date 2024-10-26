Организатор оставляет за собой право изменять локации в зависимости от погодных условий в целях безопасности.

После бронирования тура сообщите, как вы планируете добираться (номер рейса и время прилёта, время вылета). За неделю до тура делаем общий чат всех членов группы для всех организационных вопросов.

Для женщин: необходимо взять платок на голову.

Проживание. В 3- и 4-звёздочных отелях, размещение 2- или 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены только завтраки и приветственный ужин в первый день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 4-5 лет.