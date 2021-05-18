Полезная информация о Джайсалмере
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Местное время в Джайсалмере
23:2317
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Джайсалмер
|По-английски
|Jaisalmer
|Население города
|67 604 чел.
|Аэропорт
|Джайсалмер JSA
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|234 м. от уровня моря
Где находится Джайсалмер на карте
Джайсалмер