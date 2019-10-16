74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ландшафты Кахети и древний монастырь Бодбе

По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В путешествии мы будем останавливаться, чтобы сделать кадры с лучших ракурсов. А по пути обещаю увлекательное погружение в традиции Сакартвело, грузинские тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты. Первая остановка — монастырь Бодбе: я расскажу о судьбе обители и о принёсшей христианство Святой Нино, которая покоится именно здесь.

Сигнахи — не только город любви

В маленьком, напоминающим Италию Сигнахи, вы узнаете, почему город называют самым романтичным в Грузии. Услышите печальную историю любви художника Нико Пиросмани, а после, по желанию, познакомитесь с картинами этого грузинского примитивиста в местном музее. Затем прогулка по оборонительной стене города (вновь виды!) и, конечно, обед с традиционной кухней.

Вино — главный бренд Кахетии

После обеда отправляемся на один из винных заводов — я расскажу об особенностях каждого, чтобы вы могли выбрать. Вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, как вино наливают в цистерны и продегустируете 4 вида напитка-символа Грузии.

Дом-музей князей Чавчавадзе и город Телави

В усадьбе древнего княжеского рода Грузии вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Об интерьерах дома расскажут местные экскурсоводы, а также дадут попробовать фирменное вино «Цинандали». Затем возвращаемся в Тбилиси через Телави, родину «Мимино» — я покажу места, где снимали сюжеты любимого фильма.