Что вас ожидает

05:00 Водитель заедет за вами в отель на комфортабельном авто с кондиционером и отвезёт в Джайпур. Вы проведёте в пути 4 часа, наслаждаясь сельскими пейзажами.

09:30 К вам присоединится русскоговорящий профессиональный гид, который покажет все главные места Джайпура.

10:00 Форт Амбер. Вы посетите величественный форт, построенный на вершине холма в 16 веке. Осмотрите украшающие его сказочные дворцы из песчаника и белого мрамора.

11:30 Панна Мина Кунд. Гид покажет вам старинный ступенчатый колодец. На протяжение веков он помогал деревням вокруг получать доступ к питьевой воде.

12:00 Обед в формате шведского стола с блюдами из разных кухонь мира.

13:00 Городской дворец. Вы зайдёте в один из самых красивых дворцов Индии, который до сих пор иногда используется королевской семьей.

14:00 Обсерватория Джантар Мантар. Здесь вы сможете понять, как в прошлые века определяли положение планет и звезд.

14:45 Дворец ветров (без остановки). Его необычная конструкция помогала женщинам из гарема скрыться от палящего зноя. Как именно это работало — узнаете на экскурсии.

15:00 Время для покупок. Джайпур славится украшениями, текстилем и коврами ручной работы. По желанию, вы сможете их приобрести.

16:00 Выезд из Джайпура в Дели.

20.00 Возвращение в Дели. Водитель привезёт вас в отель.

Организационные детали