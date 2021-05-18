Полезная информация о Пуэнт-а-Питре
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Местное время в Пуэнт-а-Питре
15:3006
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Гваделупа
|Название города
|Пуэнт-а-Питр
|По-английски
|Pointe-a-Pitre
|Население города
|18 264 чел.
|Аэропорт
|Пуэнт-а-Питр PTP
|Часовой пояс
|America/Guadeloupe
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Пуэнт-а-Питр на карте
Пуэнт-а-Питр