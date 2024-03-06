Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
Авторский тур в Тбилиси

Исследовать древние башни, поплутать по заброшенным улочкам и насладиться видами Кавказских гор

5
1 отзыв
Хевсуретия — один из самых экзотичных и аутентичных уголков Грузии: на высоких склонах Кавказских гор, среди первозданной природы и средневековых крепостей, живёт одно из старейших племен земли Сакартвело — хевсуры.

Хевсуретия отрезана от цивилизации и сохранила свою естественную красоту: здесь не так много туристов, так что местные жители очень радуются каждому путешественнику.

Вы пообщаетесь с местными, попробуете настоящие грузинские блюда, исследуете заброшенные средневековые села Шатили и Муцо и сделаете фантастические фотографии на фоне гор.
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
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5
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы гулять было комфортно.

Проживание. Гостиница в Шатили.

Питание. Будем останавливаться в кафе с национальной кухней, вы сможете попробовать грузинские блюда и насладиться такими вкусностями, которых нигде больше нет. А еще обязательно зайдем в гости к грузинской семье и отведаем домашние угощения.

Программа тура по дням

1 день

Живописный перевал, средневековые башни и загадочная крепость Шатили

Виды водохранилища и этнографический музей. Наше путешествие начинается! Выезжаем из Тбилиси и едем в Хевсурети. По пути остановимся у Жинвальского водохранилища и насладимся пейзажем. Потом доберёмся до села Корша и заглянем в этнографический музей, который создали сами жители: здесь можно найти старинные редкие вещи и домашнюю утварь.

Самый высокий перевал и средневековая башня. Сделаем остановку на перевале Датвиджвари, откуда открывается прекрасный вид на ущелья Арагви и Аргуна. Высота перевала 2676 метров над уровнем моря — это самая высокая точка нашего путешествия. Посмотрим средневековую сигнальную башню, чудом сохранившуюся практически полностью.

Загадочная крепость. Посетим село Шатили, где сохранилась средневековая крепость. Вы увидите около 60 старинных строений и оборонительных башен и узнаете, как можно было пройти через всю крепость и остаться незамеченным и как в случае вражеского нападения обойти все село, не выходя на улицу. Погуляем по запутанным улочкам до позднего вечера и остановимся в уютной гостинице неподалеку.

Живописный перевал, средневековые башни и загадочная крепость ШатилиЖивописный перевал, средневековые башни и загадочная крепость ШатилиЖивописный перевал, средневековые башни и загадочная крепость ШатилиЖивописный перевал, средневековые башни и загадочная крепость ШатилиЖивописный перевал, средневековые башни и загадочная крепость ШатилиЖивописный перевал, средневековые башни и загадочная крепость ШатилиЖивописный перевал, средневековые башни и загадочная крепость Шатили
2 день

Заброшенное Анатори и крепость Муцо

Город мертвых. Сегодня отправимся в деревню Анатори, расположенную у слияния рек Андаки и Аргун. Сейчас село полностью вымерло и в нем не осталось ни одного жителя, но сохранились развалины, напоминающие о прошлой жизни.

Скальная крепость. Затем доберемся до села Муцо с его эффектными башнями. Это село тоже пришло в запустение, но замок остался, и сейчас притягивает путешественников: крепость построена на скале, это около 30 жилых строений и четыре военных замка.

Возвращение домой. Нагулявшись, зайдем на обед в гости к грузинской семье — на столе нас будут ждать традиционные блюда и местные вкусности. После этого вернемся в Тбилиси.

Заброшенное Анатори и крепость МуцоЗаброшенное Анатори и крепость МуцоЗаброшенное Анатори и крепость МуцоЗаброшенное Анатори и крепость Муцо

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение опытным гидом и захватывающие истории
  • Проживание в гостинице (1 ночь)
  • Питание
  • Возможна организация в любые даты по запросу
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
6 мар 2024
Очень харизматичный гид😍 проездили все улочки Грузии с ней, побывали на экскурсии. С ней вы увидите все достопримечательности 😍 каждый день был просто восторг.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиГорыЗаброшенные места

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