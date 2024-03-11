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Авторский тур
1 день 16 часов
Путешествие по святым местам Бадами, Айхоле, Биджапура и Паттадакала
Погрузитесь в атмосферу древней Индии, посетив уникальные храмы и монументы, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО
ваш отель
2 мая
6 мая
9 мая
13 мая
$220 за человека
Авторский тур
2 дня
Групповой тур в Дели и Агру: Тадж-Махал и Красный форт
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и величественных памятников. Ваше путешествие начнется в столице Индии и приведет к легендарному Тадж-Махалу
Встреча с гидом в вашем отеле
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$250 за человека
Авторский тур
3 дня
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
$300 за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Путешествие по древним храмам Хампи и Бадами: двухдневный тур
Откройте для себя волшебство древних храмов и памятников Хампи и Бадами в уникальном двухдневном туре
Ваш отель
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$180 за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Хампи
Ваш отель
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$140 за человека
Авторский тур
8 дней
Незабываемый отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка и исторические памятники
Готовы к приключениям в райском уголке Индии? Отдых на Гоа с активностями и релаксом на берегу океана ждет вас
Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от в...
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
120 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Через храм Шивы на сафари в заповедник: путешествие по святыням Индии
Погрузитесь в двухдневное приключение по Карнатаке, где вас ждут величественные храмы и встреча с дикой природой в естественной среде
Ваше место проживания на Гоа, около 05:00
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$150 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья11 марта 2024Здравствуйте, ну конечно! Спасибо вам еще раз, все прошло очень круто и спокойно. Хоть я и переживала, но вы все сомнения сняли. Индия встретила чудесно, Варанаси конечно был пушкой программы и медитация на берегу Ганги. Мы в восторге)
- ООльга14 февраля 2024У нас была поездка в Хампи, это нечто! Не поддающееся никаким повествованиям! Это нужно просто созерцать! Благодаря Магу-гиду Наталии, вся наша поездка прошла очеееень комфортно и насыщенно! Наталья так поставила посещение всех знаковые мест, что нам не пришлось долго находиться под жарким солнцем! Все прекрасные для обозрения нашего и фото места не были оставлены без Наташиного внимания! Благодаря изысканным познаниям гида, мы углубились в историю Индии не только древнюю, но и современную! Шикарная экскурсия! О! Какой был закат! Ещё большим восторгом был рассвет, когда мы ехали из отеля-было ещё темно. По дороге Наталья нам показала повозки с волами, которые устремояются на поля тростника на работу! Ни одного вопроса нашего про Индию не осталось без ответа! Встреча рассвета-это нечто инопланетное! Всем рекомендую очень прозорливого и грамотного гида Наталию! У неё есть что спросить, она не остав без исчерпывающего ответа! Хампи-это не наша планета, поверите, когда побываете!
- ААлексей18 января 2024Отличная экскурсия, хорошо организована, гид был Роман отличный гид знает очень много информации и истории. Отель в котором останавливались на 1 ночь чистый и просторный. Завтраки были включены очень вкусно. Немного утомительно дорога 6 часов, но это не страшно. Посетили много интересных храмов, больше чем в программе.
- ТТатьяна9 января 2024Съездили мы отлично, немного устали от дороги. До сих пор рассылаем фотки с экскурсии родственникам и друзьям. Мне и дочке 9 лет очень понравилось. Гид все знает 👍🏻 водитель душка, места интересные! Хочу также выразить благодарность гиду Владимиру и водителю Прасаду, за отдельное внимание к моей дочке, которую укачало в дороге, со мной она капризничала, а дяденьки нашли к ней подход😁
- ММарина26 октября 2023Спасибо, девочки, тур был огонь. Мы с мужем давно хотели увидеть Индию, вокруг нее столько ходит мифов. И спасибо, что вы нам помогли. Все понравилось, сделали много выводов и открытий для себя. Хотя я, конечно, очень боялась ехать в эту страну. Ришикеш, Варанаси, Тадж Махал. Незабываемо!
- ВВера24 октября 2023Блин, девочки, да восхитительно! Уже говорила, спасибо вам большое за программу четко продуманную и сопровождение. Мы до сих пор в восторге от Варанаси и Джайпур это вообще что-то с чем-то. Спасибо!
- ООльга16 февраля 2023Обсалютно всё понравилось. Гид Яна просто замечательная, отдельное ей спасибо за внимание и заботу.
- YYury20 февраля 2020Сама экскурсия очень понравилась, и гид Роман очень сильный профессионал, знает и любит своё дело. Спасибо ему. Единственное, что омрачило несколько впечатления, это дорога. Но это скорее претензии не к вам. Дорога оказалась просто убитой, ехать было крайне тяжело. Но со временем, всё это забудется, и останутся только положительные эмоции. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа
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Сколько стоит тур в Гоа в апреле 2024
Сейчас в Гоа можно забронировать 7 авторских туров от $140 до $120 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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