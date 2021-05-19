Всё о Джамшедпуре

Полезная информация о Джамшедпуре

Что нужно знать о Джамшедпуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джамшедпуре
01:0123
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаДжамшедпур
По-английскиJamshedpur
Население города616 338 чел.
АэропортSonari IXW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота171 м. от уровня моря

Где находится Джамшедпур на карте