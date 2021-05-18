Полезная информация о Чикимуле
Что нужно знать о Чикимуле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чикимуле
13:3012
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Чикимула
|По-английски
|Chiquimula
|Столица региона
|Чикимула является столицей региона
|Население города
|41 521 чел.
|Аэропорт
|Чикумула CIQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|425 м. от уровня моря