Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)

Можно ли зарегистрировать отношения в Сигнахи за 15 минут, где зародилась культура виноделия и...

Можно ли зарегистрировать отношения в Сигнахи за 15 минут, где зародилась культура виноделия и сколько существует способов приготовления вина? Все это и многое другое вы узнаете в этой поездке.

Нас ждет великолепная природа Грузии, аутентичные монастыри, чурчхела, ароматный сыр и потрясающее грузинское вино!
Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)
Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)
Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)
Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)
Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)
Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)

Что вы увидите 🤩

  • Женский монастырь равноапостольной Нино
  • Город любви Сигнахи
  • Сигнахская крепость
  • Музей вина с дегустацией
Город любви и вина
Сигнахи — маленький городок в восточной Грузии, расположенный на склоне горы. Здесь много уютных местечек, узкие и извилистые, мощеные камнем улочки, целиком сохранившиеся крепостные стены и маленькие дома с ярко-красными черепичными крышами.
По дороге в Сигнахи вы увидите заснеженные вершины высоких гор, зеленые долины, родники с ключевой водой и виноградники.

Что вас ждет:

  • Мы посетим музей винопроизводства и винный погреб. Вас ждет дегустация нескольких сортов вина и чачи.
  • Мы побываем в монастыре Бодбе, где покоится почитаемая равноапостольная Нино. Она знаменита тем, что распространила христианство в Грузии.
  • Посетим Некреси — древний монастырский комплекс, расположенный на вершине горы. Когда-то был одноименный город, руины которого можно увидеть с высоты монастыря.
🚩 Начало: У фонтана в сквере Пушкина
🏁 Место завершения: По договорённости
 Что входит
  • Обслуживание по всему маршруту на комфортабельном автомобиле, а также Вход в винный музей
  • Дегустация нескольких сортов вина и чачи
 Что не входит
  • Обед и личные расходы
Время проведения: Пятница 8:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Леван Ч.
Леван Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Сигнахи: влюбиться в город любви
Индивидуальная экскурсия
4.6
19
100
90
за 1-7 чел.
Сигнахи: влюбиться в город любви
Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе
4.6
31
$39
за 1 чел.
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе
Поездка в древний город со священной судьбой, в котором сохранились многовековые памятники культуры,...
Кахетия и город любви Сигнаги
4.5
4
$19
за 1 чел.
Кахетия и город любви Сигнаги
Маленькое путешествие в один из самых живописных уголков Грузии
Ежедневно в 9:30
Адреса любви в Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
5
11
$125
за 1-5 чел.
Адреса любви в Тбилиси
Тбилиси - город любви
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
170
за 1-5 чел.
Солнечная Кахетия: сыры, Нино и, разумеется, вино!
Познакомиться с главными достопримечательностями края и продегустировать знаменитые вина
Винный тур по Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$25
за 1 чел.
Винный тур по Тбилиси
Во время дружеской, увлекательной прогулки по Старому городу мы заглянем в колоритные и не похожие друг...
Каждый день в 18.00
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
163
за 1-4 чел.
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Святыни духовной столицы Грузии, Бодбийский монастырь и город влюбленных
Винный тур в Кахетию
Индивидуальная экскурсия
10ч
$150
за 1-4 чел.
Винный тур в Кахетию
Дорогие друзья, приглашаем Вас в Кахетию - край вина, древних традиций и монастырей
Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье
Индивидуальная экскурсия
5
55
12ч
168
152
за 1-6 чел.
Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье
Автомобильная поездка в край вина и песен
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Индивидуальная экскурсия
5
94
11ч
125
за 1-3 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край!
Виды Алазанской долины, романтичный Сигнахи, усадьба князей Чавчавадзе и винные дегустации
Кахетия — столица великих грузинских вин
Индивидуальная экскурсия
5
16
10ч
139
за 1-4 чел.
Кахетия — столица великих грузинских вин
Путешествие по живописному региону с акцентом на напитке-символе Грузии
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
5
98
2ч 30м
29
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
ежедневно в 17:00

Леван Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Загадки прошлого и современная реальность грузинской столицы
4.8
12
$18
за 1 чел.
Загадки прошлого и современная реальность грузинской столицы
Во время экскурсии мы посетим самые знаковые для Тбилиси места
Ежедневно в 15:00
Индивидуальное путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
$130
за 1-8 чел.
Индивидуальное путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги
Мы взберёмся по извилистому перевалу, где когда-то странствовал Пушкин, поднимемся на джипе по...
По понедельникам в 8:30
Тайны пещерного города и древняя столица Мцхета
5
2
$33
за 1 чел.
Тайны пещерного города и древняя столица Мцхета
Мы побываем в некогда грозном и загадочном городе, в котором кипела необычная, на взгляд...
По средам в 8:30
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Индивидуальная экскурсия
5
6
10ч
$130
за 1-8 чел.
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Можно ли зарегистрировать отношения в Сигнахи за 15 минут, где зародилась культура виноделия и...
Пятница 8:30
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
Индивидуальная экскурсия
$120
за 1-8 чел.
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
Мы побываем в некогда грозном и загадочном городе, в котором кипела необычная, на взгляд...
По средам в 8:30
Путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги (мини-группа)
5
6
10ч
$37
за 1 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбеги (мини-группа)
Мы взберёмся по извилистому перевалу, где когда-то странствовал Пушкин, поднимемся на джипе по...
По понедельникам в 8:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
🇬🇪