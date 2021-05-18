Полезная информация о Флоресе
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Местное время в Флоресе
14:3035
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Флорес
|По-английски
|Flores
|Столица региона
|Флорес является столицей региона
|Население города
|20 464 чел.
|Аэропорт
|Флорес FRS
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|121 м. от уровня моря
Где находится Флорес на карте
Флорес