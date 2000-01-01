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Колхапур и Махабалешвар

SuryaTravels
SuryaTravels – Гид из Гоа
Мы отправимся на двухдневную экскурсию ⛳ в штат Махараштра, где расположено горное плато на высоте 1500 метров.

Это настоящий горный курорт, который пользуется особенной популярностью как у местных жителей, так и туристов со всего мира.

Мы побываем в городе Махабалешвар, знаменитом своими клубничными плантациями и красивой природой.

Вы увидите легендарный город 🏙️ Колхапур, старинный форт Пратапгед, новый дворец Махараджи и множество других интересных мест.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $200 за человека

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Колхапур и Махабалешвар
Колхапур и Махабалешвар

Что вы увидите

  • Махабелешвар
  • Клубничные плантации
  • Форт Pratargarh
  • Колхапур
  • Храм Махалакшми
  • Дворец Махараджи
За два дня вы увидите удивительные памятники, услышите древние легенды, насладитесь отдыхом в горах ⛰️, почувствуете себя махараджей.
Махабалешвар - это бесконечная красота Западных Гхат, вечнозеленых лесов, кстати, одних из немногих, удивительно чистого воздуха, убаюкивающей тишины, океан клубники и пение соловьев.
Мы расскажем вам про пять священных рек и легенду о Кришне, связанную с этими местами, осмотрим старинный форт 17 века Pratargarh, в котором разыгралась драма между маратхским вождем Шивалджи и могольским генералом Афзал Ханом. Будем вместе наслаждаться видами на бесконечные горные пики, плато, водопады и озера. Мы побываем на самых впечатляющих смотровых площадках с красивыми 🤩 именами Arthur's Seat, Kate's Point, Wilson Point, 3 Monkey Point, расскажем вам удивительные легенды и истории 📖, связанные с ними, окунемся в облака на рассвете на высоте почти 1500м.
Колхапур (Kolhapur) имеет почти 2000 летнюю историю. Его имя связано с демоном Kolhasur, который именно здесь был побежден богиней Махалакшми, в честь этой победы в 7 веке был построен храм Лакшми.
Мы побываем в священном храме Махалакшми и очень красивом памятнике архитектуры, он был построен царем Чалукьев Каранадевой (Karandev), его возраст более 13 столетий. Мы побываем в Новом Дворце махараджи, где и по сей день живет царская семья, может нам повезет увидеть одного из них.
Программа
ДЕНЬ 1
05. 00отправление из отеля
08. 00-09. 00завтрак
12. 00прибытие в Махабелешвар, заселение в отель 🏨, обед
13. 00-18. 30смотровые площадки в горах и посещение клубничных плантаций
19. 00ужин и свободное время (можно отдохнуть на озере и посетить сувенирные лавочки)
ДЕНЬ 2
06. 00встреча рассвета в облаках на высоте 1500м
07. 00-08. 00завтрак
08. 00-10. 00осмотр старинного форта Pratargarh
13. 00прибытие в Колхапур, обед
14. 00-17. 00осмотр храма Махалакшми и Дворца Махараджи
20. 00прибытие в отель Гоа
Что входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Проживание в отеле 3* при двухместном размещении
  • Завтраки
Что не входит
  • Обеды и ужины около 30$ за 2 дня
  • Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь 5$ за 1 человека
  • Трансфер для отелей Южного Гоа 10$ за 1 человека
  • Доплата за трансфер для пляжей Палолем, Агонда 80$ (трансфер в оба конца) за машину
  • Доплата за одноместное размещение 15$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Колхапур и Махабалешвар
Колхапур и Махабалешвар
Колхапур и Махабалешвар
Колхапур и Махабалешвар
Колхапур и Махабалешвар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SuryaTravels
SuryaTravels
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