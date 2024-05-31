Встречаемся в Тбилиси и отправляемся в горный край — Тушетию. Экскурсионная программа начнётся в аутентичной деревне Алвани (09:00). Вы увидите фрагменты крепости в Дикло, посетите родину главного героя «Мимино» — Шенако. Там рассмотрите единственный православный храм во всем регионе — церковь Самеба.

Ближе к вечеру заселимся в деревянный гостевой дом, окружённый горами и лесами. Здесь нас ждёт домашний грузинский ужин.