Описание экскурсии
Трудно представить Индию без Тадж-Махала, красочных сари и ароматной местной кухни. Мы решили объединить все три компонента. Приехали и сразу отправится в салоне сари. Переодевшись в традиционное платье, Затем вы отправитесь знакомиться со знаменитым памятником "Тадж-Махал". Затем полюбуетесь величественным Фортом Агры. А в конце пообедаете в лучшем ресторане города. Зарядите свои фотоаппараты и приготовьтесь к идеальному путешествию в самое сердце Индии. Салон сари в Агре Мы заберем вас из вашего места проживания в Дели. Дорога Дели из до Агры с коротким остановкам займет 4 часа. По прибытии в город вас встретит русскоговорящий гид и отвезет в салон сари, где вы сможете выбрать наряд на любой вкус. А местный индийский консультант поможет вам правильно его надеть. Вы очаровательны! Знакомство с Тадж-Махалом Пришло время своими глазами увидеть мечеть-мавзолей, построенную императором Шах Джаханом в память о его любимой. Гуляя под беломраморными сводами, вы узнаете эту романтическую историю, пронëсшуюся сквозь столетия. Послушаете легенды, связанные со строительством Тадж-Махала. И конечно, сфотографируетесь в своих красивых сари:) Прогулка по Агра-форту После посещения Тадж-Махала мы отправимся к величественному Агрскому форту — в средневековье здесь жили великие монгольские императоры. Вы посмотрите на великолепные дворцы и заглянете внутрь одного из фортов. Узнаете, какую роль играла крепость много веков назад и что случилось с ней после падения империи. Традиционный индийский обед Заехав в салон сари, чтобы отдать платья, мы отправимся в лучший ресторан города. Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках. После обеда мы вернемся в Дели и отвезëм вас к месту проживания. Важная информация: Для поездки в Индию необходим действующий заграничный паспорт и виза.
Мы можем помочь с оформлением электронной визы (e
Visa) для краткосрочного пребывания в Индии. Рекомендуем оформить визу заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кутб Минар
- Храм Лотоса
- Храм Акшардхам
- Старый Дели
- Ворота Индии
- Президентский дворец
- Тадж Махала
- Красного Форта и Итмад-Уд - Даула
Что включено
- Проживание в забронированных номерах с завтраком. (Отель 3 звезды) /n Услуги транспорта с кондиционером в автомобиле среднего класса на протяжении всего тура. /n Услуги русскоговорящего гида согласно программе тура. /n Помощь, дорожные налоги, налоги на границе штатов, государственные налоги на услуги.
Что не входит в цену
- Авиабилеты и налоги аэропорта. /n Предметы личного пользования, такие как прачечная, телефонные звонки, минибар в отеле, чаевые гиду и водителю, и пр. /n Входные билеты платы к памятникам. /n Страховка. /n Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости. /n
Место начала и завершения?
Любое место или отель в Дели или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Да
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для поездки в Индию необходим действующий заграничный паспорт и виза. Мы можем помочь с оформлением электронной визы (eVisa) для краткосрочного пребывания в Индии. Рекомендуем оформить визу заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
