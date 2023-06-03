Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Вы познакомитесь с местным способом создания вин, послушаете национальное пение и посмотрите на народные танцы.
Мы покажем вам древнюю архитектуру и современные арт-объекты, раскроем интересные факты прошлого, расскажем легенды и трогательную историю любви.
июн
июл
сен
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В гостиницах 3*, 4*, 5*, 2-местные номера.
Питание. В стоимость включены 5 завтраков в отелях, 5 обедов и колоритный ужин «грузинское застолье». Остальные ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Троицкая церковь, Арка Дружбы
Встречаемся и по знаменитой Военно-Грузинской дороге выезжаем в Тбилиси. После прохождения границы вы насладитесь живописными видами Дарьяльского ущелья и могучего Казбека.
Остановимся в посёлке Степанцминда, где вы попробуете выпечку с лобио (фасолью) или сыром, приготовленную на местной пекарне. Немного отдохнув, по серпантину отправимся к самой высокогорной церкви Грузии у подножья Казбека — Троицкой (Гергетской) на высоте 2170 м. Её вид на фоне величественных гор, укутанных снежными пледами, впечатляет.
Затем побываем у Арки Дружбы на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России. Вы полюбуетесь открывающимся отсюда головокружительным пейзажем и рассмотрите рисунки на внутренней стороне сооружения.
Поздний обед (или ужин) в этот день будет на родине хинкали, в Пасанаури. Отведаем вкусные хинкали под бокал грузинского вина и познакомимся поближе. По приезде в Тбилиси разместимся в отеле.
Знакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программа
После завтрака вас ждёт знакомство со столицей, история которой длится с 5-го века. Вы узнаете о прошлом Тбилиси, рассмотрите архитектуру и прикоснётесь к традициям и обычаям грузинского народа. Прогуляемся по центральной площади, посетим главные храмы, пройдёмся по современному пешеходному мосту Мира через реку Кура и парку Рике. По канатной дороге поднимемся к главной достопримечательности города — средневековой крепости Нарикала. Вы посмотрите и на огромный монумент «Мать-Грузия» неподалёку. Полюбуетесь потрясающей панорамой, открывающейся со всех сторон.
Побываем и в фотогеничном Инжировом ущелье — рассмотрим ажурные мостики, окружающие дома и водопад, необычность которого в том, что он находятся прямо в центре большого города.
После обеда вы продегустируете вина в винном погребе, а затем отправимся в Старый Тбилиси, где вас ждут атмосферные улочки с резными балконами. Заглянем в театр марионеток имени Габриадзе и посетим район серных бань. Перед ужином желающие смогут на себе проверить эффект бань, где бывал сам А. С. Пушкин.
В завершении дня за ужином в ресторане вы не только попробуете грузинские блюда, но и насладитесь традиционным многоголосием и национальными танцами.
Дегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застолье
Сегодня мы отправляемся в винный край — едем в Кахетию! В аутентичной деревушке вы полакомитесь мягким грузинским хлебом с хрустящей корочкой и сыром. Посетим винодельню: вы узнаете о тонкостях производства вина, познакомитесь с местной технологией и продегустируете вина. После побываем на территории монастыря Бодбе, знаменитого благодаря Святой Нино.
Прогуляемся по городу любви Сигнахи, красивый дворец бракосочетания которого работает круглосуточно, и заключить брак здесь можно даже ночью всего за 5 минут. По одной из версий, именно поэтому город так романтично называют. Вторую версию, связанную с историей любви, вы услышите уже на месте. Пройдёмся по самой длинной крепости Грузии, возведённой вокруг Сигнахи. Пообедаем в ресторане с панорамным видом на живописную Алазанскую долину.
После разместимся в отеле, соберёмся и пойдем на колоритный ужин в стиле настоящего грузинского застолья.
Телави и пещерный город
Утром прогуляемся по Телави — уютному городку на склонах живописного хребта, где снимались эпизоды фильма «Мимино». После отправимся к храму 6-го века Джвари. Легенда гласит, что, путешествуя по Грузии, М. Ю. Лермонтов встретил на развалинах Джвари старика-монаха. Тот рассказал ему необычную историю, превратившуюся затем в знаменитую поэму «Мцыри», в которой поэт описал храм. У подножия горы Михаилу Юрьевичу установлен памятник.
Далее едем в Мцхету, ранее бывшую царской столицей и духовным центром Грузии. Пообедав, отправимся исследовать Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скале, где сохранились остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. Вас ждёт экскурсия с русскоговорящим гидом. Прогуляемся по Гори — родине Сталина, желающие заглянут в посвящённый ему музей или прогуляются по крепости Горисцихе.
Вечером приедем в Боржоми, где разместимся в отеле, а после ужина можно пройтись по набережной вдоль Куры.
Национальный парк Боржоми, крепость Рабат
После завтрака погуляем по национальному парку Боржоми — уникальной природной зоне с завораживающими пейзажами. Гид подробно расскажет историю этого живописного места. Вы полюбуетесь грядами гор и зелёными волнами холмов, подышите целебным воздухом и, конечно, попробуете легендарную минеральную воду прямо из источника.
Затем переедем в Ахалцихе, к недавно отреставрированной крепости Рабат. Вы познакомитесь с её историей и богатым наследием грузинской и турецкой культуры. Территория укрепления — своеобразный экскурс в разные эпохи: это и православный храм, и самая древняя в Грузии мечеть, оборонительные сооружения и музей края Самцхе-Джавахети.
После вернёмся в Тбилиси, где за ужином в ресторане поделимся друг с другом впечатлениями.
Тбилисское водохранилище, крепость Ананури
Утром будет время немного прогуляться по Тбилиси, а затем выезжаем во Владикавказ. По пути посетим Тбилисское водохранилище, самое глубокое в стране, которое ещё называют тбилисским морем. Вы полюбуетесь его рельефными берегами и изумрудным цветом воды, посмотрите на мемориал «Хроники Грузии» Зураба Церетели, немного напоминающий Стоунхендж.
Заедем в крепость Ананури на берегу зелёно-голубой реки, построенную местными князьями для защиты Дарьяльского ущелья и сохранившуюся почти в первозданном виде. Заглянем на обед в кафе и за бокалом вина подведём итоги нашего яркого путешествия. После пересечём границу. Прибудем в аэропорт или на ж. -д. вокзал Владикавказа около 17.30.-18.00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях: в центре Тбилиси, в р-не Кахетии и Боржоми
- 5 завтраков в отелях, 5 обедов (возможна частичная замена на ужины)
- Ужин в стиле национального грузинского застолья
- Трансфер от/до аэропорта Владикавказа (или Тбилиси)
- Полное транспортное сопровождение по программе на комфортном авто (минивене/микроавтобусе)
- Сопровождение организатором и русскоговорящим гидом-водителем, на отдельных локациях - дополнительными гидами, помощь по всем вопросам
- Экскурсия по винодельне в Кахетии с дегустацией местных вин
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Владикавказа или Тбилиси и обратно (помощь с подбором)
- 4 ужина
- Посещение серных бань (по желанию)
- Трансфер в случае более позднего/раннего прилёта/вылета