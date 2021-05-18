Всё о Пуэрто-Барриосе

Полезная информация о Пуэрто-Барриосе

Что нужно знать о Пуэрто-Барриосе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэрто-Барриосе
14:3041
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаПуэрто-Барриос
По-английскиPuerto Barrios
Столица регионаПуэрто-Барриос является столицей региона
Население города56 605 чел.
АэропортПуэрто Барриос PBR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Пуэрто-Барриос на карте