Экскурсии из аэропорта Дели

Найдено 6 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Дели на русском языке, цены от $125, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Такой разный Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джайпур: путешествие из Дели с посещением форта Амбер и Городского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
210$200 за человека
Рассвет у Тадж Махала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Рассвет у Тадж Махала: Индивидуальный трансфер в Агру
Насладитесь неземной красотой Тадж Махала на рассвете и посетите Аграский Форт. Узнайте историю любви и величия Могольской империи
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
$149 за человека
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Старый и Новый Дели: экскурсия в формате «всё включено»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Старый и Новый Дели: экскурсия в формате «всё включено»
За один день получить объёмное представление о городе как ярком символе Индии
Начало: В удобной вам точке в Дели или аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    13 июня 2024
    Рассвет у Тадж Махала
    Огромная благодарность Али за организацию тура🙏🏼 Вчера ездили встречать рассвет в Тадж Махал. Оперативно отвечал на все мои миллион вопросов
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    в ватсап 😄. В Индии первый раз, поэтому вопросов было много. Помог с трансфером из аеропорта в гостиницу в Дели и потом на следующий день, рано утром выехали из Дели в Агру. В Агре нас встретил Аниш 🙏🏼 наш гид. Нам с ним очень повезло) Очень внимательный и чуткий) интересно рассказывает, знает всю историю) Я даже расчувствовалась когда он рассказывал историю любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал. Знает много «фишек» как сделать интересные фото 😍 и показал хитрости архитекторов оптического зрения в Тадж Махале и Форте Агра. Было очень интересно🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Благодарю💖 Смело могу рекомендовать👍

  • А
    Антон
    12 мая 2024
    Такой разный Дели
    Замечательная экскурсия, Людмила подстроилась под наш темп, рассказала о жизни в Индии, местных деталях. Посетили несколько достопримечательностей, а так же местное кафе с вкусной едой. Было очень приятно общаться и узнать о Дели от местного жителя.
  • С
    Сауле
    4 мая 2024
    Рассвет у Тадж Махала
    Все четко организовано:трансфер вовремя, профессиональный гид, хороший завтрак. Учитываются все пожелания кроме одного: когда очень просишь не завозить в сувенирные и прочие лавки говорят хорошо, но все равно завозят/заводят. Вот это прям очень бесит! Поработайте пжл над этим!
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Такой разный Дели
    Людмила прекрасный организатор и экскурсовод.
  • N
    Natalia
    20 февраля 2024
    Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
    Экскурсию начала искать менее чем за 12 часов до ее начала. Ребята на сайте отвечали мгновенно, все подробно рассказали, объяснили.
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    Вошли в наше положение и начало экскурсии было в 5 утра, чтобы успеть до нашего вечернего вылета больше увидеть в Дели. Машина подъехала чистая, комфортная, водитель приветливый и приятный молодой человек. Гид замечательно все рассказал, показал. Говорил с акцентом, но все понятно. За несколько часов показал нам город. Мы довольны! Рекомендуем данную компанию и организатора Мосхина.

  • В
    Влад
    22 января 2024
    Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
    В целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился и вырос в этом месте
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    и видно, что он его искренне любит — с ним интересно. Лучше всего гулять с гидом по городу пешком. Русский язык знает не идеально, но достаточно для передачи базовой информации. Если знаете английский, то проблем вообще не будет. Организаторам надо уточнить расписание, потому что дорога на машине занимает больше времени, чем заявлено. Нужно терпение и лучше туда ехать с ночевкой, но для тех, у кого есть только один день, программа подходит. Водитель не рассказал, что есть более дорогая и быстрая дорога за отдельную плату — обратно ехали по ней. Я был первым туристом по этой программе. Думаю, что ее доработают.

    В целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился иВ целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился иВ целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился и
  • D
    Dzhamilia
    16 мая 2023
    Такой разный Дели
    Несмотря на некоторые разногласия, которые нам удалось разрешить, в целом очень много мест с учетом пробок нам удалось посетить. Очень
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    красивый вечерний Дели. По желанию, если это не интересно можно исключить рынок специй, но кому то это нужно)) Экскурсовода иногда трудновато понять, хотелось бы конечно русскоязычного, думаю больше интересной информации можно было получить. Здесь было в основном перечисление фактов, о которых и так все известно) Или был бы уместен рассказ местного гида,но с исторической подготовкой) А так все прошло организованно и спокойно. Спасибо

  • Д
    Дарья
    19 февраля 2023
    Рассвет у Тадж Махала
    Были на экскурсии с Али 11.02.2023. Всё оооочень понравилось, Али отлично знает историю, интересно рассказывает. В общем, остались под впечатлением. Али, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июле 2024
Сейчас в Дели в категории "Из аэропорта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 125 до 230 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Из аэропорта», 23 ⭐ отзыва, цены от $125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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