Встречаемся и по знаменитой Военно-Грузинской дороге выезжаем в Тбилиси. После прохождения границы вы насладитесь живописными видами Дарьяльского ущелья и могучего Казбека.

Остановимся в посёлке Степанцминда, где вы попробуете выпечку с лобио (фасолью) или сыром, приготовленную на местной пекарне. Немного отдохнув, по серпантину отправимся к самой высокогорной церкви Грузии у подножья Казбека — Троицкой (Гергетской) на высоте 2170 м. Её вид на фоне величественных гор, укутанных снежными пледами, впечатляет.

Затем побываем у Арки Дружбы на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России. Вы полюбуетесь открывающимся отсюда головокружительным пейзажем и рассмотрите рисунки на внутренней стороне сооружения.

Поздний обед (или ужин) в этот день будет на родине хинкали, в Пасанаури. Отведаем вкусные хинкали под бокал грузинского вина и познакомимся поближе. По приезде в Тбилиси разместимся в отеле.