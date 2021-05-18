Всё о Дехрадуне

Полезная информация о Дехрадуне

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Местное время в Дехрадуне
23:2254
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаДехрадуне
По-английскиDehra Dun
Столица регионаДехрадуне является столицей региона
Население города522 081 чел.
АэропортДехрадун DED
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота664 м. от уровня моря

Где находится Дехрадуне на карте

Дехрадуне фото города
Дехрадуне

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