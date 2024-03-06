Виды водохранилища и этнографический музей. Наше путешествие начинается! Выезжаем из Тбилиси и едем в Хевсурети. По пути остановимся у Жинвальского водохранилища и насладимся пейзажем. Потом доберёмся до села Корша и заглянем в этнографический музей, который создали сами жители: здесь можно найти старинные редкие вещи и домашнюю утварь.

Самый высокий перевал и средневековая башня. Сделаем остановку на перевале Датвиджвари, откуда открывается прекрасный вид на ущелья Арагви и Аргуна. Высота перевала 2676 метров над уровнем моря — это самая высокая точка нашего путешествия. Посмотрим средневековую сигнальную башню, чудом сохранившуюся практически полностью.

Загадочная крепость. Посетим село Шатили, где сохранилась средневековая крепость. Вы увидите около 60 старинных строений и оборонительных башен и узнаете, как можно было пройти через всю крепость и остаться незамеченным и как в случае вражеского нападения обойти все село, не выходя на улицу. Погуляем по запутанным улочкам до позднего вечера и остановимся в уютной гостинице неподалеку.