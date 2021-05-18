Полезная информация об Осиеке
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Местное время в Осиеке
19:5125
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇷 Хорватия
|Название города
|Осиек
|По-английски
|Osijek
|Столица региона
|Осиек является столицей региона
|Население города
|88 140 чел.
|Аэропорт
|Осиек OSI
|Часовой пояс
|Europe/Zagreb
|Средняя высота
|87 м. от уровня моря
Где находится Осиек на карте
Осиек