Полезная информация о Гвинее
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Флаг Гвинеи
|Название
|Гвинея
|Эмодзи флаг
|🇬🇳
|Полное название
|Гвинейская Республика
|По-английски
|Guinea
|Столица
|Конакри
|Города
|Список городов
|Валюта
|Гвинейский франк
|Площадь
|245 857 км²
|Население
|10 628 972 чел.
|Телефонный код
|+224
|Код ISO
|GN
|Основной домен
|.GN
|Соседние страны
|🇱🇷 Либерия🇲🇱 Мали🇸🇳 Сенегал
Где находится Гвинея на карте
Гвинея