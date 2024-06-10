Предлагаем удобный комбинированный вариант для самостоятельных путешественников по Индии! Из Дели вы отправитесь на кондиционированном автомобиле в Агру: посетите Тадж-Махал и Красный форт. После обеда мы отвезём вас в «красный город» Джайпур. Там вы сможете продолжить знакомство с нашей многогранной страной. Мы с радостью вам в этом поможем.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
05:00 — отправление из Дели
08:30 — посещение великолепного мраморного мавзолея Тадж-Махал
10:30 — осмотр Красного форта, где жили могольские императоры
12:00 — обед в формате шведского стола в ресторане Агры
13:00 — выезд в Джайпур
18:00 — прибытие в Джайпур
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Дели, заканчивается в Джайпуре
- В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе
- В стоимость включены: кондиционированный транспорт, все входные билеты, обед
- Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$230
|Дети до 14 лет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 47 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дели
Похожие экскурсии из Дели
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Джайпур: путешествие из Дели с посещением форта Амбер и Городского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:00
210$200 за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Дели в Джайпур: Путешествие по розовому городу с посещением фортов и дворцов
Погрузитесь в мир раджастанской культуры и архитектуры, посетив величественный Джайпур с его уникальными достопримечательностями
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
$192 за всё до 2 чел.