Индивидуальное путешествие по Южной Индии: штаты Керала, Тамилнад и пляжный отдых
Совершить круиз на плавучем отеле, осмотреть эффектные храмы и побывать в экспериментальном городе
Начало: Ченнаи, аэропорт, время встречи - по договорённост...
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
$3999 за всё до 2 чел.
Южная Индия: Земля храмов и пряностей
Начало: Аэропорт Ченнаи, Аэропорт · штат Тамилнад, аэропор...
13 дек в 09:00
$1140 за человека
Индивидуальный тур по Южной Индии: культура, история и древние храмы
Осмотреть необычную архитектуру, погрузиться в прошлое страны и погулять по самобытным городам
Начало: Ченнаи, аэропорт, время встречи - по договорённост...
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
$3300 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ченнаи в категории «Индивидуальные»
Самые популярные туры этой рубрики в Ченнаи
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Ченнаи в октябре 2025
Сейчас в Ченнаи в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 тура от 1140 до 3999. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на тур в Ченнаи? Предлагаем купить тур с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке