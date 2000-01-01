За два дня вы увидите удивительные памятники, услышите древние легенды, насладитесь отдыхом в горах ⛰️, почувствуете себя махараджей.

Махабалешвар - это бесконечная красота Западных Гхат, вечнозеленых лесов, кстати, одних из немногих, удивительно чистого воздуха, убаюкивающей тишины, океан клубники и пение соловьев.

Мы расскажем вам про пять священных рек и легенду о Кришне, связанную с этими местами, осмотрим старинный форт 17 века Pratargarh, в котором разыгралась драма между маратхским вождем Шивалджи и могольским генералом Афзал Ханом. Будем вместе наслаждаться видами на бесконечные горные пики, плато, водопады и озера. Мы побываем на самых впечатляющих смотровых площадках с красивыми 🤩 именами Arthur's Seat, Kate's Point, Wilson Point, 3 Monkey Point, расскажем вам удивительные легенды и истории 📖, связанные с ними, окунемся в облака на рассвете на высоте почти 1500м.

Колхапур (Kolhapur) имеет почти 2000 летнюю историю. Его имя связано с демоном Kolhasur, который именно здесь был побежден богиней Махалакшми, в честь этой победы в 7 веке был построен храм Лакшми.

Мы побываем в священном храме Махалакшми и очень красивом памятнике архитектуры, он был построен царем Чалукьев Каранадевой (Karandev), его возраст более 13 столетий. Мы побываем в Новом Дворце махараджи, где и по сей день живет царская семья, может нам повезет увидеть одного из них.

Программа

ДЕНЬ 1

05. 00отправление из отеля

08. 00-09. 00завтрак

12. 00прибытие в Махабелешвар, заселение в отель 🏨, обед

13. 00-18. 30смотровые площадки в горах и посещение клубничных плантаций

19. 00ужин и свободное время (можно отдохнуть на озере и посетить сувенирные лавочки)

ДЕНЬ 2

06. 00встреча рассвета в облаках на высоте 1500м

07. 00-08. 00завтрак

08. 00-10. 00осмотр старинного форта Pratargarh

13. 00прибытие в Колхапур, обед

14. 00-17. 00осмотр храма Махалакшми и Дворца Махараджи

20. 00прибытие в отель Гоа