Полезная информация о Нзерекоре
Что нужно знать о Нзерекоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нзерекоре
20:3048
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇳 Гвинея
|Название города
|Нзерекоре
|По-английски
|Nzerekore
|Столица региона
|Нзерекоре является столицей региона
|Население города
|132 728 чел.
|Аэропорт
|Nzerekore NZE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Conakry
|Средняя высота
|482 м. от уровня моря