Полезная информация о Бисау
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Местное время в Бисау
17:5101
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Гвинея-Биссау
|Название города
|Бисау
|По-английски
|Bissau
|Это столица
|Бисау является столицей Гвинея-Биссау
|Население города
|388 028 чел.
|Аэропорт
|Освальдо-Виейра OXB
|Часовой пояс
|Africa/Bissau
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Бисау на карте
Бисау