Джайпур — столица красочного штата Раджастан.
Вы осмотрите его главные достопримечательности: форт Амбер, Городской дворец, старинную обсерваторию и ступенчатый колодец.
Раскроете, почему все фасады домов в историческом центре выкрашены в розовый цвет, как здесь появились роскошные дворцы и кто такие магараджи.
Вы осмотрите его главные достопримечательности: форт Амбер, Городской дворец, старинную обсерваторию и ступенчатый колодец.
Раскроете, почему все фасады домов в историческом центре выкрашены в розовый цвет, как здесь появились роскошные дворцы и кто такие магараджи.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
05:00 Водитель заедет за вами в отель на комфортабельном авто с кондиционером и отвезёт в Джайпур. Вы проведёте в пути 4 часа, наслаждаясь сельскими пейзажами.
09:30 К вам присоединится русскоговорящий профессиональный гид, который покажет все главные места Джайпура.
10:00 Форт Амбер. Вы посетите величественный форт, построенный на вершине холма в 16 веке. Осмотрите украшающие его сказочные дворцы из песчаника и белого мрамора.
11:30 Панна Мина Кунд. Гид покажет вам старинный ступенчатый колодец. На протяжение веков он помогал деревням вокруг получать доступ к питьевой воде.
12:00 Обед в формате шведского стола с блюдами из разных кухонь мира.
13:00 Городской дворец. Вы зайдёте в один из самых красивых дворцов Индии, который до сих пор иногда используется королевской семьей.
14:00 Обсерватория Джантар Мантар. Здесь вы сможете понять, как в прошлые века определяли положение планет и звезд.
14:45 Дворец ветров (без остановки). Его необычная конструкция помогала женщинам из гарема скрыться от палящего зноя. Как именно это работало — узнаете на экскурсии.
15:00 Время для покупок. Джайпур славится украшениями, текстилем и коврами ручной работы. По желанию, вы сможете их приобрести.
16:00 Выезд из Джайпура в Дели.
20.00 Возвращение в Дели. Водитель привезёт вас в отель.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.
- В стоимость экскурсии включено: транспорт, обед в формате шведского стола, упакованная бутылка с водой.
- К форту Амбер можно подняться не только на машине, но и на слонах (по желанию). Стоимость — 2500 рупий за 1-2 человека.
- Отдельно оплачиваются входные билеты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$125
|Дети до 5 лет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 532 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Я и моя команда рады вам!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Была в январе в Джайпуре. Погода была солнечная и относительно теплая.
Дорога из Дели на автомобиле переносится легко. 4 полосы отличного асфальта в каждую сторону.
Забрали утром и доставили после поездки прямо
Дорога из Дели на автомобиле переносится легко. 4 полосы отличного асфальта в каждую сторону.
Забрали утром и доставили после поездки прямо
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В целом экскурсия нам понравилась. Забрали из отеля в 5 утра, в Джайпуре мы были к 9:45, с одной остановкой по дороге. Ехали нормально с поправкой на движение в Индии.
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Экскурсия была очень интересная! Не смотря на то, что она шла достаточно долго - информация легко воспринималась, внимательность к нам и легкость в общение. Благодарим за прекрасную экскурсию и обязательно порекомендуем друзьям и знакомым
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Н
Хотела бы поблагодарить Мохсина за организацию тура. В каждом городе был гид, который знал достопримечательности данного города, знал нюансы.
Отдельное спасибо за водителя, который искренне пытался быть полезным весь маршрут. Был
Отдельное спасибо за водителя, который искренне пытался быть полезным весь маршрут. Был
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A
Экскурсия была выше всяческих похвал. Всё как указано в описании. Четко. По плану. С утра приехал водитель (Акаш, если я не ошибаюсь с правильностью написания имени) забрал от отеля. Отдельное
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+ гид очень заинтересован, хорошо рассказывал, показывал красивые места - обед был Включен в стоимость экскурсии, но нам сказали заплатить за него. пока позвонили главному менеджеру, он решил вопрос. было неприятное ощущение что нас пытались обмануть. и возили по остановкам, которые были не интересны (драг металлы, ковры …)
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