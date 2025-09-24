Погрузитесь в атмосферу древней Грузии с однодневной экскурсией по историческим местам вокруг Ахалкалаки! Вы посетите легендарную крепость Хертвиси, великолепный монастырь Вардзия и таинственный пещерный комплекс Ванис-Квабеби.
Откройте для себя уникальные памятники культуры и архитектуры, насладитесь красотой грузинских гор и рек!
Откройте для себя уникальные памятники культуры и архитектуры, насладитесь красотой грузинских гор и рек!
Описание экскурсииУвлекательный 12-часовой тур в Ахалкалаки и его окрестности! Что вас ожидает: Крепость Хертвиси — средневековая цитадель, расположенная в живописном месте на стыке рек Мтквари и Паравани. Прогулка по крепости перенесет вас во времена, когда здесь кипели бои и вершились важные исторические события. Вы увидите старинные стены и насладитесь панорамным видом на окрестности. Вардзия — великолепный монастырский комплекс XII-XIII веков, высеченный в скале. Здесь вас ждет невероятное путешествие по многоярусным пещерам и трапезным, винным погребам и таинственным туннелям, где оживают легенды о королеве Тамар. Комплекс Ванис-Квабеби — древние пещеры, в которых история переплетается с красотой каменной архитектуры. На фоне живописных гор и рек вы увидите старинные кельи, винные погреба и необычные религиозные постройки, где когда-то располагались монастырские обители. Присоединяйтесь к этому тур в Ахалкалаки и узнайте Грузию с ее неизведанной стороны. Мы обещаем, что это будет незабываемое путешествие!
С понедельника по воскресенье, отправление утром в 6:00 - 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Хертвиси
- Монастырский комплекс
- Вардзия
- Древние пещеры Ванис-Квабеби
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входной билет в Вардзия - 15 GEL
- Входной билет в Хертвиси - 10 GEL / 7 GEL
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Удобное для вас место встречи в Тбилиси
Завершение: Удобное для вас место в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье, отправление утром в 6:00 - 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.