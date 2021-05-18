Полезная информация о Пуэрто-Барриосе
Что нужно знать о Пуэрто-Барриосе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэрто-Барриосе
14:3041
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Пуэрто-Барриос
|По-английски
|Puerto Barrios
|Столица региона
|Пуэрто-Барриос является столицей региона
|Население города
|56 605 чел.
|Аэропорт
|Пуэрто Барриос PBR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря