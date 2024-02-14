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Авторский тур
1 день 16 часов
Хампи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$140 за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Путешествие по древним храмам Хампи и Бадами: двухдневный тур
Откройте для себя волшебство древних храмов и памятников Хампи и Бадами в уникальном двухдневном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$180 за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Путешествие по святым местам Бадами, Айхоле, Биджапура и Паттадакала
Погрузитесь в атмосферу древней Индии, посетив уникальные храмы и монументы, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн., чт. (по набору группы).
Сегодня в 15:00
4 июля в 09:00
$220 за человека
Авторский тур
3 дня
Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
Начало: Ваш отель
Расписание: По пятницам
5 июля в 09:00
12 июля в 09:00
$300 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга14 февраля 2024У нас была поездка в Хампи, это нечто! Не поддающееся никаким повествованиям! Это нужно просто созерцать! Благодаря Магу-гиду Наталии, вся
- ААлексей18 января 2024Отличная экскурсия, хорошо организована, гид был Роман отличный гид знает очень много информации и истории. Отель в котором останавливались на
- ООльга16 февраля 2023Обсалютно всё понравилось. Гид Яна просто замечательная, отдельное ей спасибо за внимание и заботу.
- YYury20 февраля 2020Сама экскурсия очень понравилась, и гид Роман очень сильный профессионал, знает и любит своё дело. Спасибо ему. Единственное, что омрачило
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит тур в Гоа в июле 2024
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