Всё о Гангтоке

Полезная информация о Гангтоке

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Местное время в Гангтоке
07:4731
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаГангток
По-английскиGangtok
Столица регионаГангток является столицей региона
Население города30 700 чел.
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота1 654 м. от уровня моря

Где находится Гангток на карте

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