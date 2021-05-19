Всё об Аиджале

Полезная информация об Аиджале

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Местное время в Аиджале
01:0041
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаАиджал
По-английскиAizawl
Столица регионаАиджал является столицей региона
Население города265 331 чел.
АэропортАиджал AJL
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота1 080 м. от уровня моря

Где находится Аиджал на карте

Аиджал фото города
Аиджал

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