Полезная информация о Кобане

Что нужно знать о Кобане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кобане
13:3018
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаКобан
По-английскиCoban
Столица регионаКобан является столицей региона
Население города53 375 чел.
АэропортКобан CBV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота1 329 м. от уровня моря

Где находится Кобан на карте