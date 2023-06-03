Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Авторский тур в Тбилиси

Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье

5
2 отзыва
Оставляем позади будни и хлопоты и едем туда, где высокие горы, пряное вино и живописная природа. Будем пробовать ароматный хлеб прямо из печи, домашний сыр, хачапури и хинкали.

Вы познакомитесь с местным способом создания вин, послушаете национальное пение и посмотрите на народные танцы.

Мы покажем вам древнюю архитектуру и современные арт-объекты, раскроем интересные факты прошлого, расскажем легенды и трогательную историю любви.
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Ближайшие даты:
9
июн
28
июл
15
сен
14
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет68 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В гостиницах 3*, 4*, 5*, 2-местные номера.

Питание. В стоимость включены 5 завтраков в отелях, 5 обедов и колоритный ужин «грузинское застолье». Остальные ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Троицкая церковь, Арка Дружбы

Встречаемся и по знаменитой Военно-Грузинской дороге выезжаем в Тбилиси. После прохождения границы вы насладитесь живописными видами Дарьяльского ущелья и могучего Казбека.

Остановимся в посёлке Степанцминда, где вы попробуете выпечку с лобио (фасолью) или сыром, приготовленную на местной пекарне. Немного отдохнув, по серпантину отправимся к самой высокогорной церкви Грузии у подножья Казбека — Троицкой (Гергетской) на высоте 2170 м. Её вид на фоне величественных гор, укутанных снежными пледами, впечатляет.

Затем побываем у Арки Дружбы на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России. Вы полюбуетесь открывающимся отсюда головокружительным пейзажем и рассмотрите рисунки на внутренней стороне сооружения.

Поздний обед (или ужин) в этот день будет на родине хинкали, в Пасанаури. Отведаем вкусные хинкали под бокал грузинского вина и познакомимся поближе. По приезде в Тбилиси разместимся в отеле.

Троицкая церковь, Арка ДружбыТроицкая церковь, Арка ДружбыТроицкая церковь, Арка ДружбыТроицкая церковь, Арка ДружбыТроицкая церковь, Арка ДружбыТроицкая церковь, Арка ДружбыТроицкая церковь, Арка ДружбыТроицкая церковь, Арка Дружбы
2 день

Знакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программа

После завтрака вас ждёт знакомство со столицей, история которой длится с 5-го века. Вы узнаете о прошлом Тбилиси, рассмотрите архитектуру и прикоснётесь к традициям и обычаям грузинского народа. Прогуляемся по центральной площади, посетим главные храмы, пройдёмся по современному пешеходному мосту Мира через реку Кура и парку Рике. По канатной дороге поднимемся к главной достопримечательности города — средневековой крепости Нарикала. Вы посмотрите и на огромный монумент «Мать-Грузия» неподалёку. Полюбуетесь потрясающей панорамой, открывающейся со всех сторон.

Побываем и в фотогеничном Инжировом ущелье — рассмотрим ажурные мостики, окружающие дома и водопад, необычность которого в том, что он находятся прямо в центре большого города.

После обеда вы продегустируете вина в винном погребе, а затем отправимся в Старый Тбилиси, где вас ждут атмосферные улочки с резными балконами. Заглянем в театр марионеток имени Габриадзе и посетим район серных бань. Перед ужином желающие смогут на себе проверить эффект бань, где бывал сам А. С. Пушкин.
В завершении дня за ужином в ресторане вы не только попробуете грузинские блюда, но и насладитесь традиционным многоголосием и национальными танцами.

Знакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программаЗнакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программаЗнакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программаЗнакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программаЗнакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программаЗнакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программаЗнакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программаЗнакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программаЗнакомство с Тбилиси, вечерняя развлекательная программа
3 день

Дегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застолье

Сегодня мы отправляемся в винный край — едем в Кахетию! В аутентичной деревушке вы полакомитесь мягким грузинским хлебом с хрустящей корочкой и сыром. Посетим винодельню: вы узнаете о тонкостях производства вина, познакомитесь с местной технологией и продегустируете вина. После побываем на территории монастыря Бодбе, знаменитого благодаря Святой Нино.

Прогуляемся по городу любви Сигнахи, красивый дворец бракосочетания которого работает круглосуточно, и заключить брак здесь можно даже ночью всего за 5 минут. По одной из версий, именно поэтому город так романтично называют. Вторую версию, связанную с историей любви, вы услышите уже на месте. Пройдёмся по самой длинной крепости Грузии, возведённой вокруг Сигнахи. Пообедаем в ресторане с панорамным видом на живописную Алазанскую долину.

После разместимся в отеле, соберёмся и пойдем на колоритный ужин в стиле настоящего грузинского застолья.

Дегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застольеДегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застольеДегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застольеДегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застольеДегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застольеДегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застольеДегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застольеДегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застольеДегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застольеДегустации в Кахетии, прогулка по Сигнахи, колоритное застолье
4 день

Телави и пещерный город

Утром прогуляемся по Телави — уютному городку на склонах живописного хребта, где снимались эпизоды фильма «Мимино». После отправимся к храму 6-го века Джвари. Легенда гласит, что, путешествуя по Грузии, М. Ю. Лермонтов встретил на развалинах Джвари старика-монаха. Тот рассказал ему необычную историю, превратившуюся затем в знаменитую поэму «Мцыри», в которой поэт описал храм. У подножия горы Михаилу Юрьевичу установлен памятник.

Далее едем в Мцхету, ранее бывшую царской столицей и духовным центром Грузии. Пообедав, отправимся исследовать Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скале, где сохранились остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. Вас ждёт экскурсия с русскоговорящим гидом. Прогуляемся по Гори — родине Сталина, желающие заглянут в посвящённый ему музей или прогуляются по крепости Горисцихе.

Вечером приедем в Боржоми, где разместимся в отеле, а после ужина можно пройтись по набережной вдоль Куры.

Телави и пещерный городТелави и пещерный городТелави и пещерный городТелави и пещерный городТелави и пещерный городТелави и пещерный город
5 день

Национальный парк Боржоми, крепость Рабат

После завтрака погуляем по национальному парку Боржоми — уникальной природной зоне с завораживающими пейзажами. Гид подробно расскажет историю этого живописного места. Вы полюбуетесь грядами гор и зелёными волнами холмов, подышите целебным воздухом и, конечно, попробуете легендарную минеральную воду прямо из источника.

Затем переедем в Ахалцихе, к недавно отреставрированной крепости Рабат. Вы познакомитесь с её историей и богатым наследием грузинской и турецкой культуры. Территория укрепления — своеобразный экскурс в разные эпохи: это и православный храм, и самая древняя в Грузии мечеть, оборонительные сооружения и музей края Самцхе-Джавахети.

После вернёмся в Тбилиси, где за ужином в ресторане поделимся друг с другом впечатлениями.

Национальный парк Боржоми, крепость РабатНациональный парк Боржоми, крепость РабатНациональный парк Боржоми, крепость РабатНациональный парк Боржоми, крепость РабатНациональный парк Боржоми, крепость РабатНациональный парк Боржоми, крепость РабатНациональный парк Боржоми, крепость РабатНациональный парк Боржоми, крепость Рабат
6 день

Тбилисское водохранилище, крепость Ананури

Утром будет время немного прогуляться по Тбилиси, а затем выезжаем во Владикавказ. По пути посетим Тбилисское водохранилище, самое глубокое в стране, которое ещё называют тбилисским морем. Вы полюбуетесь его рельефными берегами и изумрудным цветом воды, посмотрите на мемориал «Хроники Грузии» Зураба Церетели, немного напоминающий Стоунхендж.

Заедем в крепость Ананури на берегу зелёно-голубой реки, построенную местными князьями для защиты Дарьяльского ущелья и сохранившуюся почти в первозданном виде. Заглянем на обед в кафе и за бокалом вина подведём итоги нашего яркого путешествия. После пересечём границу. Прибудем в аэропорт или на ж. -д. вокзал Владикавказа около 17.30.-18.00.

Тбилисское водохранилище, крепость АнануриТбилисское водохранилище, крепость АнануриТбилисское водохранилище, крепость АнануриТбилисское водохранилище, крепость АнануриТбилисское водохранилище, крепость АнануриТбилисское водохранилище, крепость АнануриТбилисское водохранилище, крепость АнануриТбилисское водохранилище, крепость АнануриТбилисское водохранилище, крепость Ананури

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях: в центре Тбилиси, в р-не Кахетии и Боржоми
  • 5 завтраков в отелях, 5 обедов (возможна частичная замена на ужины)
  • Ужин в стиле национального грузинского застолья
  • Трансфер от/до аэропорта Владикавказа (или Тбилиси)
  • Полное транспортное сопровождение по программе на комфортном авто (минивене/микроавтобусе)
  • Сопровождение организатором и русскоговорящим гидом-водителем, на отдельных локациях - дополнительными гидами, помощь по всем вопросам
  • Экскурсия по винодельне в Кахетии с дегустацией местных вин
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Владикавказа или Тбилиси и обратно (помощь с подбором)
  • 4 ужина
  • Посещение серных бань (по желанию)
  • Трансфер в случае более позднего/раннего прилёта/вылета
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ/Тбилиси, 13:00
Завершение: Владикавказ/Тбилиси, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
3 июня 2023
Большое спасибо Наташе за организацию замечательного путешествия в Грузию! Посмотрели максимум достопримечательностей, вкусно ели, пили терпкое вино. Особо хочется отметить профессионализм нашего водителя Серго и потрясающее гостеприимство семьи из Кахетии!
Оксана
28 мая 2023
Спасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! Все отели по маршруту были высокого уровня, все включенные в программу обеды и ужины поразили своим изобилием и вкуснотой)) Было весело, вкусно и потрясающе красиво!
Спасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! Все

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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