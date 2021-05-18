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Полезная информация о Пуэнт-а-Питре

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Местное время в Пуэнт-а-Питре
15:3006
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаГваделупа
Название городаПуэнт-а-Питр
По-английскиPointe-a-Pitre
Население города18 264 чел.
АэропортПуэнт-а-Питр PTP
Часовой поясAmerica/Guadeloupe
Средняя высота15 м. от уровня моря

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Пуэнт-а-Питр

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