Всё об Амритсаре

Полезная информация об Амритсаре

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Местное время в Амритсаре
23:2142
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаАмритсар
По-английскиAmritsar
Население города1 092 450 чел.
АэропортРаджа Санси ATQ
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота244 м. от уровня моря

Где находится Амритсар на карте

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Амритсар

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