Полезная информация о Реталулеу
Что нужно знать о Реталулеу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Реталулеу
11:5056
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Реталулеу
|По-английски
|Retalhuleu
|Столица региона
|Реталулеу является столицей региона
|Население города
|36 656 чел.
|Аэропорт
|Base Aerea Del Sur RER (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|241 м. от уровня моря