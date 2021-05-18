Всё о Реталулеу

Полезная информация о Реталулеу

Что нужно знать о Реталулеу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Реталулеу
11:5056
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаРеталулеу
По-английскиRetalhuleu
Столица регионаРеталулеу является столицей региона
Население города36 656 чел.
АэропортBase Aerea Del Sur RER (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота241 м. от уровня моря

Где находится Реталулеу на карте