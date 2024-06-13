1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Джайпур: путешествие из Дели с посещением форта Амбер и Городского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
210$200 за человека
Индивидуальная
10 часов
Рассвет у Тадж Махала: Индивидуальный трансфер в Агру
Насладитесь неземной красотой Тадж Махала на рассвете и посетите Аграский Форт. Узнайте историю любви и величия Могольской империи
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
$149 за человека
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старый и Новый Дели: экскурсия в формате «всё включено»
За один день получить объёмное представление о городе как ярком символе Индии
Начало: В удобной вам точке в Дели или аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана13 июня 2024Огромная благодарность Али за организацию тура🙏🏼 Вчера ездили встречать рассвет в Тадж Махал. Оперативно отвечал на все мои миллион вопросов
- ААнтон12 мая 2024Замечательная экскурсия, Людмила подстроилась под наш темп, рассказала о жизни в Индии, местных деталях. Посетили несколько достопримечательностей, а так же местное кафе с вкусной едой. Было очень приятно общаться и узнать о Дели от местного жителя.
- ССауле4 мая 2024Все четко организовано:трансфер вовремя, профессиональный гид, хороший завтрак. Учитываются все пожелания кроме одного: когда очень просишь не завозить в сувенирные и прочие лавки говорят хорошо, но все равно завозят/заводят. Вот это прям очень бесит! Поработайте пжл над этим!
- ИИрина25 марта 2024Людмила прекрасный организатор и экскурсовод.
- NNatalia20 февраля 2024Экскурсию начала искать менее чем за 12 часов до ее начала. Ребята на сайте отвечали мгновенно, все подробно рассказали, объяснили.
- ВВлад22 января 2024В целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился и вырос в этом месте
- DDzhamilia16 мая 2023Несмотря на некоторые разногласия, которые нам удалось разрешить, в целом очень много мест с учетом пробок нам удалось посетить. Очень
- ДДарья19 февраля 2023Были на экскурсии с Али 11.02.2023. Всё оооочень понравилось, Али отлично знает историю, интересно рассказывает. В общем, остались под впечатлением. Али, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Из аэропорта»
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