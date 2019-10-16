74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Виды Алазанской долины, романтичный Сигнахи, усадьба князей Чавчавадзе и винные дегустации

Giorgi
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Giorgi – ваш гид
Кахетия из тех мест, которым сложно подобрать эпитеты...

Этот край надо видеть своими глазами, чувствовать многовековые традиции и пробовать вино.

Просторы Алазанской долины, древние камни крепостной стены и монастыря Бодбе, сцены из «Мимино», резные балконы Сигнахи, история княжеского рода, дегустации и секреты виноделия — приглашаю в путешествие в радушную восточную Грузию!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии74 отзыва
5
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!

Что вас ожидает

Ландшафты Кахети и древний монастырь Бодбе
По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В путешествии мы будем останавливаться, чтобы сделать кадры с лучших ракурсов. А по пути обещаю увлекательное погружение в традиции Сакартвело, грузинские тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты. Первая остановка — монастырь Бодбе: я расскажу о судьбе обители и о принёсшей христианство Святой Нино, которая покоится именно здесь.

Сигнахи — не только город любви
В маленьком, напоминающим Италию Сигнахи, вы узнаете, почему город называют самым романтичным в Грузии. Услышите печальную историю любви художника Нико Пиросмани, а после, по желанию, познакомитесь с картинами этого грузинского примитивиста в местном музее. Затем прогулка по оборонительной стене города (вновь виды!) и, конечно, обед с традиционной кухней.

Вино — главный бренд Кахетии
После обеда отправляемся на один из винных заводов — я расскажу об особенностях каждого, чтобы вы могли выбрать. Вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, как вино наливают в цистерны и продегустируете 4 вида напитка-символа Грузии.

Дом-музей князей Чавчавадзе и город Телави
В усадьбе древнего княжеского рода Грузии вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Об интерьерах дома расскажут местные экскурсоводы, а также дадут попробовать фирменное вино «Цинандали». Затем возвращаемся в Тбилиси через Телави, родину «Мимино» — я покажу места, где снимали сюжеты любимого фильма.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Тбилиси и привезу обратно
  • В стоимость включены транспортные расходы (комфортабельный автомобиль Honda Insight) и WiFi
  • Дополнительные расходы: билет в Цинандали (7 лари с человека); винная дегустация (8 лари с человека) и обед
  • Музей Пиросмани в Сигнахи вы посещаете самостоятельно по желанию (билет стоит 7 лари с человека)
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Гамарджоба, Кахетия, винный край!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Giorgi
Giorgi
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Уже третий год провожу экскурсии по Грузии. Первыми моими туристами были гости моего друга. После поездки все остались довольны, и вот — я понял, что это работа для меня. Мне очень интересно знакомиться с новыми людьми, показывать им нашу страну, рассказывать о традициях и узнавать больше о других. Всегда стараюсь улучшать свои знания, поэтому учусь на гида. Итак — добро пожаловать в Грузию :)
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74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2019
Георгий, спасибо за незабываемую поездку по прекрасному краю! Пересматривая фотографии, мы еще долго будем вспоминать великолепные места и интересные истории и факты, связанные с ними. Экскурсия оказалась очень насыщенной и познавательной. С удовольствием рекомендуем всем Георгия - отличного экскурсовода, замечательного собеседника, заряжающего позитивом, любовью к родному краю и уважением к традициям своего народа и просто доброжелательного и очень отзывчивого человека!
9 октября 2019
Провели в компании Георгия 12 часов, время пролетело как один миг !Путешествие по Кахетии было очень комфортным ,полным впечатлений и эмоций .Всё грамотно и чётко организованно.Телави ,Усадьба Чавчавадзе, посещение 3-х виноделен, город влюблённых Сигнахи ,вкуснейший обед на заводе Киндзмараули .Общение с Георгием -это отдельная тема !Много нового узнали о традиционных грузинских застольях, традициях и обычаях .Георгий ,отдельное Вам спасибо за гурджаанское мороженое, и за возможность побывать в пекарне и испечь вкуснейший хлеб ! მადლობა მეგობარს საქართველოსთვის !
7 октября 2019
Удивительная экскурсия!
Великолепный гид! Полное погружение в Грузинскую атмосферу. Поездка заняла 12 часов и 340 км. Музеи, церкви, монастырь, виноградники, великолепные виды, процесс приготовления вина от А до Я, дигустация, ну конечно же шашлыки, хачапури в компании человека, который любит свою страну и свою работу. Очень насыщенная и интересная программа, гид отлично знает материал, все происходит легко и непринужденно.
Огромное спасибо Георгию за этот калейдоскоп впечатлений!
12 сентября 2019
Георгий! Огромное спасибо!!!!
Экскурсия - просто супер! По нашему желанию изменили программу экскурсии - добавили крепость Греми (не в ущерб всему остальному).
Очень интересный рассказ, ответы на все вопросы, советы по критериям выбора вина и национальных блюд в ресторане, советы на будущее: что и где можно увидеть интересного с контактами мест и друзей.
Потрясающе внимательное и очень доброе отношение. Беседа не прекращалась все 11 часов, плавно и непринужденно меняя темы с Грузии на личное и обратно.
Приехали в полном восторге! Спасибо!!!!
5 сентября 2019
Георгий ВАХ, ВАХ, ВАХ! Спасибо огромное за такой классный день, он прошел просто замечательно, легко, непринужденно. Очень интересная экскурсия, наполненная интересными историями и фактами. Мало того она еще и вкусная, Георгий нас угощал вкусными пончиками, чачей и коньяком, что было очень мило и приятно. Мы как будто встретились со своим старым другом, с которым потом не хотели расставаться. Всю дорогу мы чувствовали заботу о нас и внимание к нам. Понравилась все: и усадьба Чавчавадзе, и монастырь Бодбе, больше всех впечатлений произвел город Сигнахи. Уютное, действительно романтическое место. А виды на Алазанскую долину...
В город вернулись довольные, полные впечатлений, очень рекомендуем!
Георгий, ждем в гости в Алматы.
14 августа 2019
Георгий, огромное Вам спасибо за такой удивительный и чудесный день. Это не просто экскурсия, это знакомство с потрясающей Грузией, которая очень тепло и радостно принимает всех желающих к себе, которая готова делиться всем, что у неё есть, которая вдохновляет ласковым солнцем, чарующей природой, оживляющим воздухом. Каждый уголок, каждое место не оставляет равнодушным, здесь нравится всё на столько, что хочется остаться) Очень хочется еще отдельно поблагодарить за компанию в Вашем, Георгий, лице!! Это было по-дружески, легко, непринужденно, интересно, увлекательно, искренне, весело, вообще просто ЗДОРОВО и вместе с этим была и помощь, где это было нужно и советы, и забота, в общем всё, чтобы чувствовать себя на полноценном отдыхе!! Спасибо Вам за фотографии!! Очень классные!!!) Расставаться не хотелось)) и хочется повторить всё это, но уже не за один день, а за, как минимум, 3 дня, чтобы успеть не только получить удовольствие от путешествия, а и пожить этим ощущением подольше) и поделиться живым позитивом со своей стороны..!)
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!
8 августа 2019
Прекрасная экскурсия с прекрасным Георгием :). С удовольствием рекомендую этого профессионального гида, великолепно знающего и любящего свою страну, и просто очень приятного и внимательного человека.
8 июля 2019
Когда планируешь экскурсию с гидом, то читаешь отзывы. Ведь немаловажно какой человек будет рядом с тобой целый день. Георгий превзошел все наши ожидания ! Он очень коммуникабельный интересный собеседник . Профессионал с большой буквы , искренне любящий свою страну . Пунктуален ! Предусмотрителен ! Экскурсия длительностью в 11 часов пролетела как один красивый миг . Если вы любознательны и любите все новое , то обязательно включите эту экскурсию в свои планы . Не пожалеете ! Кахетия это удивительно красивый регион Грузии ! Получите море удовольствия ! Георгий , спасибо Вам за все : за пончики , за душевность , за красивые фото !!! Мы обязательно вернемся , чтобы продолжить знакомство с удивительной страной Грузией !!! С уважением Николай и Елена.
25 июня 2019
Очень сложно сформулировать массу полученных положительных эмоций! Для нас было важно какой человек будет рядом с нами! И нам повезло!!! Если вы не умеете слушать и слышать, не нужно ехать! Если вы не готовы уважать другую культуру, не нужно ехать! Мы хотим вернуться в Кахетию!!! Нам не хватило целого дня! Хотим еще пообщаться с замечательными людьми которые нам повстречались! Георгий огромное вам спасибо!!!! С уважением, туристы из Санкт-Петербурга!
16 июня 2019
Экскурсия нам понравилась. С Георгием было интересно и комфортно общаться, он интересный гид и собеседник. На все интересующие вопросы отвечает подробно, а интересовал нас не только материал и маршрут экскурсии, но и жизнь в Грузии в целом. Вообще, мы остались от этого дня под большим приятным впечатлением и с отличным настроением, хоть и немного уставшие.
Ещё 64 отзыва

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