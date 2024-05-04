Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Авторский тур в Тбилиси

Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии

Увидеть монастырь, о котором писал в «Мцыри» Лермонтов, или словно на машине времени перенестись в прошлое? Узнать о секретах выращивания винограда или увидеть знаменитый круглосуточный ЗАГС? Насладиться горными пейзажами или оказаться в месте съёмок фильма «Мимино»? — Не за чем выбирать! Всё это ждёт вас в поездке с нами по солнечной и гостеприимной Грузии.

Вы полюбуетесь Алазанской долиной, слиянием рек Куры и Арагви и познакомитесь с достопримечательностями Тбилиси.
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Ближайшие даты:
4
мая
6
мая
13
мая
20
мая
25
мая
27
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В отелеAlliance Hotel 3*, размещение 2-местное. За доплату возможно проживание в отелях более высокой категории, а также одноместное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в отель. Встреча возможна в Тбилиси, Кутаиси или во Владикавказе. На сегодня не запланировано экскурсий, чтобы вы могли спокойно добраться и отдохнуть после дороги. Можно самостоятельно прогуляться по городу.

2 день

Монастырь Джвари, Мцхета, знакомство с Тбилиси

Сегодня, в 09:00, отправляемся к старинному монастырю Джвари, о котором в поэме «Мцыри» писал Лермонтов, и где, по преданию, святая Нино, принесшая в Грузию православие, впервые установила православный крест. Осмотрим святыню и полюбуемся панорамой древней столицы Грузии — Мцхеты — и слиянием рек Куры и Арагви.

Затем едем в саму Мцхету, основанную ещё в 5-м веке до нашей эры. Прогуляемся по центру, увидим остатки укреплений Армазской крепости, крепость Бебрисцихе на крутом утёсе и монастырский комплекс Самтавро. Побываем и у главной достопримечательности города — кафедрального собора Светицховели.

Пообедав, вернёмся в Тбилиси, где вас ждёт обзорная экскурсия. Проедем по проспекту Шота Руставели, увидим здание Парламента, дом-усадьбу семьи Воронцовых, площадь Свободы. Вы услышите рассказ об истории города и страны. Посетим плато Метехи — район, с которого началось рождение столицы Грузии — и одноимённый храм. Пройдёмся по стеклянному мосту Мира и парку «Рике», по канатной дороге прокатимся до крепости Нарикала — насладимся видами с высоты и поговорим о прошлом цитадели.

Спустимся в оживлённый квартал Абанотубани к серным баням и, словно на машине времени, перенесёмся в прошлое, разглядывая старинные здания и культурные памятники. Здесь влюблённые встречаются у Башни с часами, художники выставляют свои картины, а ремесленники предлагают сувениры ручной работы. Мощёные улочки завораживают эклектичной архитектурой и деревянными домами с резными балконами.

Вечером у вас останется свободное время. Желающие могут поужинать в национальном ресторане: попробовать традиционные блюда грузинской кухни и посмотреть фольклорное шоу (за доплату).

Монастырь Джвари, Мцхета, знакомство с ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета, знакомство с ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета, знакомство с ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета, знакомство с ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета, знакомство с ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета, знакомство с ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета, знакомство с ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета, знакомство с ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета, знакомство с ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета, знакомство с Тбилиси
3 день

Кахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и Телави

В этот день едем в Кахетию — один из самых живописных регионов Грузии, царство гор и виноградников, родину грузинского вина. Вы познакомитесь с историей местного виноделия, узнаете о тонкостях выращивания винограда, научитесь разбираться в винах.

Затем посетим монастырь Святого Георгия — Бодбе, где покоятся мощи святой Нино — и базилику, а также смотровую площадку, с которой открываются чарующие виды на Алазанскую долину и снежные вершины Главного Кавказского хребта. Прогуляемся по «Городу любви» — романтичному Сигнахи — чьи извилистые улочки и черепичные крыши создают европейскую атмосферу. Увидим древнюю крепостную стену и круглосуточный ЗАГС — знаменитую достопримечательность городка.

После обеда и винной дегустации (за доплату) отправляемся в Цинандали. Побываем в доме-музее общественной фигуры 19-го века — князя Александра Чавчавадзе, крестника Екатерины Великой, который впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям. Вы узнаете историю любви Александра Грибоедова к дочери князя.

Заключительная точка маршрута — город Телави, знакомый многим по фильму «Мимино». Вы увидите 900-летний платан, возле которого традиционно загадывают желания. А обратный путь в Тбилиси пройдёт через Гомборский перевал (1600 м над уровнем моря), откуда открываются невероятные пейзажи. Прибытие в Тбилиси около 19:00, свободное время.

Кахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и Телави
4 день

Отъезд

Пришло время купить с собой вино, чурчхелу и сувениры, а после — трансфер в аэропорт.
Информация для вылеющих из Владикавказа: трансфер во Владикавказ мы осуществляем из Степанцминды/Казбеги по завершении экскурсии за день до окончания тура с заключительной ночью во Владикавказе.
Для вылетающих из Грузии: мы завершаем экскурсию в Тбилиси и в заключительный день организуем трансферы в аэропорты Тбилиси или Кутаиси.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа в гостиницы в 1-й день тура
  • Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт Тбилиси, Кутаиси или во Владикавказ по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
  • Проживание
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Завтраки в отеле
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до места начала тура и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Индивидуальные трансферы и любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Проживание в отелях более высокого уровня
  • При одноместном проживании стоимость тура составит 31 400 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна встреча во Владикавказе в 14:00
Завершение: Тбилиси/Кутаиси/Владикавказ, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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