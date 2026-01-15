Мои заказы

Из Дели в Джайпур на автомобиле

Посетить сказочный «розовый город» и погрузиться в его историю с профессиональным гидом
Джайпур — столица красочного штата Раджастан.

Вы осмотрите его главные достопримечательности: форт Амбер, Городской дворец, старинную обсерваторию и ступенчатый колодец.

Раскроете, почему все фасады домов в историческом центре выкрашены в розовый цвет, как здесь появились роскошные дворцы и кто такие магараджи.
4.8
13 отзывов
Из Дели в Джайпур на автомобиле
Из Дели в Джайпур на автомобиле
Из Дели в Джайпур на автомобиле

Описание экскурсии

Что вас ожидает

05:00 Водитель заедет за вами в отель на комфортабельном авто с кондиционером и отвезёт в Джайпур. Вы проведёте в пути 4 часа, наслаждаясь сельскими пейзажами.
09:30 К вам присоединится русскоговорящий профессиональный гид, который покажет все главные места Джайпура.
10:00 Форт Амбер. Вы посетите величественный форт, построенный на вершине холма в 16 веке. Осмотрите украшающие его сказочные дворцы из песчаника и белого мрамора.
11:30 Панна Мина Кунд. Гид покажет вам старинный ступенчатый колодец. На протяжение веков он помогал деревням вокруг получать доступ к питьевой воде.
12:00 Обед в формате шведского стола с блюдами из разных кухонь мира.
13:00 Городской дворец. Вы зайдёте в один из самых красивых дворцов Индии, который до сих пор иногда используется королевской семьей.
14:00 Обсерватория Джантар Мантар. Здесь вы сможете понять, как в прошлые века определяли положение планет и звезд.
14:45 Дворец ветров (без остановки). Его необычная конструкция помогала женщинам из гарема скрыться от палящего зноя. Как именно это работало — узнаете на экскурсии.
15:00 Время для покупок. Джайпур славится украшениями, текстилем и коврами ручной работы. По желанию, вы сможете их приобрести.
16:00 Выезд из Джайпура в Дели.
20.00 Возвращение в Дели. Водитель привезёт вас в отель.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.
  • В стоимость экскурсии включено: транспорт, обед в формате шведского стола, упакованная бутылка с водой.
  • К форту Амбер можно подняться не только на машине, но и на слонах (по желанию). Стоимость — 2500 рупий за 1-2 человека.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$125
Дети до 5 лет$50
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин
Мохсин — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 532 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Я и моя команда рады вам!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
3
2
1
Т
Была в январе в Джайпуре. Погода была солнечная и относительно теплая.
Дорога из Дели на автомобиле переносится легко. 4 полосы отличного асфальта в каждую сторону.
Забрали утром и доставили после поездки прямо
читать дальшеуменьшить

к дверям отеля.
Спасибо организатору Мохсину, всегда на связи.
Гид легко и с удовольствием отвечал на все вопросы. Отлично говорит по-русски.
Очень довольна экскурсией. Узнала много интересных фактов и исследовала новый для себя город.

Была в январе в Джайпуре. Погода была солнечная и относительно теплая.
Была в январе в Джайпуре. Погода была солнечная и относительно теплая.
Была в январе в Джайпуре. Погода была солнечная и относительно теплая.
Была в январе в Джайпуре. Погода была солнечная и относительно теплая.
Была в январе в Джайпуре. Погода была солнечная и относительно теплая.
Вам был полезен этот отзыв?
Карина
В целом экскурсия нам понравилась. Забрали из отеля в 5 утра, в Джайпуре мы были к 9:45, с одной остановкой по дороге. Ехали нормально с поправкой на движение в Индии.
читать дальшеуменьшить

В целом водитель не хотел нас всех убить, за это уже точно 2 звезды, но постоянно разговаривал по телефону, держа его в руке, за что получил несколько замечаний. Видимо, не понял, потому что продолжил. Понял только после того, как конкретно сказали, что чаевых не будет за небезопасное вождение (вот как хотите к этому относитесь, а я люблю домой возвращаться целиком).
Гид (русско- и англоговорящий) Кришна, он же Говинд (видимо, он же Гога, он же Жора) оказался вполне интересным. Общаться было несколько проще на английском, но базовую информацию на русском мы получили. Если кто-то любит больше деталей, то может не понравиться. Нам было нормально. Что соблюли на 100%, и за это еще 2 звезды, так это ненавязывание посещения всяких магазинов. Это прям спасибо, это низкий поклон. Ни единого слова про «вот поедемте сюда, да туда, там лучшие ковры и сари».
В целом маршрут по Джайпуру вполне приемлемый, все понятно. Мы закончили довольно рано и было время прогуляться, но мы предпочли раньше вернуться в Дели - дорога по темноте такое себе удовольствие.
Порекомендую с удовольствием, но с вышеописанными нюансами.

В целом экскурсия нам понравилась. Забрали из отеля в 5 утра, в Джайпуре мы были к
В целом экскурсия нам понравилась. Забрали из отеля в 5 утра, в Джайпуре мы были к
В целом экскурсия нам понравилась. Забрали из отеля в 5 утра, в Джайпуре мы были к
В целом экскурсия нам понравилась. Забрали из отеля в 5 утра, в Джайпуре мы были к
В целом экскурсия нам понравилась. Забрали из отеля в 5 утра, в Джайпуре мы были к
В целом экскурсия нам понравилась. Забрали из отеля в 5 утра, в Джайпуре мы были к
Вам был полезен этот отзыв?
Виталий
Экскурсия была очень интересная! Не смотря на то, что она шла достаточно долго - информация легко воспринималась, внимательность к нам и легкость в общение. Благодарим за прекрасную экскурсию и обязательно порекомендуем друзьям и знакомым
Экскурсия была очень интересная! Не смотря на то, что она шла достаточно долго - информация легко
Экскурсия была очень интересная! Не смотря на то, что она шла достаточно долго - информация легко
Экскурсия была очень интересная! Не смотря на то, что она шла достаточно долго - информация легко
Экскурсия была очень интересная! Не смотря на то, что она шла достаточно долго - информация легко
Экскурсия была очень интересная! Не смотря на то, что она шла достаточно долго - информация легко
Экскурсия была очень интересная! Не смотря на то, что она шла достаточно долго - информация легко
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Хотела бы поблагодарить Мохсина за организацию тура. В каждом городе был гид, который знал достопримечательности данного города, знал нюансы.
Отдельное спасибо за водителя, который искренне пытался быть полезным весь маршрут. Был
читать дальшеуменьшить

аккуратен и услужлив.
Локации классные, гиды старались, благодаря им теперь есть отличные фотографии, умение подбирать хорошие ракурсы - немаловажно 👍 Из минусов - что у нас были остановки в магазинах, которые нам не были интересны. Навязывать покупки не лучший вариант, так же это трата времени туристов.
Но в целом экскурсией довольны!

Вам был полезен этот отзыв?
A
Экскурсия была выше всяческих похвал. Всё как указано в описании. Четко. По плану. С утра приехал водитель (Акаш, если я не ошибаюсь с правильностью написания имени) забрал от отеля. Отдельное
читать дальшеуменьшить

большое ему спасибо, путь был длинным и долгим. Но он скрасил его приятной беседой (на английском), очень внимательный, отзывчивый молодой человек, уверенно управляющий транспортным средством. Было ощущение безопасности на протяжении всего пути. Экскурсовода в Джайпуре звали Говинд, и он однозначно лучший экскурсовод! С хорошим русским языком. Интересно, познавательно рассказывал про Джайпур и в целом про Индию. Отвечал с удовольствием на все вопросы. Заинтересованный, позитивный, не дающий скучать. У меня исключительно положительные эмоции от экскурсии. Спасибо Мохсину и его команде от всей души! Однозначно рекомендую к посещению!

Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
+ гид очень заинтересован, хорошо рассказывал, показывал красивые места - обед был Включен в стоимость экскурсии, но нам сказали заплатить за него. пока позвонили главному менеджеру, он решил вопрос. было неприятное ощущение что нас пытались обмануть. и возили по остановкам, которые были не интересны (драг металлы, ковры …)
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дели

Похожие экскурсии на «Из Дели в Джайпур на автомобиле»

Из Дели - в «розовый город» Джайпур
На машине
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
Отправиться в красочную столицу Раджастана и посетить ее главные достопримечательности
Сегодня в 15:30
Завтра в 02:30
от $193 за человека
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Индивидуальная экскурсия по Дели, Агра и Джайпуру. Посетите Тадж-Махал, Красный форт и насладитесь обедом в ресторане Агры
Начало: У вашего отеля
15 авг в 05:00
16 авг в 05:00
от $320 за человека
Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от $500 за всё до 2 чел.
Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
На машине
10 часов
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
15 авг в 05:00
$139 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дели. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дели
от $180 за человека