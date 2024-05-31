Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Рассмотрим старинные башни и крепости, прогуляемся по улочкам и посетим самый высокогорный населённый пункт в Европе. Попробуем домашнюю грузинскую кухню. Желающие смогут прокатиться на лошадях.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
Описание
Организационные детали
Тур проводится в мини-группе — в среднем 7 человек.
Въезд в Грузию гражданина России (включая детей) осуществляется по действительному загранпаспорту. Наличие с собой всё время в течение тура обязательно, так как это приграничная зона, могут проверить документы.
Программа тура по дням
Родина героя «Мимино» и горная Грузия
Встречаемся в Тбилиси и отправляемся в горный край — Тушетию. Экскурсионная программа начнётся в аутентичной деревне Алвани (09:00). Вы увидите фрагменты крепости в Дикло, посетите родину главного героя «Мимино» — Шенако. Там рассмотрите единственный православный храм во всем регионе — церковь Самеба.
Ближе к вечеру заселимся в деревянный гостевой дом, окружённый горами и лесами. Здесь нас ждёт домашний грузинский ужин.
Горный край Тушетия
Рекомендуем встать пораньше, чтобы насладиться утром на террасе с восхитительным видом.
После завтрака отправляемся дальше знакомиться с горной Грузией. Посетим деревню Дартло, где расположены объекты культурного наследия. Само поселение является архитектурным заповедником. Увидим башни и крепости в Квавло, охраняемые ЮНЕСКО, и оборонительные постройки в деревне Парсма. В исторической Тушетии остановимся у крепости Гиреви. Полюбуемся нерукотворной природой и погрузимся в атмосферу старины.
К вечеру вернёмся в гостевой дом.
Высокогорная деревня и старинная крепость
Сегодня доедем до ущелья Гометсари в Тушетском национальном парке, где на высоте более 2000 метров над уровнем моря располагается живописная деревня Бочорна — самый высокогорный населённый пункт в Европе.
Далее отправимся к старинной крепости Кесало, которая является образцом средневековой архитектуры в Грузии. Напоследок полюбуемся впечатляющими видами с высоты.
Тур закончится вечером в Тбилиси.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00Завершение: г. Тбилиси, вечером
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.