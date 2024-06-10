Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто

Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Предлагаем удобный комбинированный вариант для самостоятельных путешественников по Индии! Из Дели вы отправитесь на кондиционированном автомобиле в Агру: посетите Тадж-Махал и Красный форт. После обеда мы отвезём вас в «красный город» Джайпур. Там вы сможете продолжить знакомство с нашей многогранной страной. Мы с радостью вам в этом поможем.
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

05:00 — отправление из Дели
08:30 — посещение великолепного мраморного мавзолея Тадж-Махал
10:30 — осмотр Красного форта, где жили могольские императоры
12:00 — обед в формате шведского стола в ресторане Агры
13:00 — выезд в Джайпур
18:00 — прибытие в Джайпур

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Дели, заканчивается в Джайпуре
  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе
  • В стоимость включены: кондиционированный транспорт, все входные билеты, обед
  • Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$230
Дети до 14 лет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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