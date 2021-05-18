Всё о Джайсалмере

Полезная информация о Джайсалмере

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Местное время в Джайсалмере
23:2317
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаДжайсалмер
По-английскиJaisalmer
Население города67 604 чел.
АэропортДжайсалмер JSA
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота234 м. от уровня моря

Где находится Джайсалмер на карте

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