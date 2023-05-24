Посетить сказочный «розовый город» и погрузиться в его историю с профессиональным гидом
Джайпур — столица красочного штата Раджастан.
Вы осмотрите его главные достопримечательности: форт Амбер, Городской дворец, старинную обсерваторию и ступенчатый колодец.
Раскроете, почему все фасады домов в историческом центре выкрашены в розовый цвет, как здесь появились роскошные дворцы и кто такие магараджи.
Вы осмотрите его главные достопримечательности: форт Амбер, Городской дворец, старинную обсерваторию и ступенчатый колодец.
Раскроете, почему все фасады домов в историческом центре выкрашены в розовый цвет, как здесь появились роскошные дворцы и кто такие магараджи.
Ближайшие даты:
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
мая
31
мая
мая
1
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
05:00 Водитель заедет за вами в отель на комфортабельном авто с кондиционером и отвезёт в Джайпур. Вы проведёте в пути 4 часа, наслаждаясь сельскими пейзажами.
09:30 К вам присоединится русскоговорящий профессиональный гид, который покажет все главные места Джайпура.
10:00 Форт Амбер. Вы посетите величественный форт, построенный на вершине холма в 16 веке. Осмотрите украшающие его сказочные дворцы из песчаника и белого мрамора.
11:30 Панна Мина Кунд. Гид покажет вам старинный ступенчатый колодец. На протяжение веков он помогал деревням вокруг получать доступ к питьевой воде.
12:00 Обед в формате шведского стола с блюдами из разных кухонь мира.
13:00 Городской дворец. Вы зайдёте в один из самых красивых дворцов Индии, который до сих пор иногда используется королевской семьей.
14:00 Обсерватория Джантар Мантар. Она поможет вам понять, как в прошлые века определяли положение планет и звезд.
14:45 Дворец ветров (без остановки). Его необычная конструкция помогала женщинам из гарема скрыться от палящего зноя. Как именно это работало — узнаете на экскурсии.
15:00 Время для покупок. Джайпур славится украшениями, текстилем и коврами ручной работы. По желанию, вы сможете их приобрести.
16:00 Выезд из Джайпура в Дели.
20.00 Возвращение в Дели. Водитель привезёт вас в отель.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.
- В стоимость экскурсии всё включено: транспорт, обед в формате шведского стола, все входные билеты, упакованная бутылка с водой.
- К форту Амбер можно подняться не только на машине, но и на слонах (по желанию). Стоимость — 1300 рупий за 1-2 человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин — ваша команда гидов в Дели
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дели
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Похожие туры из Дели
Индивидуальная
12 часов
Рассвет у Тадж-Махала
Посетить легендарный мавзолей без толпы туристов и увидеть Красные ворота Индии
Завтра
27 мая
28 мая
29 мая
от $188 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Посетить Тадж-Махал и другие знаковые места города в компании профессионального гида
у вашего отеля
Завтра
28 мая
29 мая
31 мая
198$179 за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
Отправиться в красочную столицу Раджастана и посетить ее главные достопримечательности
Завтра
26 мая
27 мая
28 мая
$240 за всё до 2 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду