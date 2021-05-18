Полезная информация об Агартале
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Местное время в Агартале
23:2130
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Агартала
|По-английски
|Agartala
|Столица региона
|Агартала является столицей региона
|Население города
|203 264 чел.
|Аэропорт
|Агартала IXA
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Агартала на карте
Агартала
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