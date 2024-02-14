Туры от вашего отеля в Гоа

Найдено 4 тура в категории «От вашего отеля» в Гоа на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хампи
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
8 отзывов
Хампи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$140 за человека
Хампи и Бадами
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
2 отзыва
Путешествие по древним храмам Хампи и Бадами: двухдневный тур
Откройте для себя волшебство древних храмов и памятников Хампи и Бадами в уникальном двухдневном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$180 за человека
Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
Путешествие по святым местам Бадами, Айхоле, Биджапура и Паттадакала
Погрузитесь в атмосферу древней Индии, посетив уникальные храмы и монументы, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн., чт. (по набору группы).
Сегодня в 15:00
4 июля в 09:00
$220 за человека
Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
Начало: Ваш отель
Расписание: По пятницам
5 июля в 09:00
12 июля в 09:00
$300 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Хампи
    У нас была поездка в Хампи, это нечто! Не поддающееся никаким повествованиям! Это нужно просто созерцать! Благодаря Магу-гиду Наталии, вся
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    наша поездка прошла очеееень комфортно и насыщенно! Наталья так поставила посещение всех знаковые мест, что нам не пришлось долго находиться под жарким солнцем! Все прекрасные для обозрения нашего и фото места не были оставлены без Наташиного внимания! Благодаря изысканным познаниям гида, мы углубились в историю Индии не только древнюю, но и современную! Шикарная экскурсия! О! Какой был закат! Ещё большим восторгом был рассвет, когда мы ехали из отеля-было ещё темно. По дороге Наталья нам показала повозки с волами, которые устремояются на поля тростника на работу! Ни одного вопроса нашего про Индию не осталось без ответа! Встреча рассвета-это нечто инопланетное! Всем рекомендую очень прозорливого и грамотного гида Наталию! У неё есть что спросить, она не остав без исчерпывающего ответа! Хампи-это не наша планета, поверите, когда побываете!

  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Хампи
    Отличная экскурсия, хорошо организована, гид был Роман отличный гид знает очень много информации и истории. Отель в котором останавливались на
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    1 ночь чистый и просторный. Завтраки были включены очень вкусно. Немного утомительно дорога 6 часов, но это не страшно. Посетили много интересных храмов, больше чем в программе.

  • О
    Ольга
    16 февраля 2023
    Хампи
    Обсалютно всё понравилось. Гид Яна просто замечательная, отдельное ей спасибо за внимание и заботу.
  • Y
    Yury
    20 февраля 2020
    Хампи и Бадами
    Сама экскурсия очень понравилась, и гид Роман очень сильный профессионал, знает и любит своё дело. Спасибо ему. Единственное, что омрачило
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    несколько впечатления, это дорога. Но это скорее претензии не к вам. Дорога оказалась просто убитой, ехать было крайне тяжело. Но со временем, всё это забудется, и останутся только положительные эмоции. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Хампи
  2. Хампи и Бадами
  3. Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале
  4. Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
Сколько стоит тур в Гоа в июле 2024
Сейчас в Гоа в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 тура от 140 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
Туры на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «От вашего отеля», 10 ⭐ отзывов, цены от $140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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