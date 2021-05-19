Полезная информация о Гангтоке
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Местное время в Гангтоке
07:4731
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Гангток
|По-английски
|Gangtok
|Столица региона
|Гангток является столицей региона
|Население города
|30 700 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|1 654 м. от уровня моря