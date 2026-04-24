74 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кахетия из тех мест, которым сложно подобрать эпитеты… Этот край надо видеть своими глазами, чувствовать многовековые традиции и пробовать вино. Просторы Алазанской долины, древние камни крепостной стены и монастыря Бодбе, сцены из «Мимино», резные балконы Сигнахи, история княжеского рода, дегустации и секреты виноделия — приглашаю в путешествие в радушную восточную Грузию!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ландшафты Кахети и Гомборский перевал

По дороге равнинные пейзажи сменятся прекрасными холмами — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В путешествии мы можем делать остановки для создания кадров с лучших ракурсов. А по пути предлагаю увлекательное погружение в традиции Сакартвело, грузинские тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты. Время и место для обеда обсудим по дороге. На Гомборском перевале мы остановимся на несколько минут, чтобы подышать горным воздухом и полюбоваться видами.

Город Телави и дом-музей князей Чавчавадзе

С перевала мы спустимся в город Телави, где посетим знаменитый гигантский платан. Там я покажу места, где снимали сцены фильма «Мимино». В усадьбе древнего княжеского рода Грузии вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. На месте вам дадут попробовать бокал белого сухого вина, а об интерьерах дома расскажут местные экскурсоводы.

Вино — главный бренд Кахетии

После Цинандали, проезжая поля с виноградниками, отправимся на винный завод «Корпорация Киндзмараули», где вас ожидает экскурсия по производству и дегустация вин. Вы многое узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия.

Монастырь Бодбе

Я расскажу о судьбе обители и о принёсшей христианство Святой Нино, которая покоится именно здесь. После у вас будет возможность прогуляться по территории монастыря и насладиться красотой комплекса.

Сигнахи — не только город любви

В маленьком, напоминающим Италию Сигнахи, вы узнаете, почему город называют самым романтичным в Грузии. Мы остановимся в разных локациях города и будем любоваться видами на прекрасную долину. А затем прогуляемся по оборонительной стене города.

Вернёмся в Тбилиси уже по другой дороге.

Организационные детали