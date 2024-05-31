Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Индивидуальный тур в Тбилиси

Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин

В Грузии из горных регионов есть не только Сванетия и Хевсуретия, но и не менее живописная Тушетия, которой есть чем впечатлить! В мини-группе отправимся на выходные-перезагрузку на родину главного героя «Мимино». Остановимся в деревянном гостевом доме среди вершин и исследуем аутентичные поселения.

Рассмотрим старинные башни и крепости, прогуляемся по улочкам и посетим самый высокогорный населённый пункт в Европе. Попробуем домашнюю грузинскую кухню. Желающие смогут прокатиться на лошадях.
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Ближайшие даты:
31
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур проводится в мини-группе — в среднем 7 человек.

Въезд в Грузию гражданина России (включая детей) осуществляется по действительному загранпаспорту. Наличие с собой всё время в течение тура обязательно, так как это приграничная зона, могут проверить документы.

Программа тура по дням

1 день

Родина героя «Мимино» и горная Грузия

Встречаемся в Тбилиси и отправляемся в горный край — Тушетию. Экскурсионная программа начнётся в аутентичной деревне Алвани (09:00). Вы увидите фрагменты крепости в Дикло, посетите родину главного героя «Мимино» — Шенако. Там рассмотрите единственный православный храм во всем регионе — церковь Самеба.

Ближе к вечеру заселимся в деревянный гостевой дом, окружённый горами и лесами. Здесь нас ждёт домашний грузинский ужин.

Родина героя «Мимино» и горная ГрузияРодина героя «Мимино» и горная ГрузияРодина героя «Мимино» и горная ГрузияРодина героя «Мимино» и горная ГрузияРодина героя «Мимино» и горная ГрузияРодина героя «Мимино» и горная ГрузияРодина героя «Мимино» и горная ГрузияРодина героя «Мимино» и горная ГрузияРодина героя «Мимино» и горная ГрузияРодина героя «Мимино» и горная Грузия
2 день

Горный край Тушетия

Рекомендуем встать пораньше, чтобы насладиться утром на террасе с восхитительным видом.

После завтрака отправляемся дальше знакомиться с горной Грузией. Посетим деревню Дартло, где расположены объекты культурного наследия. Само поселение является архитектурным заповедником. Увидим башни и крепости в Квавло, охраняемые ЮНЕСКО, и оборонительные постройки в деревне Парсма. В исторической Тушетии остановимся у крепости Гиреви. Полюбуемся нерукотворной природой и погрузимся в атмосферу старины.

К вечеру вернёмся в гостевой дом.

Горный край ТушетияГорный край ТушетияГорный край ТушетияГорный край ТушетияГорный край ТушетияГорный край ТушетияГорный край Тушетия
3 день

Высокогорная деревня и старинная крепость

Сегодня доедем до ущелья Гометсари в Тушетском национальном парке, где на высоте более 2000 метров над уровнем моря располагается живописная деревня Бочорна — самый высокогорный населённый пункт в Европе.

Далее отправимся к старинной крепости Кесало, которая является образцом средневековой архитектуры в Грузии. Напоследок полюбуемся впечатляющими видами с высоты.

Тур закончится вечером в Тбилиси.

Высокогорная деревня и старинная крепостьВысокогорная деревня и старинная крепостьВысокогорная деревня и старинная крепостьВысокогорная деревня и старинная крепостьВысокогорная деревня и старинная крепость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
Завершение: г. Тбилиси, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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