Исследовать древние башни, поплутать по заброшенным улочкам и насладиться видами Кавказских гор
Хевсуретия отрезана от цивилизации и сохранила свою естественную красоту: здесь не так много туристов, так что местные жители очень радуются каждому путешественнику.
Вы пообщаетесь с местными, попробуете настоящие грузинские блюда, исследуете заброшенные средневековые села Шатили и Муцо и сделаете фантастические фотографии на фоне гор.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 600 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы гулять было комфортно.
Проживание. Гостиница в Шатили.
Питание. Будем останавливаться в кафе с национальной кухней, вы сможете попробовать грузинские блюда и насладиться такими вкусностями, которых нигде больше нет. А еще обязательно зайдем в гости к грузинской семье и отведаем домашние угощения.
Программа тура по дням
Живописный перевал, средневековые башни и загадочная крепость Шатили
Виды водохранилища и этнографический музей. Наше путешествие начинается! Выезжаем из Тбилиси и едем в Хевсурети. По пути остановимся у Жинвальского водохранилища и насладимся пейзажем. Потом доберёмся до села Корша и заглянем в этнографический музей, который создали сами жители: здесь можно найти старинные редкие вещи и домашнюю утварь.
Самый высокий перевал и средневековая башня. Сделаем остановку на перевале Датвиджвари, откуда открывается прекрасный вид на ущелья Арагви и Аргуна. Высота перевала 2676 метров над уровнем моря — это самая высокая точка нашего путешествия. Посмотрим средневековую сигнальную башню, чудом сохранившуюся практически полностью.
Загадочная крепость. Посетим село Шатили, где сохранилась средневековая крепость. Вы увидите около 60 старинных строений и оборонительных башен и узнаете, как можно было пройти через всю крепость и остаться незамеченным и как в случае вражеского нападения обойти все село, не выходя на улицу. Погуляем по запутанным улочкам до позднего вечера и остановимся в уютной гостинице неподалеку.
Заброшенное Анатори и крепость Муцо
Город мертвых. Сегодня отправимся в деревню Анатори, расположенную у слияния рек Андаки и Аргун. Сейчас село полностью вымерло и в нем не осталось ни одного жителя, но сохранились развалины, напоминающие о прошлой жизни.
Скальная крепость. Затем доберемся до села Муцо с его эффектными башнями. Это село тоже пришло в запустение, но замок остался, и сейчас притягивает путешественников: крепость построена на скале, это около 30 жилых строений и четыре военных замка.
Возвращение домой. Нагулявшись, зайдем на обед в гости к грузинской семье — на столе нас будут ждать традиционные блюда и местные вкусности. После этого вернемся в Тбилиси.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение опытным гидом и захватывающие истории
- Проживание в гостинице (1 ночь)
- Питание
- Возможна организация в любые даты по запросу
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Тбилиси и обратно
- Сувениры и личные расходы