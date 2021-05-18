Полезная информация об Осиеке

Что нужно знать об Осиеке: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Осиек, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Осиеке
19:5125
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇷 Хорватия
Название городаОсиек
По-английскиOsijek
Столица регионаОсиек является столицей региона
Население города88 140 чел.
АэропортОсиек OSI
Часовой поясEurope/Zagreb
Средняя высота87 м. от уровня моря

Где находится Осиек на карте

Осиек фото города
Осиек

Когда лучше лететь в Осиек

Расписание авиа-рейсов