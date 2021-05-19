Полезная информация о Джамшедпуре
Что нужно знать о Джамшедпуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джамшедпуре
01:0123
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Джамшедпур
|По-английски
|Jamshedpur
|Население города
|616 338 чел.
|Аэропорт
|Sonari IXW (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|171 м. от уровня моря