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Полезная информация о Хайдарабаде

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Местное время в Хайдарабаде
02:0149
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаХайдарабад
По-английскиHyderabad
Столица регионаХайдарабад является столицей региона
Население города3 597 816 чел.
АэропортыBegumpet BPM, Хайдарабат HYD
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота515 м. от уровня моря

Где находится Хайдарабад на карте

Хайдарабад фото города
Хайдарабад

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