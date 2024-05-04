Сегодня, в 09:00, отправляемся к старинному монастырю Джвари, о котором в поэме «Мцыри» писал Лермонтов, и где, по преданию, святая Нино, принесшая в Грузию православие, впервые установила православный крест. Осмотрим святыню и полюбуемся панорамой древней столицы Грузии — Мцхеты — и слиянием рек Куры и Арагви.

Затем едем в саму Мцхету, основанную ещё в 5-м веке до нашей эры. Прогуляемся по центру, увидим остатки укреплений Армазской крепости, крепость Бебрисцихе на крутом утёсе и монастырский комплекс Самтавро. Побываем и у главной достопримечательности города — кафедрального собора Светицховели.

Пообедав, вернёмся в Тбилиси, где вас ждёт обзорная экскурсия. Проедем по проспекту Шота Руставели, увидим здание Парламента, дом-усадьбу семьи Воронцовых, площадь Свободы. Вы услышите рассказ об истории города и страны. Посетим плато Метехи — район, с которого началось рождение столицы Грузии — и одноимённый храм. Пройдёмся по стеклянному мосту Мира и парку «Рике», по канатной дороге прокатимся до крепости Нарикала — насладимся видами с высоты и поговорим о прошлом цитадели.

Спустимся в оживлённый квартал Абанотубани к серным баням и, словно на машине времени, перенесёмся в прошлое, разглядывая старинные здания и культурные памятники. Здесь влюблённые встречаются у Башни с часами, художники выставляют свои картины, а ремесленники предлагают сувениры ручной работы. Мощёные улочки завораживают эклектичной архитектурой и деревянными домами с резными балконами.

Вечером у вас останется свободное время. Желающие могут поужинать в национальном ресторане: попробовать традиционные блюда грузинской кухни и посмотреть фольклорное шоу (за доплату).