74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Виды Алазанской долины, романтичный Сигнахи, усадьба князей Чавчавадзе и винные дегустации
Кахетия из тех мест, которым сложно подобрать эпитеты… Этот край надо видеть своими глазами, чувствовать многовековые традиции и пробовать вино.
Просторы Алазанской долины, древние камни крепостной стены и монастыря Бодбе, сцены из «Мимино», резные балконы Сигнахи, история княжеского рода, дегустации и секреты виноделия — приглашаю в путешествие в радушную восточную Грузию!
По дороге равнинные пейзажи сменятся прекрасными холмами — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В путешествии мы можем делать остановки для создания кадров с лучших ракурсов. А по пути предлагаю увлекательное погружение в традиции Сакартвело, грузинские тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты. Время и место для обеда обсудим по дороге. На Гомборском перевале мы остановимся на несколько минут, чтобы подышать горным воздухом и полюбоваться видами.
Город Телави и дом-музей князей Чавчавадзе
С перевала мы спустимся в город Телави, где посетим знаменитый гигантский платан. Там я покажу места, где снимали сцены фильма «Мимино». В усадьбе древнего княжеского рода Грузии вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. На месте вам дадут попробовать бокал белого сухого вина, а об интерьерах дома расскажут местные экскурсоводы.
Вино — главный бренд Кахетии
После Цинандали, проезжая поля с виноградниками, отправимся на винный завод «Корпорация Киндзмараули», где вас ожидает экскурсия по производству и дегустация вин. Вы многое узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия.
Монастырь Бодбе
Я расскажу о судьбе обители и о принёсшей христианство Святой Нино, которая покоится именно здесь. После у вас будет возможность прогуляться по территории монастыря и насладиться красотой комплекса.
Сигнахи — не только город любви
В маленьком, напоминающим Италию Сигнахи, вы узнаете, почему город называют самым романтичным в Грузии. Мы остановимся в разных локациях города и будем любоваться видами на прекрасную долину. А затем прогуляемся по оборонительной стене города.
Вернёмся в Тбилиси уже по другой дороге.
Организационные детали
Я заберу вас в вашем отеле в Тбилиси и привезу обратно
В стоимость включены транспортные расходы на Toyota Prius V 2014 года с Wi-Fi
Дополнительно оплачивается посещения дома-музея Александра Чавчавадзе в Цинандали и дегустация вин на заводе — 25 лари с чел.
Обед оплачивается отдельно
По маршруту будет встречаться серпантин. Путь круговой — из Тбилиси поедем по одной дороге, а назад — по другой
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму гиду в лари по курсу национального банка Грузии на день проведения экскурсии — наличными или картой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2033 туристов
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Экскурсии по Грузии провожу с 2015 года. Первыми моими туристами были гости моего друга. После поездки все остались довольны, и вот — я понял, что это читать дальшеуменьшить
работа для меня. Всегда стараюсь улучшать свои знания, отучился на гида.
Мне очень интересно знакомиться с новыми людьми, показывать им нашу страну, рассказывать о традициях и узнавать больше о других. Итак — добро пожаловать в Грузию:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 315 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Были на экскурсии 22.04.26 с Георгием - нам очень повезло с погодой и гидом! Ностальгировали и смотрели локации из всеми любимого фильма «Мимино», были на заводе Киндзмараули, очень понравился дом-музей А. Чавчавадзе, ну в в целом могу сказать, что Кахетия просто прекрасна 😊отдельное спасибо за прекрасные фото! Однозназно рекомендую к посещению
+1
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Aviel
07.08 мы с семьёй ездили на экскурсию с Георгием. Поездка-выше всяких похвал! Очень интересно,динамично, но при этом без суеты и с учетом наших личных пожеланий. После невероятно вкусного обеда мы читать дальшеуменьшить
захотели отдохнуть подольше, при этом пропустив некоторую часть программы, Георгий сразу же пошел нам навстречу, предложив варианты дальнейшего путешествия. Так же Георгий охотно отвечал на все наши вопросы, которые не касаются экскурсионной программы. Я, жена и мама остались очень довольны! Поездка очень насыщенная,но пролетела в один миг! При следующем путешествии в Грузию обязательно обратимся к Георгию и будем рекомендовать всем друзьям и знакомым! Георгий,еще раз спасибо большое за этот день от всей нашей семьи!
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Anastasia
Прекрасная поездка с Георгием в Кахетию! С гидом все легко: обо всём договорились заранее в переписке, в процессе по погоде скорректировали маршрут. Отдельно понравилось, что Георгий рассказывает не только о читать дальшеуменьшить
конкретных местах, которые помещаем, а еще о жизни в стране в целом. Интересно знать чем живут местные люди. Путешествие на комфортном приусе. Наша экскурсия была скорректирована (одновременно совпали наши пожелания и предложения гида) - посетить производство глиняных сосудов для вина квеври. Мы в восторге! Однозначно рекомендую! В следующий раз обязательно обратимся к Георгию за выездной экскурсией. Благодарю вас за ваш труд, Георгий!
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Н
Николай
Великолепная поездка в Кахетию! Великолепный гид Георгий! Грамотно построенный маршрут. Мы получили массу приятных впечатлений от этой поездки. Много писать не буду, просто рекомендую эту экскурсию и гида.
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Н
Наталья
Спасибо Георгию за увлекательное путешествие в Кахетию. Интересный рассказчик, знает историю своей страны. Мы рады, что он был нашим гидом
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Светлана
Остались в полном восторге от экскурсии в Кахетию с Георгием! Прекрасная организация, увлекательная подача материала, фотоостановки в красивейших локациях и полезные рекомендации от гида. Георгий - эрудированный, увлеченный рассказчик с читать дальшеуменьшить
юмором и просто приятный человек, с ним было очень комфортно на протяжении всего дня. Кахетия - красивейший регион, хотим вернуться! Когда снова приедем в Грузию и будем брать экскурсии, обратимся именно к Георгию. С удовольствием его рекомендуем! Спасибо!
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