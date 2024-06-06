1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Авторский тур
4 дня
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 05:30
9 июня в 05:30
13 июня в 08:00
45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
799$720 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Авторский тур
9 дней
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес буд...
31 авг в 16:00
€520 за человека
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
852$767 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
700$630 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
675$574 за человека
Авторский тур
5 дней
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Авторский тур
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Начало: Г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
28 июня в 08:00
$159 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил6 июня 2024Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
- ССветлана25 мая 2024Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ААнна1 мая 2024Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ЕЕкатерина23 января 2024Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
- ААнна10 января 2024Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
- ООльга24 декабря 2023Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
- ЕЕкатерина4 декабря 2023Наконец-то нашлась минутка написать отзыв! Вы самые лучшие, а уж мне, поверьте, есть с чем сравнивать! Еще до пандемии очень
- РРаиса8 ноября 2023Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На автобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 30
- Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
- Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
- Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
- Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
- Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На автобусе" можно забронировать 30 авторских туров от 159 до 94 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самый интересный из 30 туров в Тбилиси на 2024 год на автобусе, 27 ⭐ отзывов, цены от $159. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август