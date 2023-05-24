Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)

Посетить сказочный «розовый город» и погрузиться в его историю с профессиональным гидом

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Джайпур — столица красочного штата Раджастан.

Вы осмотрите его главные достопримечательности: форт Амбер, Городской дворец, старинную обсерваторию и ступенчатый колодец.

Раскроете, почему все фасады домов в историческом центре выкрашены в розовый цвет, как здесь появились роскошные дворцы и кто такие магараджи.
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
Ближайшие даты:
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

05:00 Водитель заедет за вами в отель на комфортабельном авто с кондиционером и отвезёт в Джайпур. Вы проведёте в пути 4 часа, наслаждаясь сельскими пейзажами.
09:30 К вам присоединится русскоговорящий профессиональный гид, который покажет все главные места Джайпура.
10:00 Форт Амбер. Вы посетите величественный форт, построенный на вершине холма в 16 веке. Осмотрите украшающие его сказочные дворцы из песчаника и белого мрамора.
11:30 Панна Мина Кунд. Гид покажет вам старинный ступенчатый колодец. На протяжение веков он помогал деревням вокруг получать доступ к питьевой воде.
12:00 Обед в формате шведского стола с блюдами из разных кухонь мира.
13:00 Городской дворец. Вы зайдёте в один из самых красивых дворцов Индии, который до сих пор иногда используется королевской семьей.
14:00 Обсерватория Джантар Мантар. Она поможет вам понять, как в прошлые века определяли положение планет и звезд.
14:45 Дворец ветров (без остановки). Его необычная конструкция помогала женщинам из гарема скрыться от палящего зноя. Как именно это работало — узнаете на экскурсии.
15:00 Время для покупок. Джайпур славится украшениями, текстилем и коврами ручной работы. По желанию, вы сможете их приобрести.
16:00 Выезд из Джайпура в Дели.
20.00 Возвращение в Дели. Водитель привезёт вас в отель.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.
  • В стоимость экскурсии всё включено: транспорт, обед в формате шведского стола, все входные билеты, упакованная бутылка с водой.
  • К форту Амбер можно подняться не только на машине, но и на слонах (по желанию). Стоимость — 1300 рупий за 1-2 человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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