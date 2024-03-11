Н Наталья Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности Здравствуйте, ну конечно! Спасибо вам еще раз, все прошло очень круто и спокойно. Хоть я и переживала, но вы все сомнения сняли. Индия встретила чудесно, Варанаси конечно был пушкой программы и медитация на берегу Ганги. Мы в восторге)

О Ольга Хампи У нас была поездка в Хампи, это нечто! Не поддающееся никаким повествованиям! Это нужно просто созерцать! Благодаря Магу-гиду Наталии, вся наша поездка прошла очеееень комфортно и насыщенно! Наталья так поставила посещение всех знаковые мест, что нам не пришлось долго находиться под жарким солнцем! Все прекрасные для обозрения нашего и фото места не были оставлены без Наташиного внимания! Благодаря изысканным познаниям гида, мы углубились в историю Индии не только древнюю, но и современную! Шикарная экскурсия! О! Какой был закат! Ещё большим восторгом был рассвет, когда мы ехали из отеля-было ещё темно. По дороге Наталья нам показала повозки с волами, которые устремояются на поля тростника на работу! Ни одного вопроса нашего про Индию не осталось без ответа! Встреча рассвета-это нечто инопланетное! Всем рекомендую очень прозорливого и грамотного гида Наталию! У неё есть что спросить, она не остав без исчерпывающего ответа! Хампи-это не наша планета, поверите, когда побываете!

А Алексей Хампи Отличная экскурсия, хорошо организована, гид был Роман отличный гид знает очень много информации и истории. Отель в котором останавливались на 1 ночь чистый и просторный. Завтраки были включены очень вкусно. Немного утомительно дорога 6 часов, но это не страшно. Посетили много интересных храмов, больше чем в программе.

Т Татьяна Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные Съездили мы отлично, немного устали от дороги. До сих пор рассылаем фотки с экскурсии родственникам и друзьям. Мне и дочке 9 лет очень понравилось. Гид все знает 👍🏻 водитель душка, места интересные! Хочу также выразить благодарность гиду Владимиру и водителю Прасаду, за отдельное внимание к моей дочке, которую укачало в дороге, со мной она капризничала, а дяденьки нашли к ней подход😁

М Марина Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности Спасибо, девочки, тур был огонь. Мы с мужем давно хотели увидеть Индию, вокруг нее столько ходит мифов. И спасибо, что вы нам помогли. Все понравилось, сделали много выводов и открытий для себя. Хотя я, конечно, очень боялась ехать в эту страну. Ришикеш, Варанаси, Тадж Махал. Незабываемо!

В Вера Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности Блин, девочки, да восхитительно! Уже говорила, спасибо вам большое за программу четко продуманную и сопровождение. Мы до сих пор в восторге от Варанаси и Джайпур это вообще что-то с чем-то. Спасибо!

О Ольга Хампи Обсалютно всё понравилось. Гид Яна просто замечательная, отдельное ей спасибо за внимание и заботу.