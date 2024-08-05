9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Увидеть скрытые жемчужины Грузии, восхититься красотой природы и обогатиться духовным опытом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€170 за всё до 6 чел.
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
Посмотреть на чудеса природы недалеко от Тбилиси
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
150€120 за всё до 6 чел.
скидка
65%
10 часов
Водная прогулка
Пора в Казбеги
Увидеть главные красоты региона, прокатиться на лошадях и отдохнуть у реки Арагви (в группе)
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
40€14 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
Побывать в одном из важнейших археологических мест на планете и изучить средневековую крепость
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Однодневные»
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