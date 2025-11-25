16 дней
Под знаком пяти стихий: калейдоскоп городов и древних храмов Южной Индии
Совершить священный обход горы, прикоснуться к таинствам индуизма и попросить божеств о сокровенном
Начало: Ченнаи, аэропорт, точное время - по договорённости
25 ноя в 10:00
$1950 за человека
8 дней
Индивидуальный тур по Южной Индии: культура, история и древние храмы
Осмотреть необычную архитектуру, погрузиться в прошлое страны и погулять по самобытным городам
Начало: Ченнаи, аэропорт, время встречи - по договорённост...
3 фев в 10:00
18 фев в 10:00
$3000 за всё до 2 чел.
13 дней
Индивидуальное путешествие по Южной Индии: штаты Керала, Тамилнад и пляжный отдых
Совершить круиз на плавучем отеле, осмотреть эффектные храмы и побывать в экспериментальном городе
Начало: Ченнаи, аэропорт, время встречи - по договорённост...
18 фев в 10:00
24 фев в 10:00
$3900 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ченнаи в категории «Большое путешествие»
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