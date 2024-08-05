Однодневные – экскурсии в Тбилиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 65%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Увидеть скрытые жемчужины Грузии, восхититься красотой природы и обогатиться духовным опытом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
170 за всё до 6 чел.
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
На машине
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
Посмотреть на чудеса природы недалеко от Тбилиси
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
150120 за всё до 6 чел.
Пора в Казбеги
На автобусе
Конные прогулки
скидка
65%
10 часов
Водная прогулка
Пора в Казбеги
Увидеть главные красоты региона, прокатиться на лошадях и отдохнуть у реки Арагви (в группе)
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4014 за человека
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
Побывать в одном из важнейших археологических мест на планете и изучить средневековую крепость
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
150 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
  2. По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
  3. Пора в Казбеги
  4. Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 14 до 170 со скидкой до 65%.
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Однодневные», цены от €14. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам