Всё о Гвинее

Полезная информация о Гвинее

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Флаг Гвинеи
Флаг Гвинеи
НазваниеГвинея
Эмодзи флаг🇬🇳
Полное названиеГвинейская Республика
По-английскиGuinea
СтолицаКонакри
ГородаСписок городов
ВалютаГвинейский франк
Площадь245 857 км²
Население10 628 972 чел.
Телефонный код+224
Код ISOGN
Основной домен.GN
Соседние страны🇱🇷 Либерия🇲🇱 Мали🇸🇳 Сенегал

Где находится Гвинея на карте

Гвинея фото страны
Гвинея

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