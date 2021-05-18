Полезная информация о Флоресе

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Местное время в Флоресе
14:3035
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаФлорес
По-английскиFlores
Столица регионаФлорес является столицей региона
Население города20 464 чел.
АэропортФлорес FRS
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота121 м. от уровня моря

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