Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Яркий, тёплый, восточный — Джайпур запоминается с первого взгляда. За два дня вы увидите всё главное: форты, дворцы, базары, обсерваторию и легендарный Дворец ветров.



Это путешествие в самую душу Раджастана — с ночёвкой, комфортным транспортом и живой атмосферой праздника. Джайпур умеет удивлять, и вы в этом убедитесь.

Светлана Ваш гид в Дели Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек $600 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Эта короткая, но насыщенная поездка из Дели в Джайпур — идеальный способ почувствовать дух Раджастана. Город встречает яркими красками, ароматами специй, шелестом сари и видом на древние форты. Мы увидим Зеркальный дворец и Амбер-форт, побываем у Дворца ветров и заглянем в Городской дворец — центр бывшего княжества. Погуляем по старинным улочкам, полным сувениров, тканей и украшений ручной работы. Заглянем в древнюю обсерваторию Джантар-Мантар и полюбуемся фасадами старинных хавели. Во второй день успеем ещё немного проникнуться атмосферой — заехать на смотровые площадки и выпить чаю с видом на крепость. Ночёвка и транспорт уже включены — вам остаётся только наслаждаться поездкой.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату