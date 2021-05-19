Полезная информация об Аиджале
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Местное время в Аиджале
01:0041
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Аиджал
|По-английски
|Aizawl
|Столица региона
|Аиджал является столицей региона
|Население города
|265 331 чел.
|Аэропорт
|Аиджал AJL
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|1 080 м. от уровня моря
Где находится Аиджал на карте
Аиджал
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