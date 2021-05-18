Полезная информация об Амритсаре
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Местное время в Амритсаре
23:2142
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Амритсар
|По-английски
|Amritsar
|Население города
|1 092 450 чел.
|Аэропорт
|Раджа Санси ATQ
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|244 м. от уровня моря
Где находится Амритсар на карте
Амритсар