Город любви и вина

Сигнахи — маленький городок в восточной Грузии, расположенный на склоне горы. Здесь много уютных местечек, узкие и извилистые, мощеные камнем улочки, целиком сохранившиеся крепостные стены и маленькие дома с ярко-красными черепичными крышами.

По дороге в Сигнахи вы увидите заснеженные вершины высоких гор, зеленые долины, родники с ключевой водой и виноградники.

Что вас ждет: