Яркий, тёплый, восточный — Джайпур запоминается с первого взгляда. За два дня вы увидите всё главное: форты, дворцы, базары, обсерваторию и легендарный Дворец ветров.
Это путешествие в самую душу Раджастана — с ночёвкой, комфортным транспортом и живой атмосферой праздника. Джайпур умеет удивлять, и вы в этом убедитесь.
Это путешествие в самую душу Раджастана — с ночёвкой, комфортным транспортом и живой атмосферой праздника. Джайпур умеет удивлять, и вы в этом убедитесь.
Описание экскурсииЭта короткая, но насыщенная поездка из Дели в Джайпур — идеальный способ почувствовать дух Раджастана. Город встречает яркими красками, ароматами специй, шелестом сари и видом на древние форты. Мы увидим Зеркальный дворец и Амбер-форт, побываем у Дворца ветров и заглянем в Городской дворец — центр бывшего княжества. Погуляем по старинным улочкам, полным сувениров, тканей и украшений ручной работы. Заглянем в древнюю обсерваторию Джантар-Мантар и полюбуемся фасадами старинных хавели. Во второй день успеем ещё немного проникнуться атмосферой — заехать на смотровые площадки и выпить чаю с видом на крепость. Ночёвка и транспорт уже включены — вам остаётся только наслаждаться поездкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Дели
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Джайпур из Дели
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Завтра в 05:00
14 ноя в 05:00
от $180 за человека
Индивидуальная
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
Погрузитесь в мир раджастанской культуры и архитектуры, посетив величественный Джайпур с его уникальными достопримечательностями
Завтра в 14:00
14 ноя в 02:00
от $193 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
$399 за всё до 2 чел.