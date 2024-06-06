Индивидуальные экскурсии в Тбилиси с личным гидом

Найдено 316 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
36 за человека
Cкрытые сокровища Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
2015 за человека
Цари, прачки и тулухчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
148 отзывов
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
60 за всё до 6 чел.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
472 отзыва
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
12090 за всё до 7 чел.
Сололаки: парадные, салоны и пансионы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
183 отзыва
Секреты Сололаки: парадные залы и исторические особняки Тбилиси
Погрузитесь в историю Тбилиси, исследуя архитектурные шедевры и личные истории знаменитых жителей Сололаки
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
от 5045 за всё до 9 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
50 отзывов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
154 за всё до 4 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
179 отзывов
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 10 чел.
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Узнать Тбилиси за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
80 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 180 за всё до 15 чел.
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
50 отзывов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
161 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
82 отзыва
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 65 за всё до 6 чел.
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Тбилиси - город искусства и литературы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:30
9 июня в 12:30
от 38 за всё до 8 чел.
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
161 за всё до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
88 отзывов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
206 за всё до 4 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
55 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Путешествие в Казбеги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
59 отзывов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
227 отзывов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
180 за всё до 7 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Древние окрестности Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
63 отзыва
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от 26 за человека
Тбилиси - магия вечернего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Тбилиси - магия вечернего города
Прогулка по проспекту Руставели в вечернем Тбилиси. Узнайте историю старинных зданий и окунитесь в магическую атмосферу города
Начало: Площадь Свободы у здания городского парламента - С...
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
100 за всё до 2 чел.
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Знакомство с Тифлисом
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
205 отзывов
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
12090 за всё до 6 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
101 отзыв
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Сокровища Кахетинского региона
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 52 за всё до 30 чел.
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
125 отзывов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
61 отзыв
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Начало: место вашего проживания
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
188 за всё до 5 чел.
Кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4.5 часа
121 отзыв
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от 108 за всё до 6 чел.
Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
122 отзыва
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Тифлисский Ренессанс 19 века: Живая история Сололаки и Мтацминда
Откройте врата в прошлое с экскурсией по Сололаки и Мтацминда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Гаретубани
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
115 за всё до 6 чел.
Казбеги: главные и нетуристические тропы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
175 за всё до 6 чел.
Тбилиси, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
45 за всё до 8 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
93 отзыва
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
    Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
    Экскурсия в Кахетию нам очень понравилась. Отличный гид Джамал, очень комфортабельная машина и все места куда он нас возил просто потрясающие.
  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
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    хачапури по-мегрельски. Александр подробно рассказал о тонкостях приготовления грузинских блюд и о том, какие различия есть в кухнях разных регионов страны. Виктория показывала, как правильно раскатать тесто. В итоге все получилось очень вкусно! Во время мастер-класса дегустировали вино и чачу. Спасибо Александру и Виктории за радушный прием! Рекомендую мастер-класс всем, кто хочет научиться готовить вкусные грузинские блюда!

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
    Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
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    что ты приехал к близкому родственнику, который не смотря на жару, длительность поездки, высокие подъемы и спуски, с большим удовольствием показывает красоты и материальную историю родной страны, сопровождая информативный исторический экскурс красивым русским языком. Интеллигентность и легкость в общении, насыщенность исторической информацией и ее грамотная подача, оптимально построенные маршруты, позволят Вам комфортно, информативно,красиво и вкусно (места аутентичной кухни) провести время в познании Грузии.

  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
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    с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
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    с Серго все это осуществила - история, традиции, религия, легенды, самые важные и значимые уголки прекрасной столицы Грузии, прекрасные стихи знакомых и незнакомых поэтов. Не было вопроса, на который бы нам не ответил Серго. Первое, самое важное впечатление определило наше отношение - все было интересно, и хотелось узнать и увидеть больше, глубже. И это впечатление зародило то,что потом окрепло - интерес к самому городу, к стране и ее людям. Тбилиси нам очень понравился, здесь можно ходить бесконечно и каждый раз открывать новые интересные уголки, детали. Думаю, что такие люди как Серго и могут помочь все это увидеть. Жаль только, что в течение одной экскурсии не хватает времени охватить все исторические районы города - для этого нужно значительно больше времени. И наша благодарность Серго не только за прекрасное знакомство с городом, но и за его время - наша экскурсия продлилась дольше намеченного - столько нужно было показать и рассказать…

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
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    cooking, we tasted several wines. Very tasty. At the end, we eat what we cook and it's was delicious. Gia and his wife Svetlana was great hosts. We received recipes what we cooked. Highly recommended this tour if you are looking something unique and authentic

    Great experience with super friendly Georgian family
  • L
    Lina
    3 июня 2024
    Мцхета - душа Сакартвело
    Экскурсия с Константином - это одно из самых сильных впечатлений от нашего путешествия. Умный, знающий, с прекрасным чувством юмора Костя навсегда "влюбил" нас в прекрасную Георгию. Спасибо ❤️
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Казбеги: соседство Бога
    Нам ВСЕ понравилось!!! Костя - эрудированный, общительный, тонко чувствующий собеседника гид. А еще это человек с великолепным чувством юмора. Экскурсия
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    была очень познавательная и увлекательная с массой красивейших локаций и точек для фото! Мы влюбились в Грузию, обязательно приедем еще. Костя полностью сделал нам эти 2 дня - от отеля до вкусно поесть)))) Доверились полностью и не прогадали! Спасибо!

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
    Эта была лучшая поездка из всех наших поездок в Грузии! Потрясающее необыкновенное место! Дух захватывает от красоты, которую имеешь возможность
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    увидеть в долине Труссо! Дня мало, чтобы насладиться этими величественными, живописными, яркими видами, совсем не хотелось уезжать. Спасибо Вам, Леван, за то, что подарили нам возможность побывать здесь, за Ваши интересные и богатые рассказы, за Вашу любовь к Грузии!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
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