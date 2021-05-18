Полезная информация о Бисау

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Местное время в Бисау
17:5101
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаГвинея-Биссау
Название городаБисау
По-английскиBissau
Это столицаБисау является столицей Гвинея-Биссау
Население города388 028 чел.
АэропортОсвальдо-Виейра OXB
Часовой поясAfrica/Bissau
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Бисау на карте

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Бисау

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