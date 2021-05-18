Всё об Агартале

Полезная информация об Агартале

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Местное время в Агартале
23:2130
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаАгартала
По-английскиAgartala
Столица регионаАгартала является столицей региона
Население города203 264 чел.
АэропортАгартала IXA
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Агартала на карте

Агартала фото города
Агартала

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