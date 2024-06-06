Туры на автобусе в Тбилиси

Найдено 30 туров в категории «На автобусе» в Тбилиси, цены от $159, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 05:30
9 июня в 05:30
13 июня в 08:00
45 000 за человека
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
799$720 за человека
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 отзывов
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Экспресс-трип по Грузии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес буд...
31 авг в 16:00
520 за человека
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
852$767 за человека
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
700$630 за человека
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
675$574 за человека
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
32 000 за человека
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 250 за человека
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Праздники с грузинским колоритом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Начало: Г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
30 000 за человека
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500 за человека
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
28 июня в 08:00
$159 за человека
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
    Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
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    местах, которые мы посетили. Маршрут был хорошо продуман, и мы увидели много достопримечательностей за короткое время. В целом, это было отличное путешествие, и я определенно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о этом регионе.

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
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    (в лице Владлены) всегда на связи, быстро реализует все пожелания. И отдельная благодарность гиду Екатерине (Эка) - веселая, позитивная, настоящая зажигалочка, интересный рассказчик!

    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про
  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
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    моем сердце самые теплые воспоминания! От начала до конца этот тур был полон впечатлений и ярких моментов. Организаторы Владлена и Мераби - настоящие профессионалы своего дела, всегда на связи и готовы помочь в любой момент. Отдельное спасибо хочу сказать нашим экскурсоводам и моему любимому водителю Мамуке, который оставил самые душевные воспоминания. Все эти люди создавали атмосферу, в которой каждый момент был заполнен восторгом и удивлением. Грузия поразила меня своим разнообразием красот: от величественных гор до живописных долин, от древних монастырей до современных городов. Грузия — это не просто страна, это настоящий рай, где природа величественна и красива, как нигде в мире. Это место, где душа находит покой и вдохновение, где можно забыть обо всем на свете и просто наслаждаться прекрасными моментами жизни. Местная кухня — это вообще отдельная тема. Кто знает, тот все поймет. Но самое ценное в этом путешествии — это гостеприимство замечательных грузинских людей. Их теплота и открытость сделали мое пребывание еще более особенным и запоминающимся. Грузинская душевность и теплота просто поражают: каждая встреча с местными жителями наполняла меня положительными эмоциями и оставляла незабываемые впечатления. Грузины гостеприимны, открыты и всегда готовы поделиться своей культурой и традициями. Их готовность помочь и поддержать создает атмосферу дружелюбия и взаимопонимания. Спасибо организаторам за великолепно проведенное время в Грузии! Я обязательно вернусь снова, чтобы продолжить это удивительное путешествие.

    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!
  • Д
    Дана
    14 февраля 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
  • Е
    Екатерина
    23 января 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
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    составлен довольно полно си включает наиболее известные локации. Кураторы тура внимательно относятся ко всем пожеланиям, помогают по всем вопросам. Особенно хочу отметить нашего экскурсионного гида Константина за его гостеприимство и желание показать свой город с особой теплотой. В целом остались очень довольны поездкой и самыми позитивными эмоциями!

    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей
  • А
    Анна
    10 января 2024
    Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
    Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
  • О
    Ольга
    24 декабря 2023
    Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
    Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
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    за предложение этого тура (изначально рассматривался тур без Грузии), за его организацию. Отдельное спасибо Рамзану за массу донесенных до нас событий, обычаев, исторических фактов (поражал своими богатыми, глубокими знаниями), спасибо Алине за прекрасную экскурсию по Владикавказу (очень понравилось как рассказывала про этот уютный городок, его жителей), Магомеду, что быстро, без приключений нас возил, Зазе - интересному и впечатляющиму гиду, всем, кто сопровождал наш тур! Немного жаль, что ничего не посмотрели на военно-грузинской дороге из-за погодных условий, но колорит и красота мест, которые мы посетили, затмил недосмотренное))

  • Е
    Екатерина
    4 декабря 2023
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Наконец-то нашлась минутка написать отзыв! Вы самые лучшие, а уж мне, поверьте, есть с чем сравнивать! Еще до пандемии очень
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    хотелось побывать в Вашей солнечной стране, но, к сожалению, во время пандемии это стало невозможным(В этом году, еще в начале января мы с подругой решили, что просто обязаны побывать в Грузии! Огромную благодарность хочется выразить всем Вашим сотрудникам! Ведь мы столкнулись со знаменитым грузинским гостеприимством, еще до того, как мы приехали к Вам, а именно, когда начали выбирать тур. Мы с подругой совершенно не знали что мы хотим посмотреть и куда поехать, но очень приятная девушка, по имени Владлена, после общения с нами подобрала для нас просто идеальное путешествие во всех планах, и с точки зрения маршрута, и бюджета. (позже мы узнали, что это владелец компании, и было приятно вдвойне). Мы ездили по Грузии в групповом туре "1000+1 Восторг" благодаря этому туру мы смогли посмотреть почти всю Грузию и даже искупаться в море. Тур был в конце июня, но мы с подругой до сих пор под впечатлением. Получили море восхитительных впечатлений и влюбились в Вашу страну. Обязательно вернемся к Вам снова, ведь еще остались места, где мы пока не были. Вам мы желаем всего самого лучшего! В следующий раз обязательно поедем с Вами!

  • Р
    Раиса
    8 ноября 2023
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила!
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    Хорошие водители, чистые машины, приятные с высоким знанием гиды, которые весь день рассказывают о Грузии очень много интересных фактов, которые еще больше влюбляют! Директор этой компании всегда на связи и подскажет и поможет и посоветует! Всегда весёлая и на позитиве! Я прямо под впечатлением! Я благодарна всей команде и от всего сердца желаю самого наилучшего, процветания и всегда быть на высоте! Приеду ещё много раз и друзьям посоветую поездку в Грузию именно вас. Вы лучшие ребята! Так держать! Удачи вам и больших достижений! ❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 30
  1. Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
  2. Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
  3. Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
  4. Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
  5. Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
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