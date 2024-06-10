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Предлагаем удобный комбинированный вариант для самостоятельных путешественников по Индии! Из Дели вы отправитесь на кондиционированном автомобиле в Агру: посетите Тадж-Махал и Красный форт. После обеда мы отвезём вас в «красный город» Джайпур. Там вы сможете продолжить знакомство с нашей многогранной страной. Мы с радостью вам в этом поможем.