Город любви и вина
Сигнахи — маленький городок в восточной Грузии, расположенный на склоне горы. Здесь много уютных местечек, узкие и извилистые, мощеные камнем улочки, целиком сохранившиеся крепостные стены и маленькие дома с ярко-красными черепичными крышами.
По дороге в Сигнахи вы увидите заснеженные вершины высоких гор, зеленые долины, родники с ключевой водой и виноградники.
Что вас ждет:
- Мы посетим музей винопроизводства и винный погреб. Вас ждет дегустация нескольких сортов вина и чачи.
- Мы побываем в монастыре Бодбе, где покоится почитаемая равноапостольная Нино. Она знаменита тем, что распространила христианство в Грузии.
- Посетим Некреси — древний монастырский комплекс, расположенный на вершине горы. Когда-то был одноименный город, руины которого можно увидеть с высоты монастыря.