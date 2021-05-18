Всё о Бхопале

Полезная информация о Бхопале

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Местное время в Бхопале
23:2211
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаБхопал
По-английскиBhopal
Столица регионаБхопал является столицей региона
Население города1 599 914 чел.
АэропортБхопал BHO
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота523 м. от уровня моря

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