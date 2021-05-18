Всё о Нзерекоре

Полезная информация о Нзерекоре

Что нужно знать о Нзерекоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нзерекоре
20:3048
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇳 Гвинея
Название городаНзерекоре
По-английскиNzerekore
Столица регионаНзерекоре является столицей региона
Население города132 728 чел.
АэропортNzerekore NZE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Conakry
Средняя высота482 м. от уровня моря

Где находится Нзерекоре на карте