Полезная информация о Кобане
Что нужно знать о Кобане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кобане
13:3018
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Кобан
|По-английски
|Coban
|Столица региона
|Кобан является столицей региона
|Население города
|53 375 чел.
|Аэропорт
|Кобан CBV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|1 329 м. от уровня моря