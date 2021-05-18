Всё о Чикимуле

Полезная информация о Чикимуле

Что нужно знать о Чикимуле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чикимуле
13:3012
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаЧикимула
По-английскиChiquimula
Столица регионаЧикимула является столицей региона
Население города41 521 чел.
АэропортЧикумула CIQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота425 м. от уровня моря

Где находится Чикимула на карте