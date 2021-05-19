Полезная информация о Хайдарабаде
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Местное время в Хайдарабаде
02:0149
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Хайдарабад
|По-английски
|Hyderabad
|Столица региона
|Хайдарабад является столицей региона
|Население города
|3 597 816 чел.
|Аэропорты
|Begumpet BPM, Хайдарабат HYD
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|515 м. от уровня моря
Где находится Хайдарабад на карте
Хайдарабад